Uczniowie będą mogli uzyskać zgodę na indywidualny program lub tok nauki jeszcze przed klasyfikacją śródroczną. Rzeczniczka Praw Dziecka pozytywnie ocenia tę propozycję MEN, ale wskazuje, że projekt rozporządzenia wymaga uzupełnienia.

Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz zasad ich organizacji. Jedną z najważniejszych proponowanych zmian jest odejście od konieczności oczekiwania na klasyfikację śródroczną. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły będzie mógł udzielić zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki po klasyfikacji śródrocznej, a w uzasadnionych przypadkach także wcześniej. Ma to pozwolić na szybsze dostosowanie organizacji kształcenia do potrzeb i możliwości ucznia.

REKLAMA

REKLAMA

Kierunek tej zmiany pozytywnie oceniła Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak. W piśmie skierowanym do MEN 9 listopada wskazała, że większa elastyczność może ułatwić reagowanie na indywidualne potrzeby dzieci i młodzieży.

RPD: projekt powinien uwzględniać uczniów z niepełnosprawnościami

Zdaniem RPD uzasadnienie projektu i ocena skutków regulacji koncentrują się przede wszystkim na uczniach szczególnie uzdolnionych. Tymczasem indywidualny program lub tok nauki może być ważnym rozwiązaniem również dla dzieci, które potrzebują większej elastyczności ze względu na niepełnosprawność, neuroatypowość lub inne szczególne potrzeby rozwojowe i edukacyjne.

Rzeczniczka postuluje więc wyraźne wskazanie w dokumentacji projektu, że proponowane rozwiązania mają służyć także realizacji prawa do edukacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości tych uczniów. RPD zwraca również uwagę na sytuację młodych sportowców z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Indywidualna organizacja nauki może im pomóc pogodzić obowiązki szkolne z treningami i udziałem w zawodach.

REKLAMA

Potrzebne materiały dla szkół i poradni

Rzeczniczka postuluje także rozszerzenie planowanej ewaluacji nowych przepisów. Jej zdaniem ocena skutków regulacji nie powinna ograniczać się do sprawdzenia, ilu uczniów skorzystało z indywidualnego programu lub toku nauki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne jest również przygotowanie materiałów dla szkół, poradni psychologiczno-pedagogicznych i rodziców. Powinny one zawierać przykłady dobrych praktyk, możliwe rozwiązania organizacyjne oraz wskazówki dotyczące stosowania indywidualnego programu lub toku nauki wobec uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Kto może uzyskać indywidualny program lub tok nauki?

Podstawę prawną stanowi art. 115 ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z nim dyrektor szkoły może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki na wniosek albo za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia. Wcześniej musi zasięgnąć opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.