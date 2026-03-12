W 2026 r. trzy razy "13-ego w piątek". Jak to obliczyć?

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?

KROK 1 - rok przestępny (czyli 366 dni) czy zwykły rok kalendarzowy (365 dni)

Rok 2026 (a wcześniej 2025 r.) to zwykły rok kalendarzowy - ma 365 dni.

Krok 2 - ustal pierwszy dzień roku zwykłego (365 dni)

Dla 2026 r. był to czwartek, a dla 2025 r. środa.

Jeżeli pierwszym dniem roku jest:

poniedziałek, to piątek 13-ego wypada: 13 kwietnia, 13 lipca.

to piątek 13-ego wypada: 13 kwietnia, 13 lipca. wtorek: 13 września, 13 grudnia.

środa: 13 czerwca (i tu mieliśmy 2025 r.)

czwartek: 13 lutego, 13 marca, 13 listopada (i tu mamy 2026 r.)

piątek: 13 sierpnia,

sobota: 13 maja,

niedziela: 13 stycznia, 13 października.

Krok 2a - dla roku przestępnego (366 dni) - takim rokiem był 2024 r.

Piątek trzynastego – przesąd uznający dzień za pechowy, kiedy piątek wypadnie w trzynasty dzień danego miesiąca [piątek 13-ego]. W 2024 r. było to 13 września i 13 grudnia. Bo:

Piątek trzynastego a Templariusze

W piątek 13 października 1307 aresztowano templariuszy doprowadzając finalnie do serii wyroków skazujących. Ostatni wielki mistrz zakonu, Jacques de Molay, tuż przed spłonięciem na stosie przeklął Filipa IV i papieża Klemensa V, a rok później obaj nie żyli. Dlatego mówi się, że 13. w piątek jest pechowe.

W jakich krajach wierzymy w przesąd „Piątek trzynastego”?

Przesąd jest spotykany w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych i portugalskojęzycznych. Taki sam status posiada w takich krajach jak: Polska, Estonia, Niemcy, Finlandia, Austria, Irlandia, Szwecja, Dania, Słowacja, Norwegia, Czechy, Słowenia, Bułgaria, Islandia, Belgia i Filipiny.

Czy pechowy może być wtorek trzynastego?

W Grecji, Rumunii i Hiszpanii za pechowy jest uznawany wtorek trzynastego, zaś we Włoszech piątek siedemnastego.

Strach przed piątkiem trzynastego jest nazywany paraskewidekatriafobią. Słowo to powstało z greckich słów paraskevi (piątek), dekatreis (trzynasty) i fobia (strach).