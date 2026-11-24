Od marca 2027 r. szkoły będą musiały organizować dla uczniów wycieczki do miejsc pamięci, jednostek wojskowych lub przedsiębiorstw. Każdy uczeń weźmie udział w takim wyjściu raz w cyklu edukacyjnym, a zajęcia będą odbywać się w ramach lekcji – podaje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Jak informuje gazeta, przy dłuższych wycieczkach wciąż nie ma regulacji dotyczących wynagrodzenia nauczycieli za pracę w godzinach nadliczbowych, do którego - według stanowiska Sądu Najwyższego - mają oni prawo.

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Wyjścia będą odbywać się głównie w pobliżu szkół

– Samorządy nie mają pieniędzy na finansowanie wycieczek ani wynagrodzeń nauczycieli za pojawiające się przy nich nadgodziny – mówi w rozmowie z dziennikiem ekspert ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich, sekretarz strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Marek Wójcik. Podkreśla, że obowiązek będzie realizowany podczas jednej lub dwóch godzin lekcyjnych i będzie się sprowadzał do odwiedzenia miejsca pamięci znajdującego się blisko placówki oświatowej.

- Dodatkowo przeszkodą w organizacji takich wycieczek wciąż jest formalny brak uregulowania zasad wypłacania nauczycielom wynagrodzenia za nadgodziny oraz zapewniania im czasu na odpoczynek – zauważa Wójcik.

MON i MEN przygotują wykaz jednostek wojskowych

Jak pisze „DGP”, do marca 2027 r. minister obrony narodowej w porozumieniu z ministrem edukacji narodowej ma określić w drodze rozporządzenia wykaz jednostek wojskowych, do których będzie można organizować wyjścia lub wycieczki. „Przy wydaniu tego aktu ministrowie muszą uwzględnić bezpieczeństwo uczniów, możliwości przyjęcia grup zorganizowanych oraz potrzebę zapewnienia niezakłóconego funkcjonowania jednostek wojskowych” - wskazuje dziennik.