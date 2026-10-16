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Większe wynagrodzenia za egzaminy? MEN zapowiada nowelizację prawa

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16 października 2026, 09:16
Większe wynagrodzenia za egzaminy? MEN zapowiada nowelizację prawa
Większe wynagrodzenia za egzaminy? MEN zapowiada nowelizację prawa
Shutterstock

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Maksymalny limit wydatków na egzaminy w 2026 r. powinien zostać zwiększony, a limity na kolejne lata ponownie przeliczone - wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez MEN. Resort wskazuje, że tegoroczne środki okazały się niewystarczające, m.in. z powodu większej niż prognozowano liczby zdających.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, a także ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia.

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Więcej pieniędzy na organizację egzaminów

Nowela ma umożliwić zwiększenie ustalonych na lata 2026-2034 maksymalnych limitów wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na zadania związane z przeprowadzaniem egzaminów (ósmoklasisty, maturalnego, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, zawodowego oraz egzaminów eksternistycznych).

Chodzi też o zwiększenie od 2028 r. rocznych maksymalnych środków Funduszu Pracy przeznaczonych na pokrycie kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Jak czytamy, oszacowane w 2024 r. limity są zbyt niskie. Zdaniem resortu łączny maksymalny limit wydatków na egzaminy na 2026 r. musi zostać zwiększony o 17 mln zł – z 365 mln zł do 382 mln zł.

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Wyższe wynagrodzenia dla osób pracujących przy egzaminach

Ma to umożliwić „pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami egzaminatorów, egzaminatorów-weryfikatorów, przewodniczących zespołów egzaminatorów, asystentów technicznych oraz operatorów pracowni informatycznej i nauczycieli akademickich biorących udział w części ustnej egzaminu maturalnego”.

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„Dotychczas określony maksymalny limit wydatków na egzaminy pozwalał na realizację zadań ustawowych i statutowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE) i okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE), natomiast w 2026 r. po raz pierwszy określony maksymalny limit wydatków na egzaminy okazał się niewystarczający” – podało MEN.

Chociaż limit uwzględniał szacunkową zwiększoną liczbę zdających i plany zwiększenia wynagrodzenia egzaminatorów-weryfikatorów ze stawki 10 proc. do stawki 12 proc. stosowanej od 2025 r., to jednak nie przewidziano „tak znacznego wzrostu liczby osób, które w 2026 r. zadeklarują przystąpienie do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego”.

Znaczący wzrost liczby ósmoklasistów i maturzystów

Znaczący wzrost liczby ósmoklasistów i maturzystów oszacowano łącznie na 747 tys. osób, a w rzeczywistości w 2026 r. było to 787 tys. 421 zdających, czyli o ponad 40 tys. więcej. Przełożyło się to m.in. na liczbę zdających maturę w terminie poprawkowym – ponad 48 tys.

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W ramach maksymalnego limitu na ten rok nie przewidziano też znacznego wzrostu liczby zdających egzamin zawodowy – w 2026 r. to ponad 530 tys. osób. Wzrosła liczba słuchaczy szkół policealnych, którzy przystępują do egzaminu zawodowego: w 2023 r. było to około 75 tys. zdających, a w 2026 r. – prawie 85 tys.

Ponadto – wyliczyło MEN – w tym roku wzrósł odsetek maturzystów, którzy przystąpili do egzaminu z dwóch albo trzech przedmiotów dodatkowych, co przełożyło się na wzrost kosztów przeprowadzania egzaminu. Tymczasem większa liczba arkuszy egzaminacyjnych to wyższe niż przewidywano wynagrodzenia egzaminatorów, egzaminatorów-weryfikatorów i przewodniczących zespołów egzaminatorów.

Ponadto w 2026 r. wzrosła liczba wglądów do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminacyjnych i liczba wniosków o weryfikację sumy punktów – wzrosty o około 200 proc. i 170 proc. – co pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Tak znacznego wzrostu kosztów związanych z obsługą wniosków o weryfikację sumy punktów nie przewidywano w 2024 r. na etapie planowania limitów na lata 2025-2034” – zaznaczono.

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Jak czytamy, mimo wdrożonych od kwietnia 2026 r. środków oszczędnościowych przez CKE i OKE, nie udało się pokryć wydatków związanych ze sprawdzaniem i ocenianiem prac egzaminacyjnych.

Jednocześnie MEN zaznaczyło, że wszystkie prace egzaminacyjne zostały sprawdzone zgodnie z planem oraz wszystkie dokumenty (zaświadczenia, świadectwa, certyfikaty, dyplomy) zostały wydane w ustalonych terminach.

Ile kosztowało przeprowadzenie egzaminów?

Według danych na 31 sierpnia 2026 r. przeprowadzenie egzaminów kosztowało: 55,3 mln zł – egzamin ósmoklasisty; 151,2 mln zł – egzamin maturalny; 102 mln zł, w tym 50 mln zł ze środków Funduszu Pracy – egzamin zawodowy oraz potwierdzający kwalifikacje w zawodzie; 3 mln zł – egzaminy eksternistyczne.

Koszty te nie uwzględniają m.in. terminu poprawkowego egzaminu maturalnego, kosztów związanych z przeprowadzaniem wglądów i weryfikacji sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem CKE i OKE.

W uzasadnieniu do projektu resort zaznaczył, że z powodu tego, że maksymalny limit wydatków na egzaminy na rok 2026 r. okazał się niewystarczający, konieczne jest ponowne oszacowanie maksymalnych limitów wydatków na egzaminy także na kolejne lata, czyli 2027-2034, by uniknąć powtórzenia sytuacji, która wystąpiła w 2026 r.

MEN zaproponowało też uwzględnienie w maksymalnych limitach wydatków na egzaminy na lata 2027-2034 środków umożliwiających utworzenie oraz finansowanie działalności OKE w Szczecinie.

Ministerstwo zaznaczyło, że „zapewnienie odpowiedniej wysokości maksymalnych limitów wydatków na egzaminy oraz środków Funduszu Pracy umożliwi CKE i OKE właściwe wykonanie zadań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia w każdym roku egzaminów dla poszczególnych grup zdających, z uwzględnieniem liczby osób przystępujących do egzaminu w danym roku oraz liczby przeprowadzonych egzaminów”.

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Źródło: PAP
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