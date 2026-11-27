Przed świętami Bożego Narodzenia szkoły często przyznają nauczycielom i pozostałym pracownikom bony, paczki, zapomogi lub dofinansowanie wypoczynku. Nie oznacza to jednak, że dyrektor może po prostu podzielić środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po równo między wszystkich zatrudnionych. Przyznając pomoc, musi uwzględnić sytuację życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej.

Świąteczne bony, paczki i zapomogi dla nauczycieli mogą być finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dyrektor szkoły nie może jednak potraktować tych pieniędzy jak dodatkowej premii i rozdzielić ich automatycznie po równo między wszystkich pracowników. Przepisy wymagają, aby przyznanie świadczenia oraz jego wysokość zależały od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Zasada ta dotyczy również świadczeń wypłacanych przed Bożym Narodzeniem.

REKLAMA

REKLAMA

Podstawą jest art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepis stanowi, że przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Nie wystarczy zatem sam fakt zatrudnienia w szkole ani jednakowy staż pracy.

Nie oznacza to też, że każda osoba musi otrzymać inną kwotę. Jeżeli analiza sytuacji uprawnionych wykaże, że ich położenie jest podobne, świadczenie może być takie samo. Niedopuszczalne jest natomiast przyjęcie z góry, że każdy nauczyciel dostanie bon o identycznej wartości, bez sprawdzenia jego sytuacji socjalnej.

Dyrektor musi uwzględnić sytuację pracownika

Kryterium socjalne oznacza, że przed przyznaniem świątecznego świadczenia pracodawca powinien uzyskać informacje pozwalające ocenić sytuację osoby uprawnionej. Znaczenie mogą mieć m.in. dochody w gospodarstwie domowym, liczba osób pozostających na utrzymaniu, sytuacja rodzinna czy szczególne okoliczności życiowe.

REKLAMA

Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy o ZFŚS dane potrzebne do przyznania świadczenia i ustalenia jego wysokości są udostępniane pracodawcy w formie oświadczenia. Pracodawca może zażądać ich udokumentowania, ale tylko w zakresie niezbędnym do potwierdzenia informacji. Ustawa wskazuje, że potwierdzenie może nastąpić w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń dotyczących sytuacji życiowej, w tym zdrowotnej, rodzinnej i materialnej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ważne Szkoła nie powinna więc zbierać od nauczycieli dowolnych, nadmiernie szczegółowych informacji. Zakres danych musi być związany z celem, jakim jest prawidłowe przyznanie świadczenia z Funduszu.

Regulamin ZFŚS określa zasady przyznawania bonów i paczek

Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń z Funduszu powinny wynikać z regulaminu ZFŚS obowiązującego w szkole. Zgodnie z 8 ust. 2 ustawy o ZFŚS należy określić w nim zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń, a także zasady przeznaczania środków na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej.

Zatem to w regulaminie należy zatem szukać odpowiedzi, czy szkoła może sfinansować bony, paczki świąteczne albo pomoc pieniężną, jakie warunki trzeba spełnić i w jaki sposób ustalana jest wysokość wsparcia. Regulamin nie może jednak wyłączyć ustawowego kryterium socjalnego ani zastąpić go zasadą równego podziału środków.

Warto też pamiętać, że świadczenie świąteczne nie jest obowiązkowym dodatkiem do wynagrodzenia. Sam fakt, że szkoła przyznawała bony w poprzednich latach, nie oznacza jeszcze, że każdy pracownik ma ustawowe prawo do otrzymania ich w określonej wysokości. Decydują przepisy ustawy i zasady przyjęte w regulaminie.

Nauczyciele mają odrębne zasady naliczania odpisu na Fundusz

W przypadku nauczycieli podstawą tworzenia środków ZFŚS jest również art. 53 Karty Nauczyciela. Zgodnie z ust. 1 odpis na Fundusz dla nauczycieli jest ustalany na podstawie przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli, po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć, oraz 110 proc. kwoty bazowej obowiązującej 1 stycznia danego roku.

Karta Nauczyciela przewiduje także odpis na Fundusz dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami oraz pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Zgodnie z art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela wynosi on 42 proc. kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 tej ustawy.

Szczególne zasady naliczania odpisu nie oznaczają jednak, że nauczyciele mają zagwarantowane jednakowe świadczenia świąteczne. W sprawach nieuregulowanych w art. 53 Karty Nauczyciela stosuje się przepisy ustawy o ZFŚS, co wynika z art. 53 ust. 5 Karty Nauczyciela. Oznacza to, że również przy przyznawaniu świątecznej pomocy nauczycielom trzeba stosować kryterium socjalne.

Emerytowani nauczyciele również mogą korzystać z ZFŚS

Prawo do korzystania z Funduszu nie ogranicza się do osób aktualnie zatrudnionych. Artykuł 2 pkt 5 ustawy o ZFŚS zalicza do osób uprawnionych m.in. emerytów i rencistów będących byłymi pracownikami oraz członków ich rodzin. W przypadku nauczycieli dodatkową podstawę stanowi art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela, który przewiduje odpis na Fundusz dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Ważne Jeżeli regulamin szkoły przewiduje świąteczne świadczenia dla uprawnionych, byli nauczyciele również mogą ubiegać się o taką pomoc. Także w ich przypadku trzeba jednak uwzględnić sytuację życiową, rodzinną i materialną. Sam status emeryta nie przesądza o wysokości świadczenia.

Nieprawidłowe wydatkowanie środków może mieć konsekwencje

Środki ZFŚS nie są pieniędzmi, którymi dyrektor może dowolnie dysponować. Muszą być wydawane zgodnie z ustawą i regulaminem Funduszu. Artykuł 8 ust. 3 ustawy o ZFŚS przyznaje związkom zawodowym prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot Funduszowi środków wydatkowanych niezgodnie z przepisami albo o przekazanie należnych środków na Fundusz.

Dlatego przed przyznaniem bonów czy paczek na święta dyrektor powinien sprawdzić regulamin, ustalić krąg osób uprawnionych i zastosować kryterium socjalne. Samo równe potraktowanie wszystkich pracowników nie wystarczy, jeżeli nie zostało poprzedzone oceną ich sytuacji