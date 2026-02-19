Egzamin ósmoklasisty 2026: termin, procedura, podstawa prawna

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty w 2026 roku? W jakim terminie odbędą się egzaminy dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych? Jaka jest procedura i podstawa prawna?

Egzamin ósmoklasisty 2026: podstawa prawna

Główną podstawą prawną przeprowadzania egzaminów ósmoklasisty w 2026 r. jest Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2025 r. poz. 881) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz.U. poz. 1636, z późn. zm.). Zgodnie ze wskazanymi aktami prawnymi CKE wydaje komunikat określający terminy i najważniejsze procedury egzaminacyjne. Egzaminu, który jest przeprowadzany w tym roku dotyczy Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2025 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2026 roku oraz Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2025/2026. Spis wszystkich podstaw prawnych znajduje się na końcu artykułu.

Kiedy jest egzamin ósmoklasisty 2026? Termin

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w dwóch terminach:

Termin główny – styczeń i maj 2026 r.

Termin dodatkowy – maj i czerwiec 2026 r.

Dokładne terminy w tabeli:

Procedura - egzamin ósmoklasisty

Z jakiego zakresu przeprowadzany jest egzamin? Przygotowywany jest na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (z 2024 r.) dla szkoły podstawowej, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 czerwca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Egzamin ósmoklasisty przeprowadza się tylko w formie pisemnej w maju dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych. To termin główny. Trwa 3 dni. Każdego dnia uczniowie piszą egzamin z innego przedmiotu:

poniedziałek 11 maja 2026 r. - język polski,

wtorek 12 maja 2026 r. - matematyka,

środa 13 maja 026 r. - język obcy nowożytny.

Język obcy nowożytny to jeden z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego. Musi to być język obcy, którego uczeń uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Każdy z trzech dni zaczyna się egzaminem o godzinie 9:00. Przy arkuszach egzaminacyjnych standardowych (bez orzeczeń chorób) język polski trwa 150 minut, matematyka 125 minut, a język obcy 110 minut. Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty to 8-10 czerwca 2026 r. (również od poniedziałku do środy). Nie jest to egzamin poprawkowy. Kto przystępuje do egzaminu w terminie dodatkowym? Uczeń:

który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym ALBO który przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym (również z przyczyn losowych lub zdrowotnych). któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu lub przedmiotów.

Natomiast wyniki egzaminu zostaną podane w dniu 3 lipca 2026 r. Termin przekazania szkołom zaświadczeń i informacji oznaczony jest jako do 3 lipca 2026 r.