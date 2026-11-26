MEN potwierdziło, że od roku szkolnego 2030/2031 zmieni się egzamin maturalny
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Od roku szkolnego 2030/2031 absolwenci liceów będą zdawać maturę w nowej formule, dostosowanej do zmienionej podstawy programowej. Zmiany obejmą nie tylko zakres sprawdzanej wiedzy, ale mogą dotyczyć również formy arkuszy egzaminacyjnych. Uczniowie techników przystąpią do nowego egzaminu rok później.
- Kiedy nowa matura? Inne terminy dla liceów i techników
- Zmieni się zakres materiału i forma arkuszy maturalnych
- Nowa podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych
Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że reforma podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych pociągnie za sobą zmiany w egzaminie maturalnym. Jak wyjaśniła rzeczniczka resortu Ewelina Gorczyca, podstawa programowa stanowi jednocześnie punkt odniesienia dla wymagań egzaminacyjnych. Oznacza to, że dostosowania będą dotyczyć zarówno treści sprawdzanych na maturze, jak i możliwej formy arkuszy.
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Kiedy nowa matura? Inne terminy dla liceów i techników
Zgodnie z harmonogramem reformy nowa formuła egzaminu maturalnego zacznie obowiązywać absolwentów liceów w roku szkolnym 2030/2031. Pierwszy egzamin w zmienionej formule odbędzie się więc w 2031 roku. Uczniowie techników będą zdawać maturę na nowych zasadach rok później – od roku szkolnego 2031/2032. Różnica wynika z harmonogramu wdrażania nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół.
Zmieni się zakres materiału i forma arkuszy maturalnych
Dostosowanie egzaminu do nowej podstawy programowej może oznaczać istotne zmiany dla przyszłych maturzystów. MEN zapowiada, że modyfikacje mogą objąć zarówno treści sprawdzane podczas egzaminu, jak i sposób konstruowania arkuszy.
Nie oznacza to jednak, że uczniowie zostaną pozostawieni bez informacji o nowych wymaganiach. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować informatory z odpowiednim wyprzedzeniem. Szkoły otrzymają również arkusze do przeprowadzenia egzaminów próbnych w nowej formule. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wcześniej poznać zmienione zasady i przygotować się do egzaminu.
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Nowa podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych
Zmiany w maturze są częścią szerszej reformy edukacji. W październiku Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił propozycje nowych podstaw programowych dla liceów i techników. Przygotowanie dokumentów powierzono 292 ekspertom, pracującym w 26 zespołach przedmiotowych. Projekty oceniało 120 recenzentów.
Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. wprowadzenie „roku bazowego” w pierwszych klasach liceów i techników, rozszerzenie liczby przedmiotów do wyboru, większy nacisk na praktyczne wykorzystywanie wiedzy oraz zwiększenie elastyczności w organizacji pracy szkoły. Nowa podstawa programowa ma być wdrażana w szkołach ponadpodstawowych od września 2027 roku. Jej skutki uczniowie odczują więc także podczas egzaminów kończących naukę.
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