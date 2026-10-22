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Bezpieczeństwo w placówkach edukacyjnych – planowane zmiany w przepisach

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22 października 2026, 10:24
Urszula Wilk-Winter
Czy w szkołach będzie bezpieczniej?
Czy w szkołach będzie bezpieczniej?
Shutterstock

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Z inicjatywy Ministra Edukacji zostały przygotowane zmiany mające na celu zwiększenie standardów bezpieczeństwa we wszystkich jednostkach systemu oświaty – zarówno publicznych jak i niepublicznych w stosunku do dzieci w nich przebywających oraz pracowników. W jakim kierunku idą modyfikacje?

Coroczne zapoznawanie z planem ewakuacji w szkole

Placówki edukacyjne charakteryzują się zmiennością ich składu osobowego – co roku pojawiają się grupa nowych dzieci, są też zatrudniani pracownicy. Zasadne jest w związku z tym wyznaczenie trzymiesięcznego terminu na zapoznanie uczniów i zatrudnionych w placówce edukacyjnej na zaznajomienie się z planem ewakuacji, licząc od rozpoczęcia roku szkolnego. Poznanie dróg ewakuacyjnych, położeń wyjść awaryjnych oraz sposobów postępowania w sytuacji alarmowej, umożliwia przeprowadzenie akcji ratunkowej w sposób szybki, skoordynowany i jak najbardziej bezpieczny dla uczestników. Dodatkowo zaproponowany przepis ten koresponduje z istniejącymi już uregulowaniami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej budynków.

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Informacja o numerach alarmowych

Umieszczenie w widocznym miejscu w szkole numerów alarmowych spowoduje ich zapamiętanie. To wiedza niezbędna w celu wyrobienia odpowiednich nawyków odnośnie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia.

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Ćwiczenia praktyczne

Dzieci i pracownicy placówki edukacyjnej powinni wiedzieć jak należy się zachować w razie niebezpieczeństwa – ostrzec inne osoby, przedostać się w bezpieczne miejsce, zachować spokój. Rozpowszechnianie przez dyrekcje placówki edukacyjnej tożsamych informacji pochodzących z oficjalnych źródeł umożliwi ustandaryzowanie działania. Organizowanie w placówce edukacyjnej praktycznych ćwiczeń na wypadek zagrożenia, co najmniej dwa razy w roku szkolnym umożliwi zapamiętanie właściwego sposobu działania oraz zweryfikowanie wniosków wyciągniętych z pierwszego szkolenia tudzież dopasowanie zasad do zmienionych warunków. Same teoretyczne przekazanie procedur jest niewystarczające.

Informacja o miejscach schronienia

Dodatkowo dyrekcja placówki edukacyjnej będzie zobowiązana do informowania dzieci oraz pracowników szkoły o umiejscowieniu miejsc schronienia. W sytuacji zagrożenia będzie wiadome, gdzie należy się udać. Wskazania mają być przekazywany z porozumieniu z miejscowym organem ochrony ludności.

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Źródło: INFOR
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