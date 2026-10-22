Zmiany w języku polskim od 2027 roku. Są propozycje nowych lektur

Propozycja podstawy programowej z języka polskiego dla szkół ponadpodstawowych przewiduje m.in. więcej literatury współczesnej od 1 września 2027 r. Wśród pozycji obowiązkowych jest np. „Lalka” Bolesława Prusa.

Propozycje podstaw programowych kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy opublikował w czwartek. Nowe podstawy w klasach pierwszych szkół ponadpodstawowych mają obowiązywać od 1 września 2027 r.

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Zmiany mają wejść do szkół ponadpodstawowych od 2027 roku

W marcu IBE-PIB poinformował, że propozycje przygotuje ponad 200 ekspertów – wśród nich są czynni nauczyciele, pracownicy naukowi, metodycy i dydaktycy.

Wszystkie propozycje będą poddane recenzjom oraz ocenie Rady ds. monitorowania wdrażania reformy oświaty im. Komisji Edukacji Narodowej. Następnie trafią do Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ostatecznie decyduje o ich wprowadzeniu.

Zmiany mają objąć m.in. język polski, a co za tym idzie – także listę lektur. Ma być m.in. więcej literatury współczesnej.

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Eksperci zaznaczyli, że podstawa programowa daje nauczycielowi „znaczną swobodę w doborze lektur, aby umożliwić pracę z różnorodnymi tekstami”.

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Dodali, że w wypadku lektur obowiązkowych jednym z ważnych narzędzi interpretacyjnych powinna być wiedza historycznoliteracka – niekoniecznie jednak opierająca się na sztywnej periodyzacji.

Jeśli chodzi o zakres podstawowy, zaproponowali, by w każdym roku szkolnym uczniowie czytali co najmniej cztery dłuższe utwory, krótsze utwory lub fragmenty dłuższych utworów reprezentujące różnorodne rodzaje, gatunki i konwencje literackie oraz publicystykę.

Mają też poznawać „inne teksty kultury poruszające ważne dla współczesności zagadnienia, w tym globalne i lokalne wyzwania, relacje międzyludzkie i społeczne oraz podkreślające wartość człowieka i otaczającego go świata”.

Ile lektur będą czytać uczniowie w zakresie podstawowym?

Na eksperckiej liście znalazły się na przykład wybrane utwory literatury staropolskiej, w tym „Bogurodzica” oraz wybrane pieśni i treny Jana Kochanowskiego (nie wskazano, które dokładnie).

Wśród wybranych utworów dramatycznych z kanonu literatury polskiej pojawiły się m.in. dramat romantyczny (np. „Dziady cz. III” Adama Mickiewicza, „Kordian” Juliusza Słowackiego, „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego), „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego i wybrany utwór dramatyczny z XX w.

Uczniowie mają też poznawać wybrane utwory epickie z kanonu literatury polskiej, w tym „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, a także utwory (lub ich fragmenty) polskich noblistów: Henryka Sienkiewicza, Władysława Stanisława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej, Olgi Tokarczuk, jak również wybrane utwory liryczne XIX, XX i XXI w.

Wśród kolejnych propozycji znalazły się wybrane utwory z literatury europejskiej, w tym dramat Williama Shakespeare'a, utwór liryczny, epicki lub dramatyczny spoza europejskiego i północnoamerykańskiego kręgu kulturowego oraz utwory odnoszące się do wojny i okupacji oraz totalitaryzmów XX w. (w tym przykłady tekstów fikcjonalnych i literatury faktu).

Jeśli chodzi o zakres rozszerzony, uczniowie mają czytać „nie mniej niż dwa dłuższe utwory literackie w ciągu roku”, utwory i fragmenty utworów charakterystyczne dla prądów literackich, takich jak: barok, sentymentalizm, klasycyzm, realizm, naturalizm, ekspresjonizm, impresjonizm, symbolizm, neoromantyzm, awangarda XX w., postmodernizm.

Ponadto – wybrane artykuły naukowe z co najmniej dwóch różnych dyscyplin humanistyki, w tym wybrany esej filozoficzny.

Lista przykładowych tekstów do omówienia w zakresie podstawowym i rozszerzonym liczy łącznie 287 pozycji.

Wśród nich eksperci wymienili m.in. wybrane teksty autorstwa Szymona Bujalskiego poświęcone kryzysowi klimatycznemu i transformacji energetycznej, np. „Recepta na lepszy klimat”; „Smutek cinkciarza” Sylwii Chutnik; „27 śmierci Toby'ego Obeda” Joanny Gierak-Onoszko; utwory Yuvala Noaha Harariego („Sapiens”, „Homo Deus”, „21 lekcji na XXI wiek”, „Nexus”); „Cukry” Doroty Kotas; „Wielki przypływ” Jarosława Mikołajewskiego; „Inną duszę” Łukasza Orbitowskiego czy „Ukochane równanie profesora” Yōko Ogawy.

Nowa podstawa programowa elementem reformy "Kompas Jutra"

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Nowa matura i egzamin ósmoklasisty planowane na 2031 rok

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Prace nad reformą edukacji rozpoczęto wiosną 2024 r. Wówczas MEN powierzyło IBE-PIB prace nad profilem absolwenta dla przedszkoli i szkół podstawowych, który określa obszary rozwoju oraz kluczowe umiejętności, które powinny być rozwijane na każdym etapie edukacji. Opracowany profil jest punktem wyjścia do przygotowania nowej podstawy programowej.