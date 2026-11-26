Od roku szkolnego 2030/2031 absolwenci liceów będą zdawać maturę w nowej formule, dostosowanej do zmienionej podstawy programowej. Zmiany obejmą nie tylko zakres sprawdzanej wiedzy, ale mogą dotyczyć również formy arkuszy egzaminacyjnych. Uczniowie techników przystąpią do nowego egzaminu rok później.

Ministerstwo Edukacji Narodowej potwierdziło, że reforma podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych pociągnie za sobą zmiany w egzaminie maturalnym. Jak wyjaśniła rzeczniczka resortu Ewelina Gorczyca, podstawa programowa stanowi jednocześnie punkt odniesienia dla wymagań egzaminacyjnych. Oznacza to, że dostosowania będą dotyczyć zarówno treści sprawdzanych na maturze, jak i możliwej formy arkuszy.

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Kiedy nowa matura? Inne terminy dla liceów i techników

Zgodnie z harmonogramem reformy nowa formuła egzaminu maturalnego zacznie obowiązywać absolwentów liceów w roku szkolnym 2030/2031. Pierwszy egzamin w zmienionej formule odbędzie się więc w 2031 roku. Uczniowie techników będą zdawać maturę na nowych zasadach rok później – od roku szkolnego 2031/2032. Różnica wynika z harmonogramu wdrażania nowej podstawy programowej w poszczególnych typach szkół.

Zmieni się zakres materiału i forma arkuszy maturalnych

Dostosowanie egzaminu do nowej podstawy programowej może oznaczać istotne zmiany dla przyszłych maturzystów. MEN zapowiada, że modyfikacje mogą objąć zarówno treści sprawdzane podczas egzaminu, jak i sposób konstruowania arkuszy.

Nie oznacza to jednak, że uczniowie zostaną pozostawieni bez informacji o nowych wymaganiach. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować informatory z odpowiednim wyprzedzeniem. Szkoły otrzymają również arkusze do przeprowadzenia egzaminów próbnych w nowej formule. Dzięki temu uczniowie i nauczyciele będą mogli wcześniej poznać zmienione zasady i przygotować się do egzaminu.

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Nowa podstawa programowa w szkołach ponadpodstawowych

Zmiany w maturze są częścią szerszej reformy edukacji. W październiku Instytut Badań Edukacyjnych – Państwowy Instytut Badawczy przedstawił propozycje nowych podstaw programowych dla liceów i techników. Przygotowanie dokumentów powierzono 292 ekspertom, pracującym w 26 zespołach przedmiotowych. Projekty oceniało 120 recenzentów.

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Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. wprowadzenie „roku bazowego” w pierwszych klasach liceów i techników, rozszerzenie liczby przedmiotów do wyboru, większy nacisk na praktyczne wykorzystywanie wiedzy oraz zwiększenie elastyczności w organizacji pracy szkoły. Nowa podstawa programowa ma być wdrażana w szkołach ponadpodstawowych od września 2027 roku. Jej skutki uczniowie odczują więc także podczas egzaminów kończących naukę.