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Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co się zmieniło przez dwa lata – ustalenia NIK

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29 października 2026, 13:51
Urszula Wilk-Winter
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co się zmieniło przez dwa lata – ustalenia NIK
Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – co się zmieniło przez dwa lata – ustalenia NIK
fot. VH-studio/Shutterstock
Shutterstock

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Najwyższa Izba Kontroli opublikowała aktualne informacje o stanie pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Poprzednia kontrola miała miejsce w 2024 roku. Jakie zmiany nastąpiły?

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wskazuję, że osoby korzystające z pomocy psychiatrycznej mają prawo być wysłuchana, a także współdecydować o udzielanej pomocy. Dotyczy to również dzieci i młodzieży.

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Model opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży w Polsce

Ścieżka pomocowa dla psychiatrii dziecięcej od kilku lat składa się z trzech poziomów. Pierwszy to psycholog i psychoterapeuta w ośrodku środowiskowym, blisko miejsca zamieszkania, dostępny bez skierowania. Kolejny poziom to opieka specjalistyczna w poradniach psychiatrycznych, konsultacje lekarskie, ewentualnie oddział dzienny w wyspecjalizowanych ośrodkach. Ostatni etap, jeśli jest konieczny, to leczenie całodobowe w szpitalu.

Zmiany zauważone przez NIK

Miały miejsce zauważalne zmiany w systemie opieki psychiatrycznej - rozszerza się sieć placówek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej, a tym samym zwiększa się dostępność świadczeń. Jest więcej dostępnych specjalistów.

Jak wynika z danych przedstawionych przez MEN etaty psychologów w szkołach i placówkach edukacyjnych, zestawiając rok szkolny 2021/2022 i 2025/2026 wzrosły o przeszło 222%. Wyraźne zwiększenie się zatrudnienia nie oznacza, że w każdej szkole jest psycholog, taki specjalista nie jest zatrudniony w 13,40% placówek. Ok. 60% świadczeń lekarskich stanowią udzielane w poradniach II poziomu referencyjnego, nie jest to wszakże odsetek dzieci i młodzieży objętych pomocą. Zwiększyła się liczba ośrodków I poziomu referencyjnego – z 498 do 557 natomiast rozmieszczenie placówek nadal pozostaje nierównomierne. Należy pamiętać, że zwiększenie liczby miejsc, w których można uzyskać pomoc, specjalistów i nakładów nie świadczy o automatycznym skróceniu kolejek.

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NIK zestawił podjęte działania z potwierdzonymi efektami. I tak jeśli chodzi o sieć opieki środowiskowej zauważono postęp organizacyjny, działania są rozwijane niemniej jednak nie we wszystkich regionach osiągnięto porównywalną dostępność. W zakresie infrastruktury i finansowania świadczeń zwiększyła się ilość ośrodków poziomu II. Niezbędna jest wszakże weryfikacja zakończonych inwestycji i faktycznie udzielonych świadczeń. Doszło do częściowej koordynacji na linii szkoła-poradnia-ochrona zdrowia - wdrożono rozwiązania związane z wybranymi formami współpracy.

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Stwierdzone problemy

Najważniejszym problemem stwierdzonym przez Najwyższą Izbę Kontroli jest zapewnienie dzieciom i młodzieży faktycznego i szybkiego dostępu do specjalistycznej pomocy niezależnie od tego, gdzie zamieszkują. Istotne jest również zaoferowanie środowiska, w którym najmłodsi członkowie społeczeństwa mogą się czuć bezpiecznie, a znaki wskazujące na kryzys zostaną zauważone. Nie należy zapominać o faktycznym przenikaniu się świata rzeczywistego i cyfrowego oraz o zagrożeniach z tym związanych. Jeśli chodzi o prawa dzieci i młodzieży jako pacjentów, to nie jest możliwe ustalenie czy doszło do zniwelowania wszelkich nieprawidłowości związanych z przymusem bezpośrednim.

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Źródło: INFOR
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