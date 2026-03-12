REKLAMA

Strona główna » Edukacja » W 2026 r. trzy razy "13-ego w piątek". Jak to obliczyć?

W 2026 r. trzy razy "13-ego w piątek". Jak to obliczyć?

Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 marca 2026, 22:10
Tomasz Król
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
piątek 13-ego
piątek 13-ego
W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?

KROK 1 - rok przestępny (czyli 366 dni) czy zwykły rok kalendarzowy (365 dni)

Rok 2026 (a wcześniej 2025 r.) to zwykły rok kalendarzowy - ma 365 dni.

Krok 2 - ustal pierwszy dzień roku zwykłego (365 dni)

Dla 2026 r. był to czwartek, a dla 2025 r. środa.

Jeżeli pierwszym dniem roku jest:

  • poniedziałek, to piątek 13-ego wypada: 13 kwietnia, 13 lipca.
  • wtorek: 13 września, 13 grudnia.
  • środa: 13 czerwca (i tu mieliśmy 2025 r.)
  • czwartek: 13 lutego, 13 marca, 13 listopada (i tu mamy 2026 r.)
  • piątek: 13 sierpnia,
  • sobota: 13 maja,
  • niedziela: 13 stycznia, 13 października.

Krok 2a - dla roku przestępnego (366 dni) - takim rokiem był 2024 r.

Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego]. W 2024 r. było to 13 września i 13 grudnia. Bo:

Ważne

"Jeżeli pierwszym dniem roku przestępnego (366 dni) jest poniedziałek, to piątek "trzynastego" wypada 13 września, 13 grudnia." Takim rokiem był 2024 r.

"Jeżeli pierwszym dniem roku jest poniedziałek, to piątek 13-ego wypada: 13 kwietnia, 13 lipca."

I analogiczne reguły dla następnych dni tygodnia:

  • pierwszy dzień roku: wtorek: 13 września, 13 grudnia.
  • pierwszy dzień roku: środa: 13 czerwca,
  • pierwszy dzień roku: czwartek: 13 lutego, 13 marca, 13 listopada,
  • pierwszy dzień roku: piątek: 13 sierpnia,
  • pierwszy dzień roku: sobota: 13 maja,
  • pierwszy dzień roku: niedziela: 13 stycznia, 13 października.

Piątek trzynastego a Templariusze

W piątek 13 października 1307 aresztowano templariuszy doprowadzając finalnie do serii wyroków skazujących. Ostatni wielki mistrz zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Dlatego mówi się, że 13. w piątek jest pechowe. 

W jakich krajach wierzymy w przesąd „Piątek trzynastego”?

Przesąd jest spotykany w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Taki sam status posiada w takich krajach jak: Polska, Estonia, Niemcy, Finlandia, Austria, Irlandia, Szwecja, Dania, Słowacja, Norwegia, Czechy, Słowenia, Bułgaria, Islandia, Belgia i Filipiny.

Czy pechowy może być wtorek trzynastego?

W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy jest uznawany wtorek trzynastego, zaś we Włoszech piątek siedemnastego.

Strach przed piątkiem trzynastego jest nazywany paraskewidekatriafobią. Słowo to powstało z greckich słów paraskevi (piątek), dekatreis (trzynasty) i fobia (strach).

 

Źródło: INFOR
