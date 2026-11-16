REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Czy szkoła może decydować o wyglądzie ucznia? Fryzura, makijaż i ubiór pod lupą przepisów

Czy szkoła może decydować o wyglądzie ucznia? Fryzura, makijaż i ubiór pod lupą przepisów

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 listopada 2026, 14:41
Anna Gnioska
Anna Gnioska
autorka artykułów z zakresu prawa pracy oraz prawa oświatowego
Czy szkoła może decydować o wyglądzie ucznia? Fryzura, makijaż i ubiór pod lupą przepisów
Czy szkoła może decydować o wyglądzie ucznia? Fryzura, makijaż i ubiór pod lupą przepisów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy uczeń może przyjść do szkoły z kolorowymi włosami, pomalowanymi paznokciami lub makijażem? Czy dyrektor może nakazać mu zmianę fryzury, a nauczyciel obniżyć ocenę z zachowania za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu? Szkoły mają prawo określać zasady ubierania się uczniów, ale ich kompetencje nie są nieograniczone.

rozwiń >

Podstawą do określania zasad dotyczących ubioru uczniów jest art. 99 ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z tym przepisem obowiązki ucznia określa statut szkoły. Musi on zawierać m.in. zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły, a także zasady noszenia stroju galowego i codziennego.

REKLAMA

REKLAMA

Nie oznacza to jednak, że szkoła może dowolnie decydować o wyglądzie swoich podopiecznych. Ustawowe upoważnienie dotyczy zasad ubierania się, a nie przyznania dyrektorowi czy radzie pedagogicznej nieograniczonego prawa do regulowania wszystkich elementów wyglądu ucznia.

W praktyce oznacza to, że statut może określać wymagania dotyczące stroju, np. podczas uroczystości szkolnych, ale znacznie bardziej problematyczne jest wprowadzanie zakazów odnoszących się do koloru włosów, fryzur, makijażu, paznokci czy biżuterii.

Fryzura, kolor włosów i makijaż – czy statut może ich zakazywać?

Wątpliwości dotyczą przede wszystkim tego, czy pojęcie ubioru można rozszerzyć na inne elementy wyglądu. Niektóre szkoły wprowadzają do statutów zakazy farbowania włosów, noszenia piercingu, malowania paznokci czy wykonywania makijażu. Zdarza się również, że wymagają od uczniów naturalnego koloru włosów, określonej długości fryzury lub wiązania włosów.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Takie postanowienia nie mają jednak automatycznie podstawy prawnej tylko dlatego, że znalazły się w statucie. Artykuł 99 pkt 3 Prawa oświatowego mówi o zasadach ubierania się uczniów, a nie o dowolnym regulowaniu ich wyglądu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Istotne znaczenie ma w tym przypadku wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 10 grudnia 2025 r., sygn. III OSK 2267/24. Sprawa dotyczyła statutu liceum sztuk plastycznych, w którym znalazły się m.in. zakazy noszenia krótkich spódniczek i sukienek, wyzywającego makijażu, kolorowego lakieru do paznokci, tipsów oraz piercingu.

NSA uchylił zakwestionowane postanowienia statutu. Sąd zakwestionował m.in. możliwość regulowania przez szkołę takich elementów wyglądu jak makijaż, kolor paznokci czy piercing. Zwrócił również uwagę na nieprecyzyjność określeń takich jak „skromny” strój czy ubrania „o stonowanych kolorach”.

Wyrok ma istotne znaczenie dla szkół, które próbują wprowadzać daleko idące ograniczenia dotyczące wyglądu uczniów. Pokazuje, że statut nie może być narzędziem do narzucania młodym ludziom arbitralnych standardów estetycznych.

Czy szkoła może wymagać schludnego wyglądu?

Szkoła może określać zasady dotyczące ubioru, jednak wymagania powinny być konkretne, uzasadnione i mieścić się w granicach prawa. Czym innym jest określenie zasad stroju podczas uroczystości szkolnych, a czym innym narzucanie uczniom, jak mają wyglądać na co dzień.

Szczególne znaczenie mają również względy bezpieczeństwa i higieny. Podczas zajęć wychowania fizycznego, laboratoryjnych czy warsztatowych szkoła może wymagać odpowiedniego stroju, obuwia lub zabezpieczenia włosów. W takich przypadkach ograniczenia powinny wynikać z rzeczywistych warunków prowadzenia zajęć, a nie z subiektywnej oceny wyglądu ucznia.

Nie można też utożsamiać schludnego ubioru z koniecznością podporządkowania się jednemu wzorcowi estetycznemu. Określenia takie jak „estetyczny”, „skromny” czy „odpowiedni wygląd” są nieprecyzyjne i mogą prowadzić do arbitralnego oceniania uczniów.

Rzecznik Praw Obywatelskich już w 2023 r. zwracał uwagę na problem statutów, które przewidywały kary za makijaż, manicure, farbowanie włosów czy piercing. Wskazywał na wątpliwości dotyczące podstaw prawnych takich ograniczeń i poprosił kuratorów oświaty o stanowisko w tej sprawie.

Co grozi uczniowi za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu?

Niektóre szkoły przewidują w statutach punkty ujemne za nieodpowiedni strój, makijaż, pomalowane paznokcie czy farbowanie włosów. Pojawia się więc pytanie, czy uczeń może ponieść konsekwencje za to, że nie wygląda zgodnie z oczekiwaniami szkoły.

Trzeba pamiętać, że statut nie może ustanawiać dowolnych kar. Określone w nim obowiązki i konsekwencje ich naruszania muszą być zgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. Jeżeli obowiązek dotyczący wyglądu wykracza poza ustawowe kompetencje szkoły, trudno uznać, że jego naruszenie może stanowić podstawę do ukarania ucznia.

Wątpliwości budzi zwłaszcza obniżanie oceny z zachowania za kolor włosów, makijaż czy rodzaj fryzury. Ocena zachowania powinna odzwierciedlać stopień przestrzegania przez ucznia obowiązków określonych w statucie, ale nie może służyć do egzekwowania postanowień sprzecznych z prawem.

Szkoła nie powinna również odsyłać ucznia do domu ani pozbawiać go możliwości uczestniczenia w lekcjach wyłącznie dlatego, że jego wygląd nie odpowiada preferencjom dyrekcji lub nauczyciela. Inaczej należy oceniać sytuacje, w których strój lub sposób noszenia określonych elementów rzeczywiście stwarza zagrożenie bezpieczeństwa podczas zajęć.

Czy szkoła może wprowadzić obowiązek noszenia mundurków?

Prawo oświatowe przewiduje możliwość wprowadzenia w szkole jednolitego stroju. Zgodnie z art. 100 dyrektor szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub artystycznej może podjąć taką decyzję z własnej inicjatywy albo na wniosek rady szkoły, rady rodziców, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.

Wprowadzenie obowiązku noszenia mundurków wymaga zgody rady rodziców i rady pedagogicznej. Jeżeli inicjatywa pochodzi od dyrektora lub innego podmiotu niż samorząd uczniowski, konieczne jest również uzyskanie opinii samorządu uczniowskiego.

Wzór jednolitego stroju ustala dyrektor w uzgodnieniu z radą rodziców i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego. Nie oznacza to jednak, że szkoła może pod pozorem wprowadzenia mundurków regulować także fryzury, makijaż czy inne elementy wyglądu.

Co może zrobić rodzic, gdy szkoła wymaga zmiany wyglądu ucznia?

Rodzic, który uważa, że szkoła bezpodstawnie ingeruje w wygląd dziecka, powinien przede wszystkim sprawdzić zapisy statutu. Warto ustalić, czy wymaganie rzeczywiście dotyczy zasad ubierania się, czy też obejmuje kwestie, których szkoła nie ma prawa regulować.

Jeżeli statut zawiera budzące wątpliwości postanowienia, rodzic może zwrócić się do dyrektora z wnioskiem o wyjaśnienie podstawy prawnej ich wprowadzenia i zmianę zakwestionowanych zapisów. Może również skierować sprawę do organu prowadzącego szkołę lub kuratora oświaty, który sprawuje nadzór pedagogiczny.

Warto przy tym pamiętać, że sam fakt umieszczenia określonego obowiązku w statucie nie przesądza o jego legalności. Postanowienia statutu muszą pozostawać w zgodzie z ustawami i rozporządzeniami.

MEN zapowiadało zmiany w prawach ucznia. Co z prawem do własnego wyglądu?

Kwestia wyglądu uczniów była również przedmiotem prac nad ustawą o prawach i obowiązkach ucznia. Projekt przewidywał wprowadzenie ustawowej gwarancji prawa do kształtowania własnego stroju i wyglądu oraz ochrony przed dyskryminacją.

Sejm uchwalił ustawę 29 maja 2026 r., a Senat przyjął ją bez poprawek 10 czerwca 2026 r. Przepisy nie weszły jednak w życie. 2 lipca 2026 r. prezydent zawetował ustawę, a w sierpniu minister edukacji informowała, że resort analizuje możliwość przygotowania nowego projektu dotyczącego praw i obowiązków uczniów.

Na razie podstawowe znaczenie mają więc obowiązujące przepisy Prawa oświatowego oraz orzecznictwo sądów administracyjnych. Wyrok NSA z 10 grudnia 2025 r. wyraźnie pokazuje, że szkoła nie może traktować statutu jako podstawy do dowolnego ingerowania w wygląd uczniów.

Podstawa prawna
  • art. 99 i art. 100 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2026 r., poz. 820; Dz.U. z 2026 r. poz. 1036)

wyrok NSA z 10 grudnia 2025 r., sygn. akt III OSK 2267/24.

Powiązane
Niedługo pieniądze z programu Dobry start przepadną. Wniosek można złożyć w ZUS online i tylko do końca listopada 2026 r.
Niedługo pieniądze z programu Dobry start przepadną. Wniosek można złożyć w ZUS online i tylko do końca listopada 2026 r.
Mniej chętnych na edukację domową. Eksperci wskazują kilka przyczyn
Mniej chętnych na edukację domową. Eksperci wskazują kilka przyczyn
Ile studenci płacą za wynajem mieszkania? Największe miasta w Polsce i ceny najmu w 2026 r. Gdzie najłatwiej najem zastąpić kupnem mieszkania na własność?
Ile studenci płacą za wynajem mieszkania? Największe miasta w Polsce i ceny najmu w 2026 r. Gdzie najłatwiej najem zastąpić kupnem mieszkania na własność?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Czy szkoła może decydować o wyglądzie ucznia? Fryzura, makijaż i ubiór pod lupą przepisów
16 lis 2026

Czy uczeń może przyjść do szkoły z kolorowymi włosami, pomalowanymi paznokciami lub makijażem? Czy dyrektor może nakazać mu zmianę fryzury, a nauczyciel obniżyć ocenę z zachowania za nieprzestrzeganie zasad dotyczących wyglądu? Szkoły mają prawo określać zasady ubierania się uczniów, ale ich kompetencje nie są nieograniczone.
Ile studenci płacą za wynajem mieszkania? Największe miasta w Polsce i ceny najmu w 2026 r. Gdzie najłatwiej najem zastąpić kupnem mieszkania na własność?
16 lis 2026

Ile studenci płacą w Polsce za wynajem mieszkania podczas roku akademickiego? Oto zestawienie cen w największych miastach w 2026 r. W 15 na 17 miast ceny wzrosły. Gdzie najłatwiej najem zastąpić kupnem mieszkania na własność?
Mniej chętnych na edukację domową. Eksperci wskazują kilka przyczyn
16 lis 2026

Obecnie z nauczania domowego korzysta 54,8 tys. uczniów, czyli o ponad 4 tys. mniej niż w 2025 r. – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.
Kto nie dostanie 300+ na wyprawkę szkolną? ZUS wyjaśnia zasady
16 lis 2026

Tylko do końca listopada rodzice mogą składać wnioski o wypłatę świadczenia z programu Dobry Start na wyprawkę szkolną dla dzieci - podał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

REKLAMA

Definicja "szkoły najbliżej" dla uczniów z niepełnosprawnościami – interwencja RPO
16 lis 2026

Definicja "szkoły najbliżej" dla ucznia z niepełnosprawnością jest przedmiotem sporów między rodzicami albo opiekunami dziecka a gminą. Odmienne interpretacje wynikają z obowiązku gminy dotyczącego zapewnienia bezpłatnego dowozu. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Edukacji o doprecyzowanie przepisów i wprowadzenie rozwiązań dogodnych dla uczniów.
Niedługo pieniądze z programu Dobry start przepadną. Wniosek można złożyć w ZUS online i tylko do końca listopada 2026 r.
15 lis 2026

Pieniądze z programu Dobry start, czyli 300 zł na dziecko, mogą przepaść. Wniosek można złożyć w prosty sposób online w ZUS. Ostateczny termin to 30 listopada 2026 r. Komu przysługuje świadczenie?
Jakie minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli? Opublikowano tekst jednolity rozporządzenia
13 lis 2026

W Dzienniku Ustaw pod poz. 1483 został opublikowany jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jaka jest wysokość wynagrodzenia nauczyciela?
Czy nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za tzw. dni dyrektorskie?
13 lis 2026

Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tzw. dniu dyrektorskim nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć z uczniami czy innych aktywności edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania. Czy w związku z tym nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia?

REKLAMA

Polacy coraz częściej zwierzają się AI. Niektórzy wolą ją od ludzi. Oto dlaczego
12 lis 2026

Z narzędzi sztucznej inteligencji korzysta obecnie 67,4 proc. dorosłych Polaków obecnych w sieci, jednak zdecydowana większość z nich (78,7 proc.) sprzeciwia się wchodzeniu z technologią w relacje emocjonalne. Takie wnioski płyną z ogólnopolskiego raportu badawczego „Relacje w czasach AI”.
Wynagrodzenie nauczyciela początkującego – opublikowano zmiany dotyczące wyliczania średniego wynagrodzenia za 2026 r.
10 lis 2026

Trwa porządkowanie sytuacji nauczycieli po tym, jak w 2024 r. podwyżka dla nauczycieli początkujących wyniosła 33 proc., a dla reszty nauczycieli 30 proc. Rządzący co rok korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA