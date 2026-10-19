Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiących 10,9 % ogółu ludności. W opracowaniu znalazły się też informacje dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Należy pamiętać, że dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nie zawsze spełniają wymogi do uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności czy o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być wydawane również dla uczniów niedostosowanych społecznie lub zagrożonych tym niedostosowaniem.

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Przedszkola specjalne

Do przedszkoli specjalnych w roku szkolnych 2025/26 uczęszczało ponad 9 tys. dzieci z niepełnosprawnościami, z których ponad 30% miało ukończonych 7 lat. Wśród przedszkolaków przeważali chłopcy – przeszło 2/3. Funkcjonowały również specjalne oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dla ponad 2 tys. dzieci – prawie 70% z nich to chłopcy.

Dzieci z niepełnosprawnościami – prawie 5% z ogólnej liczby uczęszczających – wchodziły w skład grup w przedszkolach ogólnodostępnych, w tym integracyjnych.

Szkoły podstawowe

Prawie 60 tys. uczyło się w roku szkolnym 2025/2026 w specjalnych szkołach podstawowych. Pozostali uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczali przede wszystkim do oddziałów ogólnodostępnych ( niemal 80%), integracyjnych i specjalnych. Kolejna grupa miejsc to ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci które z powodu niepełnosprawności nie mogli uczęszczać do placówek edukacyjnych. Zapewniały opiekę dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością sprzężoną (30,6% wszystkich uczniów), niesłyszącym i słabosłyszącym, niewidomych i słabowidzących, a także z niepełnosprawnością intelektualną (51,1%). Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze zapewniały udział w zajęciach wychowankom z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz z niepełnosprawnością intelektualną głęboką - łącznie ok. 6 tys.

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Szkoły średnie

W średnich szkołach specjalnych kształcenie kontynuuje prawie 32 tys. uczniów, a w oddziałach przy szkołach ogólnodostępnych, najwięcej w liceach ogólnokształcących niemal 50 tys. Młodzież z niepełnosprawnościami uczęszczała również do szkół branżowych i policealnych.

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Studia wyższe

Na dzień 31 grudnia 2025 roku kształciło się ponad 26 tys. studentów z niepełnosprawnościami co stanowi 2% ogólnej liczby. Stwierdzono też, iż edukację kontynuowało 500 doktorantów (2,5%)