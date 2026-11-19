Prywatne korepetycje to temat znany od lat. Od lat budzi też sporo emocji wśród rodziców, nauczycieli i samych uczniów. Za dodatkowe lekcje trzeba jednak słono zapłacić. Godzinowe stawki poszybowały. Cenią się korepetytorzy zwłaszcza takich przedmiotów jak chemia czy matematyka. Sporo trzeba także zapłacić za dodatkowe lekcje z języków obcych.

Według najnowszych danych CBOS za rok szkolny 2025/2026 z korepetycji lub kursów przygotowawczych korzysta aż 34 proc. uczniów. To rekordowo dużo, bo odpowiada aż 1/3 wszystkich uczniów w Polsce.

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Powody, dla których rodzice opłacają dodatkowe lekcje dla swoich pociech, są różne. Czasem nie uda się przerobić całego materiału podczas roku szkolnego, czasem dziecko ma problemy z jego przyswojeniem, a czasem i dziecku, i rodzicom zależy na tym, by dobrze przygotować się do egzaminów – czy to kończących szkołę podstawową, co umożliwi start do lepszej szkoły średniej, czy to maturalnych, co pozwoli na wybór wymarzonej uczelni i kierunku.

Nic więc dziwnego, że wartość rynku korepetycji systematycznie rośnie. I to o 10–15 proc. rocznie. Jak informuje rankingedukacji.pl, szacuje się, że w Polsce wartość rynku korepetycji przekroczyła już 4 mld zł, a wliczając w to wszystkie zajęcia dodatkowe – 7,5 mld zł.

Korepetytorzy tych przedmiotów są pilnie poszukiwani

Na rynku korepetycji nadal królują: język polski, matematyka, język angielski, historia, chemia, biologia i fizyka. Uczniowie szukają także nauczycieli innych języków obcych. W cenie są więc wszystkie przedmioty, które umożliwią „lepszy start” w dorosłość. Co nie jest tajemnicą, korepetycji najczęściej udzielają czynni lub emerytowani nauczyciele albo studenci.

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Skoro rośnie zainteresowanie dodatkowymi lekcjami, rosną także godzinowe stawki. Gazeta.pl przeanalizowała ponad 4,5 tys. ogłoszeń na platformie BUKI, skupiając się przede wszystkim na przygotowaniu przyszłych maturzystów do egzaminu dojrzałości.

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Jak się okazuje, mediana stawki godzinowej przygotowania do matury wzrosła z 70 do 90 zł – czyli aż o 29 proc. A to nie jest największy wzrost na rynku korepetycji. Największy wzrost dotyczy korepetycji z chemii. Godzina dodatkowych zajęć kosztuje ok. 120 zł. To podwyżka aż o 71 proc. w stosunku do ubiegłego roku, gdy godzina korepetycji kosztowała ok. 70 zł. Godzinowa stawka za dodatkowe lekcje z języka polskiego wzrosła „tylko” o 14 proc., do ok. 68,50 zł.

To oznacza, że dla rodziny korepetycje tylko z jednego przedmiotu to miesięczny wydatek rzędu ok. 400-500 zł. A przecież czasem uczniowie pobierają dodatkowe lekcje z więcej niż jednego przedmiotu. Jak wylicza na forum parentingowym pani Katarzyna, korepetycje jej córki kosztują rodzinę niemal 1000 zł miesięcznie. To i tak niewiele, bo jak podkreśla inna matka, miesięcznie korepetycje jej syna kosztują niemal 2 tys. zł. To całkiem duże obciążenie domowego budżetu.

Korepetytorów warto szukać wcześniej

Jak wyliczają eksperci z platformy BUKI, najbardziej rozchwytywani są korepetytorzy przygotowujący uczniów do matury. Powodzeniem cieszą się zwłaszcza nauczyciele chemii, biologii czy fizyki. To właśnie te przedmioty mają kluczowe znaczenie przy wyborze takich kierunków jak na przykład medycyna, farmacja czy biotechnologia.

Jeśli ktoś jeszcze nie „zaklepał sobie” korepetytora, teraz może mieć z tym duży problem. Na rynku brakuje bowiem nauczycieli tych przedmiotów, a powodzeniem cieszą się zwłaszcza ci, którzy pracują na co dzień z maturzystami lub są egzaminatorami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Ich godzinowe stawki są też zdecydowanie wyższe niż średnia. Godzina dodatkowych lekcji może kosztować nawet kilkaset złotych.

Pierwsza fala poszukiwań korepetytorów przypada już na wrzesień. Uczniowie niemal od początku roku szkolnego chcą mieć pewność, że nie tylko nie będą mieć zaległości z danego przedmiotu, ale że będą umieć zdecydowanie więcej niż ich rówieśnicy.

Druga fala poszukiwań korepetytorów przypada zwykle na styczeń. Można się więc spodziewać, że godzinowe stawki za dodatkowe lekcje od początku 2027 r. wzrosną jeszcze bardziej.