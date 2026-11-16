Czy uczeń może przyjść do szkoły z kolorowymi włosami, pomalowanymi paznokciami lub makijażem? Czy dyrektor może nakazać mu zmianę fryzury, a nauczyciel obniżyć ocenę z zachowania za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu? Szkoły mają prawo określać zasady ubierania się uczniów, ale ich kompetencje nie są nieograniczone.

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Podstawą do określania zasad dotyczących ubioru uczniów jest art. 99 ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem obowiązki ucznia określa statut szkoły. Musi on zawierać m.in. zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły, a także zasady noszenia stroju galowego i codziennego.

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Nie oznacza to jednak, że szkoła może dowolnie decydować o wyglądzie swoich podopiecznych. Ustawowe upoważnienie dotyczy zasad ubierania się, a nie przyznania dyrektorowi czy radzie pedagogicznej nieograniczonego prawa do regulowania wszystkich elementów wyglądu ucznia.

W praktyce oznacza to, że statut może określać wymagania dotyczące stroju, np. podczas uroczystości szkolnych, ale znacznie bardziej problematyczne jest wprowadzanie zakazów odnoszących się do koloru włosów, fryzur, makijażu, paznokci czy biżuterii.

Fryzura, kolor włosów i makijaż – czy statut może ich zakazywać?

Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, czy pojęcie ubioru można rozszerzyć na inne elementy wyglądu. Niektóre szkoły wprowadzają do statutów zakazy farbowania włosów, noszenia piercingu, malowania paznokci czy wykonywania makijażu. Zdarza się również, że wymagają od uczniów naturalnego koloru włosów, określonej długości fryzury lub wiązania włosów.

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Takie postanowienia nie mają jednak automatycznie podstawy prawnej tylko dlatego, że znalazły się w statucie. Artykuł 99 pkt 3 Prawa oświatowego mówi o zasadach ubierania się uczniów, a nie o dowolnym regulowaniu ich wyglądu.

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Istotne znaczenie ma w tym przypadku wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2025 r., sygn. III OSK 2267/24. Sprawa dotyczyła statutu liceum sztuk plastycznych, w którym znalazły się m.in. zakazy noszenia krótkich spódniczek i sukienek, wyzywającego makijażu, kolorowego lakieru do paznokci, tipsów oraz piercingu.

NSA uchylił zakwestionowane postanowienia statutu. Sąd zakwestionował m.in. możliwość regulowania przez szkołę takich elementów wyglądu jak makijaż, kolor paznokci czy piercing. Zwrócił również uwagę na nieprecyzyjność określeń takich jak „skromny” strój czy ubrania „o stonowanych kolorach”.

Wyrok ma istotne znaczenie dla szkół, które próbują wprowadzać daleko idące ograniczenia dotyczące wyglądu uczniów. Pokazuje, że statut nie może być narzędziem do narzucania młodym ludziom arbitralnych standardów estetycznych.

Czy szkoła może wymagać schludnego wyglądu?

Szkoła może określać zasady dotyczące ubioru, jednak wymagania powinny być konkretne, uzasadnione i mieścić się w granicach prawa. Czym innym jest określenie zasad stroju podczas uroczystości szkolnych, a czym innym narzucanie uczniom, jak mają wyglądać na co dzień.

Szczególne znaczenie mają również względy bezpieczeństwa i higieny. Podczas zajęć wychowania fizycznego, laboratoryjnych czy warsztatowych szkoła może wymagać odpowiedniego stroju, obuwia lub zabezpieczenia włosów. W takich przypadkach ograniczenia powinny wynikać z rzeczywistych warunków prowadzenia zajęć, a nie z subiektywnej oceny wyglądu ucznia.

Nie można też utożsamiać schludnego ubioru z koniecznością podporządkowania się jednemu wzorcowi estetycznemu. Określenia takie jak „estetyczny”, „skromny” czy „odpowiedni wygląd” są nieprecyzyjne i mogą prowadzić do arbitralnego oceniania uczniów.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w 2023 r. zwracał uwagę na problem statutów, które przewidywały kary za makijaż, manicure, farbowanie włosów czy piercing. Wskazywał na wątpliwości dotyczące podstaw prawnych takich ograniczeń i poprosił kuratorów oświaty o stanowisko w tej sprawie.

Co grozi uczniowi za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu?

Niektóre szkoły przewidują w statutach punkty ujemne za nieodpowiedni strój, makijaż, pomalowane paznokcie czy farbowanie włosów. Pojawia się więc pytanie, czy uczeń może ponieść konsekwencje za to, że nie wygląda zgodnie z oczekiwaniami szkoły.

Trzeba pamiętać, że statut nie może ustanawiać dowolnych kar. Określone w nim obowiązki i konsekwencje ich naruszania muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli obowiązek dotyczący wyglądu wykracza poza ustawowe kompetencje szkoły, trudno uznać, że jego naruszenie może stanowić podstawę do ukarania ucznia.

Wątpliwości budzi zwłaszcza obniżanie oceny z zachowania za kolor włosów, makijaż czy rodzaj fryzury. Ocena zachowania powinna odzwierciedlać stopień przestrzegania przez ucznia obowiązków określonych w statucie, ale nie może służyć do egzekwowania postanowień sprzecznych z prawem.

Szkoła nie powinna również odsyłać ucznia do domu ani pozbawiać go możliwości uczestniczenia w lekcjach wyłącznie dlatego, że jego wygląd nie odpowiada preferencjom dyrekcji lub nauczyciela. Inaczej należy oceniać sytuacje, w których strój lub sposób noszenia określonych elementów rzeczywiście stwarza zagrożenie bezpieczeństwa podczas zajęć.

Czy szkoła może wprowadzić obowiązek noszenia mundurków?

Prawo oświatowe przewiduje możliwość wprowadzenia w szkole jednolitego stroju. Zgodnie z art. 100 dyrektor szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub artystycznej może podjąć taką decyzję z własnej inicjatywy albo na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

Wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków wymaga zgody rady rodziców i rady pedagogicznej. Jeżeli inicjatywa pochodzi od dyrektora lub innego podmiotu niż samorząd uczniowski, konieczne jest również uzyskanie opinii samorządu uczniowskiego.

Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Nie oznacza to jednak, że szkoła może pod pozorem wprowadzenia mundurków regulować także fryzury, makijaż czy inne elementy wyglądu.

Co może zrobić rodzic, gdy szkoła wymaga zmiany wyglądu ucznia?

Rodzic, który uważa, że szkoła bezpodstawnie ingeruje w wygląd dziecka, powinien przede wszystkim sprawdzić zapisy statutu. Warto ustalić, czy wymaganie rzeczywiście dotyczy zasad ubierania się, czy też obejmuje kwestie, których szkoła nie ma prawa regulować.

Jeżeli statut zawiera budzące wątpliwości postanowienia, rodzic może zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o wyjaśnienie podstawy prawnej ich wprowadzenia i zmianę zakwestionowanych zapisów. Może również skierować sprawę do organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny.

Warto przy tym pamiętać, że sam fakt umieszczenia określonego obowiązku w statucie nie przesądza o jego legalności. Postanowienia statutu muszą pozostawać w zgodzie z ustawami i rozporządzeniami.

MEN zapowiadało zmiany w prawach ucznia. Co z prawem do własnego wyglądu?

Kwestia wyglądu uczniów była również przedmiotem prac nad ustawą o prawach i obowiązkach ucznia. Projekt przewidywał wprowadzenie ustawowej gwarancji prawa do kształtowania własnego stroju i wyglądu oraz ochrony przed dyskryminacją.

Sejm uchwalił ustawę 29 maja 2026 r., a Senat przyjął ją bez poprawek 10 czerwca 2026 r. Przepisy nie weszły jednak w życie. 2 lipca 2026 r. prezydent zawetował ustawę, a w sierpniu minister edukacji informowała, że resort analizuje możliwość przygotowania nowego projektu dotyczącego praw i obowiązków uczniów.

Na razie podstawowe znaczenie mają więc obowiązujące przepisy Prawa oświatowego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Wyrok NSA z 10 grudnia 2025 r. wyraźnie pokazuje, że szkoła nie może traktować statutu jako podstawy do dowolnego ingerowania w wygląd uczniów.

Podstawa prawna art. 99 i art. 100 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2026 r., poz. 820; Dz.U. z 2026 r. poz. 1036)