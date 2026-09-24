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Te miasta najlepszymi miastami na prawach powiatu pod względem edukacji

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24 września 2026, 09:25
Urszula Wilk-Winter
Te miasta najlepszymi miastami na prawach powiatu pod względem edukacji
Te miasta najlepszymi miastami na prawach powiatu pod względem edukacji
Shutterstock

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Odbyła się piąta edycja Indeksu Zdrowych Miast, programu mającego na celu porównanie jakie warunki tworzy dla mieszkańców w Polsce 66 miast na prawach powiatu. Jedną z kategorii była edukacja. Które miasta zauważono?

Kraków trzeci raz z rzędu zajął pierwsze miejsce w obszarze edukacji, konsekwentnie proponując najlepszy poziom kształcenia wśród polskich miast. Wskaźnikami dla tego obszaru są wyniki czterech egzaminów z dwóch przedmiotów: ósmoklasisty i maturalnego z polskiego i matematyki. Kolejny element brany pod uwagę, to dostępność wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lata. Ostatnia zmienna to odsetek dzieci do lat 17, które otrzymują zasiłek rodzinny.

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Inne wyróżniające się miasta

W piątej edycji Indeksu Zdrowych Miast wykorzystano wyniki egzaminów zewnętrznych z 2025 roku oraz dane o wychowaniu przedszkolnym i zasiłkach rodzinnych sprzed dwóch lat. Nie we wszystkich kategoriach egzaminacyjnych przoduje Kraków. Jest tak w przypadku egzaminów ósmoklasisty – w czołówce utrzymuje się również Warszawa i Sopot. W przypadku matury z matematyki miejsce stolicy w pierwszej trójce zajął Rzeszów. Egzamin dojrzałości z języka polskiego to również domena uczniów z Sopotu, ale także Zielonej Góry i Bielska – Białej. Spada liczba rodzin otrzymujących zasiłek rodzinny co jest efektem niezmienionego progu dochodowego natomiast oraz liczba dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w 59 miastach z tym że zdecydowana większość z nich zapewnia opiekę również dzieciom z okolic.

Za Krakowem uplasował się przodujący w egzaminach Sopot, trzecie miejsce zajmuje Opole, dalej jest Chełm, Rzeszów, Kielce, Zielona Góra, Lublin, Bielsko-Biała i Gdynia. Z powyższego zestawienia widać, że o jakość edukacji można dbać niezależnie od wielkości miasta. Przedszkola są najbardziej dostępne w tych średnich. Najsłabiej, z dużym zróżnicowaniem poziomów wypada konurbacja górnośląska.

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Miasto 5-lecia w obszarze edukacji

Natomiast miastem 5-lecia w obszarze edukacja okazało się być Świnoujście. Od 2022 miasto awansowało o 61 miejsc poprawiając systematycznie swoją lokatę w kolejnych edycjach. Poprawiły się zarówno wyniki egzaminu ósmoklasisty jak i matur, wiele dzieci chodzi do przedszkola, a odsetek dzieci otrzymujących zasiłek rodzinny jest jednym z trzech najniższych w kraju, obok Warszawy i Wrocławia. Świnoujście wyprzedziło Tychy i Żory.

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Źródło: INFOR
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