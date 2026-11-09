E-rewolucja współczesnej edukacji. Uczniowie chętnie korzystają z AI – kiedy jest to szczególnie ryzykowne? [Wywiad]

Trwa e-rewolucja edukacji. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z AI, ale nie można ich z tym zostawiać samych. Kiedy jest to szczególnie ryzykowne? Nauczycielka tłumaczy jak korzystać ze sztucznej inteligencji jako wsparcia w nauce. Jak może wyglądać nauka za 5-10 lat?

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E-rewolucja edukacji

Emilia Panufnik, redaktor infor.pl: Czy w obecnym roku szkolnym sztuczna inteligencja rzeczywiście rewolucjonizuje sposób, w jaki uczniowie się uczą?

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Lilla Poncyliusz-Guranowska, ekspertka ds. edukacji Skumani.pl: Myślę, że ten trend był widoczny już wcześniej. Tak naprawdę to uczniowie byli pewnie jednymi z pierwszych, którzy zaczęli bardzo swobodnie korzystać z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Muszę przyznać, że na przykład ja również to właśnie od uczniów kilka lat temu dowiedziałam się o takiej możliwości i oni nauczyli mnie pierwszych zastosowań AI.

Ale zwróciłabym uwagę na coś innego. W tym roku obserwuję też coś, co wydaje mi się bardzo ciekawe, pewien przesyt sztuczną inteligencją. Dla młodych ludzi AI nie jest już żadną nowinką ani czymś szczególnie fascynującym. Jest po prostu kolejnym narzędziem, z którym żyją na co dzień. Bardzo szybko rozpoznają treści wygenerowane przez AI, także te przynoszone na lekcje przez swoich kolegów, i pojawia się rodzaj pozytywnego “szpanu” na pracowanie bez wykorzystania sztucznej inteligencji, szczególnie tam, gdzie uczniowie zdają sobie sprawę, że to tak naprawdę od nich zależy, ile wyciągną z tego, co oferuje im system nauczania, ile się nauczą.

Jest jeszcze jedna ciekawa tendencja. Uczniowie, szczególnie starsi, wykorzystują czasami sztuczną inteligencję w sposób, jaki chyba najbardziej cieszyłby jej twórców, a więc nie do omijania systemu, mówiąc wprost “hackowania” go czy oszukiwania, ale do prawdziwej nauki. Taki “wirtualny korepetytor” tłumaczy skomplikowane treści, umie je przedstawić czasami w inny, niebanalny sposób. Osobiście przed takim zastosowaniem sztucznej inteligencji widzę wielką przyszłość.

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Wyręczanie się AI przez uczniów

Często sztuczna inteligencja odrabia za uczniów prace domowe. Gdzie zatem przebiega granica między wykorzystaniem AI jako pomocy naukowej, a wyręczaniem się nią?

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Według mnie granica przebiega tam, gdzie uczeń naprawdę niczego się nie uczy, a jedynie dostarcza gotowy produkt, w tym wypadku pracę domową, nauczycielowi, i dzieje się to kompletnie poza nim. Samo to, że do przygotowania np. prezentacji wykorzystywał AI dla mnie osobiście nie jest jeszcze naganne. Po to te narzędzia są! Problemem stają się dopiero, gdy uczeń nawet nie widzi na oczy swojej prezentacji, bo wszystko zrobił za niego program… Taka praca domowa nie ma sensu, niczego nie sprawdza, nie uczy i nie utrwala. Często można usłyszeć, i ja się z tym zgadzam, że to nie sztuczna inteligencja jako twór jest problemem. Problemem może stać się dopiero, gdy jest wykorzystywana w niewłaściwy sposób. I oczywiście sytuacja, w której chat czy inny program odrabia za ucznia pracę domową, to nie jest sytuacja pożądana przez nauczyciela :-) i my też stosujemy różne sztuczki, żeby choćby to bezrefleksyjne wykorzystywanie AI do pracy w domu ograniczyć.

Ale jeżeli uczeń prosi AI o wyjaśnienie czegoś, czego nie rozumie, o podanie dodatkowych przykładów, sprawdzenie własnego tekstu czy wskazanie błędów, to dla mnie jest to po prostu kolejne narzędzie wspierające naukę. Ba, ja sama pokazuję na lekcjach uczniom narzędzia pomagające sprawdzić tekst, oparte na algorytmach sztucznej inteligencji! Nie widzę w tym nic niewłaściwego, to po prostu narzędzie, pomoc naukowa.

Podobnie jak kiedyś korzystaliśmy ze słowników, repetytoriów czy wyszukiwarek internetowych, tak dziś możemy skorzystać z zasobów AI. Natomiast jeśli zadaniem ucznia jest napisanie tekstu po angielsku, a on wpisuje polecenie do AI, kopiuje odpowiedź i oddaje ją jako własną, to jest już inna sytuacja, bo takie zachowanie niczego poza kombinatorstwem, i to nieszczególnie udanym, nie uczy. Taki uczeń nie utrwala zwrotów, które zwyczajnie mogą mu się w życiu przydać - jednym słowem, nie tylko oszukuje, ale też traci swój czas i szansę na pogłębienie wiedzy.

Uczniowie czasami pytają: Czy można korzystać z AI? Nie mówię wtedy: No kategorycznie nie! Byłabym moim zdaniem bardzo naiwna, gdybym wierzyła, że zastosują się do mojej prośby :-), ta łatwość jest zbyt kusząca. Mówię zamiast tego: Możesz używać AI, ale bądź przygotowany/-a, że zapytam, z jakiego narzędzia korzystałeś/-aś, co Ci ono dało i w jaki sposób zweryfikowałeś uzyskaną od AI wiedzę. To często wystarczy, żeby wyeliminować bezrefleksyjne sięganie po najłatwiej dostępne narzędzia.

Korzystanie z AI przez uczniów - zagrożenia

Jakie są największe zagrożenia związane z korzystaniem przez uczniów z AI?

Z praktyki największe zagrożenie na dziś upatruję w stopniowej utracie poczucia sprawczości przez młodych ludzi, umiejętności krytycznego myślenia i szukania rozwiązań. Jeżeli uczeń przyzwyczai się, że sztuczna inteligencja natychmiast podsuwa mu gotowe rozwiązania, bywa, że przestaje w ogóle samodzielnie szukać rozwiązań, ba, nie daje sobie szansy na popełnianie błędów, a bez błędów niestety nie ma efektywnej nauki, one są niezbędnym elementem. Tymczasem algorytmy AI “wypluwają” wygładzone, idealne rozwiązania (co z tego, że bardzo schematyczne :-)), to nie zawsze bywa przez młodych ludzi rozpoznawane. Łatwo się rozleniwić, ale łatwo też uwierzyć, że “nigdy nie będę tak dobry jak ChatGPT, po co więc się starać”. To bardzo niebezpiecznie przekonanie dla całego pokolenia.

Choć dużo się o tym mówi, wciąż powszechna jest też nieumiejętność rozpoznania informacji generowanych przez AI przez część młodych ludzi, szczególnie tzw. deep fake. To zagrożenie, o którym często wspomina się w kontekście np. kształtowania postaw, czy to konsumenckich czy politycznych. Jeśli będziemy mieć młodzież, która będzie czerpała wiedzę tylko z tego, co przygotują dla nich algorytmy, odbieramy tym młodym ludziom szansę realnego wpływu na rzeczywistość, w której i oni i my będziemy żyli. To bardzo niebezpieczny trend.

Widzę też inne zagrożenie, wykraczające poza samą edukację. Coraz więcej młodych ludzi traktuje AI nie tylko jako źródło informacji, ale również jako doradcę w sprawach osobistych, a niekiedy wręcz substytut relacji z drugim człowiekiem. To szczególnie niepokojące w okresie dojrzewania, kiedy tak ważne jest rozwijanie kompetencji społecznych, empatii i umiejętności budowania prawdziwych relacji. Tego nie zastąpi nawet “najgłębsza” (cudzysłów uzasadniony :-)) rozmowa z Gemini.

Nie chciałabym jednak w żadnym momencie, nawet mówiąc o zagrożeniach, demonizować sztucznej inteligencji. Uważam, że naszym zadaniem jako nauczycieli nie jest walka z technologią, ale uczenie młodych ludzi świadomego i odpowiedzialnego korzystania z niej. Chodzi o to, żeby AI pomagała im rozwijać własne możliwości, a nie stopniowo zastępowała ich myślenie, kreatywność i samodzielność.

AI jako wsparcie w nauce

W jaki sposób AI może realnie wspierać proces nauki?

Według mnie AI może bardzo realnie wspierać proces nauki, bo pomaga w tym, co od dawna jest bolączką nas, nauczycieli, w licznych klasach. Pomaga spersonalizować uczenie się. Wszyscy jesteśmy różni, nasi uczniowie też są różni, uczą się w swoim tempie, a to tempo zależy nie tylko od predyspozycji, ale też np. od dnia. Ciężko czasami te zróżnicowane potrzeby pogodzić. Tymczasem korzystając ze sztucznej inteligencji (jako narzędzia pomocniczego, nie zastępującego nauczyciela!) uczeń może poprosić o wyjaśnienie trudnego zagadnienia prostszym językiem, dodatkowe ćwiczenia, quiz, przykłady czy informację zwrotną. Może wrócić do materiału wtedy, kiedy ma na to przestrzeń, i pracować we własnym tempie.

I właśnie dlatego widzę dużą wartość również w platformach edukacyjnych, takich jak Skumani.pl, które porządkują ten proces i dają uczniowi możliwość uczenia się w dogodnym dla niego momencie, zamiast zostawiać go samego w ogromie przypadkowych treści dostępnych w internecie. To jest bardzo realna wartość świata, od którego przecież nie uciekniemy, to już jest nasza rzeczywistość.

Jak można weryfikować informacje otrzymywane od sztucznej inteligencji?

Przede wszystkim warto wyrobić sobie nawyk, żeby nie traktować sztucznej inteligencji jak encyklopedii i po prostu sprawdzać podawane przez nią informacje. Zawsze zachęcam uczniów, żeby ważne informacje sprawdzali w co najmniej jednym niezależnym, wiarygodnym źródle. Jeśli pytamy o wydarzenie historyczne, mogą sięgnąć do opracowania naukowego czy materiałów renomowanej instytucji. Jeśli o przepisy prawne: do Dziennika Ustaw. Jeżeli AI powołuje się na konkretną publikację, raport czy badanie, przypominam uczniom, żeby zawsze sprawdzali, czy takie źródło w ogóle istnieje.

Według mnie AI może być świetną okazją do uczenia młodych ludzi krytycznego myślenia. Jeszcze kilka lat temu często pytaliśmy uczniów: „Skąd masz tę informację?”. Dzisiaj nawykowo dodajemy drugie pytanie: „A skąd wiesz, że jest prawdziwa?”. I wydaje mi się, że ten nawyk sprawdzania rzetelności informacji to jest kompetencja, która będzie młodym ludziom potrzebna zdecydowanie dłużej niż znajomość konkretnego narzędzia AI.

Jak nauczyciele i rodzice powinni uczyć dzieci korzystania z AI?

Nie odkryję Ameryki, jeśli powiem, że przede wszystkim korzystając ze sztucznej inteligencji razem z dziećmi, nie zostawiając ich z nią samych. Chcemy tego czy nie, AI jest częścią naszego świata i nie ma co tego faktu negować, bo to donikąd nie prowadzi. Walka z AI też nie ma sensu. Lepiej uczyć się wspólnie z naszymi dziećmi i uczniami jak korzystać z narzędzi AI mądrze, rozsądnie i odpowiedzialnie.

Warto na konkretnych przykładach pokazywać różnicę między sytuacją, w której AI pomaga się czegoś nauczyć, a taką, w której po prostu wykonuje zadanie za ucznia. Możemy wspólnie z dzieckiem zadać jej pytanie, a później zastanowić się: czy ta odpowiedź jest dobra, skąd to wiemy, czego w niej brakuje, gdzie możemy ją zweryfikować? To znacznie bardziej rozwija niż samo powiedzenie: „Nie wolno ci używać ChatGPT”.

Podkreśliłabym też prywatność. Dzieci od najmłodszych lat powinny wiedzieć, że do narzędzi AI nie należy bezrefleksyjnie wpisywać swoich danych, cudzych informacji czy treści, których nie udostępniłyby publicznie.

No i oczywiście my, dorośli, powinniśmy stanowić dobry przykład. Jeśli pokazujemy młodym ludziom, że korzystamy z AI jako z narzędzia, ale nadal sprawdzamy informacje, podejmujemy własne decyzje i potrafimy odłożyć technologię na bok, uczymy ich znacznie więcej niż poprzez listę zakazów, bo te zawsze można ominąć. Rzecz w tym, żeby nasze dzieci nie miały potrzeby tych naszych zakazów omijać, bo same widziały sens np. w samodzielnym wyciąganiu wniosków.

Jak nowoczesna technologia może motywować do regularnej nauki i budować samodzielność ucznia?

Wbrew temu, co czasami można usłyszeć, że “nowoczesna technologia to samo zło, bo rozleniwia młodych ludzi”, tak naprawdę mądrze wykorzystywana technologia może stać się naprawdę przydatnym narzędziem. Przede wszystkim może przede wszystkim oddać uczniowi część odpowiedzialności za własną naukę. Taki uczeń nie musi czekać na kolejną lekcję czy na moment, kiedy nauczyciel będzie miał dla niego czas. Może wrócić do materiału wtedy, kiedy tego potrzebuje, powtórzyć trudniejsze zagadnienie albo sprawdzić, co już potrafi. I to jest bardzo ważne w budowaniu samodzielności. Technologia pomaga też dzielić naukę na mniejsze, osiągalne etapy. Krótki quiz, kilka zadań, natychmiastowa informacja zwrotna czy możliwość obserwowania własnych postępów… To wszystko buduje poczucie, że rzeczywiście posuwamy się do przodu. A to często motywuje bardziej niż perspektywa dużego sprawdzianu za trzy tygodnie.

Współczesna pomoc w nauce

Jakie rozwiązania technologiczne mogą pomóc uczniowi, który ma trudności z konkretnym przedmiotem lub zagadnieniem?

Myślę, że największą zaletą technologii jest tutaj możliwość znalezienia takiego sposobu wyjaśnienia, który akurat do konkretnego ucznia przemówi. Tu znowu dochodzimy do tej tak ważnej i czasem tak trudnej do wprowadzenia w praktyce indywidualizacji. Czasami problem nie polega przecież na tym, że uczeń „nie potrafi” matematyki, fizyki czy języka obcego, tylko na tym, że nie zrozumiał jednego elementu, a później na tej luce zaczęły się nawarstwiać kolejne. Dzisiaj ma do dyspozycji bardzo różne rozwiązania: krótkie filmy edukacyjne, interaktywne ćwiczenia, quizy, aplikacje do powtórek czy narzędzia AI, które mogą wyjaśnić to samo zagadnienie jeszcze raz, prostszym językiem albo krok po kroku. Oczywiście pomocne są też platformy edukacyjne, gdzie materiały są uporządkowane i uczeń nie musi sam przedzierać się przez ogrom przypadkowych treści w internecie.

Dla mnie bardzo cennym rozwiązaniem, czasami nieco niedocenianym w rozmowach o roli technologii w uczeniu, jest możliwość uzyskania natychmiastowej odpowiedzi zwrotnej. Uczeń może od razu zobaczyć, gdzie popełnił błąd, wrócić do danego zagadnienia i spróbować ponownie, zamiast dowiedzieć się kilka dni później z oceny, że czegoś nie umie.

Technologia daje więc coś, czego w tradycyjnej klasie czasem zwyczajnie brakuje: czas, możliwość wielokrotnego powtarzania i prawo do uczenia się we własnym tempie. Dla ucznia, który z czymś się zmaga, to może mieć naprawdę duże znaczenie.

AI jako osobisty korepetytor

Czy sztuczna inteligencja może pełnić funkcję osobistego korepetytora dostępnego 24 godziny na dobę?

Jak już wspominałam, AI może być świetnym wsparciem w nauce: jest dostępna właściwie w każdej chwili, może ponownie wyjaśnić trudne zagadnienie, podać dodatkowy przykład, przygotować ćwiczenia czy pomóc znaleźć błąd. Uczeń może też zadawać pytania bez obawy, że „powinien już to wiedzieć”, i wracać do tego samego problemu tyle razy, ile potrzebuje. Ale to nadal narzędzie! To nie jest nauczyciel. Widzę AI raczej jako świetnego pomocnika w nauce niż zastępstwo dla nauczyciela. Może świetnie uzupełniać jego pracę, ale na pewno nie zastąpi relacji, jaka może być tylko między człowiekiem a człowiekiem, a jaka jest w ogóle podstawą uczenia się.

Czy zdalna edukacja może być równie skuteczna jak bezpośredni kontakt z korepetytorem?

Hm, to trudne pytanie, bo z jednej strony uczę, również z różnych powodów (np. z powodu choroby ucznia) online. W takich sytuacjach nauka online bywa zbawieniem. Z drugiej strony, doświadczenie pokazuje mi, że bardzo trudno zastąpić osobisty kontakt, pewnego rodzaju “flow”, jakie wytwarza się na lekcji. Powiedziałabym więc, że nauka zdalna może być bardzo skuteczna, ale nie zawsze będzie dokładnym odpowiednikiem spotkania twarzą w twarz. Dużo zależy od ucznia, jego wieku, samodzielności, motywacji, ale też od przedmiotu i sposobu prowadzenia zajęć. Są uczniowie, którzy online pracują znakomicie: są bardziej skupieni, czują się swobodniej, oszczędzają czas na dojazdach i świetnie odnajdują się w tej formule. Jednocześnie nie da się zaprzeczyć, że podczas bezpośredniego spotkania nauczyciel odbiera mnóstwo drobnych sygnałów, których czasem nawet świadomie nie rejestrujemy: widzi zawahanie, znużenie, moment, w którym uczeń właśnie coś zrozumiał albo przeciwnie, kompletnie stracił wątek. Łatwiej wtedy spontanicznie zmienić kierunek lekcji, zatrzymać się przy czymś, co nagle okazało się interesujące, czy po prostu nawiązać relację. To wszystko bywa trudno odtworzyć przez ekran. Dlatego nie przeciwstawiałabym tych dwóch form.

Czy nowe technologie pomogą uczniom z małych miejscowości, gdzie dostęp do korepetytorów jest ograniczony?

Oczywiście. I myślę, że to jest jedna z tych zmian, w których naprawdę trudno przecenić rolę nowych technologii. Jeszcze nie tak dawno miejsce zamieszkania w dużym stopniu decydowało o tym, jaką edukację uczeń czy uczennica uzyska. W tej chwili te granice się znacznie poszerzyły właśnie dzięki rozwojowi technologii. Uczeń z małej miejscowości może pracować online z nauczycielem znajdującym się na drugim końcu Polski, korzystać z materiałów przygotowanych przez świetnych edukatorów, kursów, aplikacji czy platform edukacyjnych. Takie rozwiązania jak Skumani są tutaj dobrym przykładem. Dostęp do uporządkowanych materiałów nie zależy przecież od tego, czy mieszka się w dużym mieście, czy kilkaset kilometrów od niego.

Nie łudzę się, że technologia zniweluje wszelkie różnice, to byłoby bardzo naiwne podejście, ale nawet już dziś realnie widzimy pozytywny wpływ, jaki ma właśnie przede wszystkim na osoby z mniejszych miejscowości.

Nauka za 5-10 lat

Jak Pani zdaniem może wyglądać nauka za 5–10 lat?

Myślę, że za 5–10 lat technologia będzie w edukacji czymś tak naturalnym, że przestaniemy właściwie o niej mówić jako o „nowej technologii”. AI będzie prawdopodobnie towarzyszyć uczniowi na co dzień: pomagać mu dobierać materiały do poziomu, analizować postępy, wracać do tego, czego jeszcze nie opanował, i uczyć się we własnym tempie.

Mam też nadzieję, że zmieni się trochę nasze myślenie o tym, czego właściwie powinna uczyć szkoła. Jeżeli odpowiedź na wiele pytań można uzyskać w ciągu kilku sekund, jeszcze ważniejsze stają się umiejętność zadawania dobrych pytań, krytyczne myślenie, odróżnianie wiarygodnych informacji od fałszywych, kreatywność, współpraca i komunikacja. Czyli kompetencje, których nie da się łatwo sprawdzić testem, ale można ćwiczyć np. na godzinie wychowawczej czy podczas lekcji edukacji obywatelskiej. Jest w tym pewien paradoks: im więcej technologii będzie wokół nas, tym bardziej może wzrosnąć znaczenie nauczyciela jako człowieka. Być może będzie on trochę mniej osobą, która przede wszystkim przekazuje wiedzę, a bardziej kimś, kto pomaga uczniowi tę wiedzę uporządkować, zrozumieć i mądrze wykorzystać. To już się powoli dzieje.

Nie sądzę więc, żeby przyszłość edukacji polegała na zastąpieniu nauczycieli przez AI. Mam raczej nadzieję, że technologia przejmie część tego, co można zautomatyzować, a nam pozostawi więcej przestrzeni na to, co w edukacji najważniejsze i najbardziej ludzkie: rozmowę, relację, inspirowanie, rozwijanie ciekawości i uczenie młodych ludzi samodzielnego myślenia.

Serdecznie dziękuję za rozmowę.