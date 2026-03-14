Strona główna » Edukacja » Matura » Matura 2026: prawo do odwołania od wyniku egzaminu. Procedura krok po kroku

Matura 2026: prawo do odwołania od wyniku egzaminu. Procedura krok po kroku

14 marca 2026, 21:07
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
matura odwołanie od wyników 2025 jak napisać
Matura 2026: prawo do odwołania od wyniku egzaminu. Procedura krok po kroku
CKE

Matura 2026: czy jeśli maturzysta spodziewał się wyższego wyniku niż uzyskał, może złożyć odwołanie od wyniku matury? Jak to zrobić? Oto procedura krok po kroku.

Wyniki matury 2026

Wyniki matury zostaną podane w środę 8 lipca 2026 r. około 8:00-8:30). Jeśli wynik nie będzie satysfakcjonujący, warto złożyć odwołanie. Niekiedy udaje się zauważyć błąd, np. w postaci źle dodanych punktów, przeoczenia czy nawet sklejonych kartek. Najczęściej odwołują się zdający z biologii i chemii.

Autopromocja
Arkusze maturalne. Matura 2025 Matematyka. Zakres podstawowy
Arkusze maturalne. Matura 2025 Język angielski. Zakres podstawowy
Konteksty Matura 2025 Język polski
Zobacz również:

Odwołanie od wyniku matury 2026

1.Jeśli wynik z jednego lub większej liczby przedmiotu nie jest satysfakcjonujący albo egzamin nie został zaliczony, w pierwszej kolejności należy napisać Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej. Powinien być zaadresowany do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Dokument można złożyć osobiście, elektronicznie, faksem lub tradycyjną pocztą. Następnie otrzymuje się telefoniczne powiadomienie o ustaleniu terminu wglądu w placówce OKE. Z zasadami wglądy do pracy należy zapoznać się w Informatorze egzaminu maturalnego. Maturzysta powinien mieć ze sobą dokument tożsamości. Ma 30 minut na zapoznanie się ze sprawdzoną pracą. Najlepiej przeliczyć dokładnie wszystkie punkty oraz zrobić zdjęcia wszystkich stron egzaminu. Jeśli punktu zostały policzone prawidłowo, warto poszukać możliwych dodatkowych punktów, posługując się wszelką możliwą literaturą przedmiotu objętą ustawą programową (podręczniki).

Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej

CKE

2.Jeśli udało się znaleźć dodatkowe punkty, w kolejnym kroku pisze się Wniosek o weryfikację sumy punktów. Jest na to krótki termin - 2 dni od wglądu. W szczegółach wniosku wpisuje się numery zadań, z których oceną się nie zgadzamy. Należy przedstawić do tego wiarygodne uzasadnienie. Do wniosku można dołączyć załączniki.

Wniosek o weryfikację sumy punktów

CKE

3.Następnie następuje weryfikacja wyniku egzaminu przez dyrektora OKE. Na powiadomienie o jej wynikach ma 14 dni. Oto 2 typy rozstrzygnięcia:

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE

CKE

Rozstrzygnięcie dyrektora OKE - kolegium arbitrażowe

CKE

4.Jeśli w dalszym ciągu nie zgadzamy się z liczbą punktów egzaminu (po weryfikacji dyrektora OKE), można napisać Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej egzaminu maturalnego do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Maturzysta ma na to 7 dni od otrzymania decyzji dyrektora OKE.

Odwołanie od wyniku weryfikacji punktów do Kolegium Arbitrażu

CKE

5.Kolegium ma od otrzymania pisma 21 dni na rozstrzygnięcie. Ta decyzja jest ostateczna.

Rozstrzygnięcie kolegium arbitrażu

CKE

Błędy w wynikach matur. Kontrola NIK wykazała szereg błędów technicznych i merytorycznych
Co 5. egzaminator popełnia błędy przy sprawdzaniu matur. Procedury odwoławcze są archaiczne. Co trzeba zmienić
Koniec obowiązkowej matury z matematyki? W Sejmie na komisji zapadła decyzja
Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Lektury obowiązkowe na egzaminie ósmoklasisty 2026 - lista [CKE]
13 mar 2026

Jakie lektury będą na egzaminie 8-klasisty z języka polskiego w 2026 roku? Egzamin odbędzie się w poniedziałek 11 maja. Lista obowiązkowych lektur dzieli się na utwory literackie poznawane w całości i krótkie utwory literackie albo fragmenty oraz utwory poetyckie.
Przekształcenie szkoły czy jej likwidacja? Ustawa czeka na podpis Prezydenta RP
13 mar 2026

Nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym trafi do Prezydenta. Przekształcenie małych szkół podstawowych będzie alternatywą dla ich likwidacji z powodu zmian demograficznych. Możliwe będzie tworzenie filii szkół a samorządy wykorzystają wolne pomieszczenia w placówkach edukacyjnych.
UE stawia na młodych: 200 szkół dostaje miliony na pomoc rówieśniczą
13 mar 2026

Program wsparcia rówieśniczego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, finansowany z funduszy europejskich kwotą ponad 41 mln zł, jest obecnie realizowany pilotażowo w 200 szkołach w Polsce – poinformowała w Katowicach wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz.

Wypłata dodatku wiejskiego zależy od aktualnych danych GUS
13 mar 2026

Do ustalenia prawa do dodatku wiejskiego gmina powinna uwzględnić aktualne dane GUS dotyczące liczby mieszkańców. Podstawą roszczenia pracownika o wypłatę tego dodatku jest art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.
Nowa podstawa programowa 2026 - co zmieni się w przedszkolach i szkołach podstawowych?
13 mar 2026

Minister Barbara Nowacka podpisała dwa kluczowe rozporządzenia zmieniające podstawy programowe dla przedszkoli i szkół podstawowych oraz ramowe plany nauczania. Od września 2026 r. pojawią się m.in. nowe przedmioty, tydzień projektowy i ograniczenie ekranów w przedszkolach. Oto najważniejsze zmiany dla nauczycieli i dyrektorów. Bo reforma szkolnictwa trwa nieustannie.
Przeżytek w polskich szkołach? MEN o przyszłości ocen z zachowania
13 mar 2026

Ocena z zachowania w polskich szkołach to „przeżytek”, choć na razie resort nie planuje zmian w tym zakresie - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka na spotkaniu z młodzieżą w Gdańsku. Zaznaczyła, że szkoła to nie tylko miejsce zdobywania wiedzy, ale też przestrzeń budowania relacji.
Będą zmiany w odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli. MEN wskazał, kiedy projekt przepisów trafi do wykazu prac
13 mar 2026

Czy zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli się zmienią? Wszystko wskazuje na to, że tak. Podano termin, w którym projekt zmian dotyczących tej problematyki trafi do wykazu prac legislacyjnych rządu i będzie to już w kwietniu tego roku.

W 2026 r. 3 x "13-ego w piątek" [Przykłady, Kalendarz, Zasady, Jak to liczyć?]
12 mar 2026

W 2026 roku był już piątek trzynastego (13 lutego 2026 r.). Przed nami jeszcze dwa - 13 marca 2026 r. i 13 listopada 2026 r. Od czego zależy liczba takich piątków w roku? Dlaczego w 2025 r. był tylko jeden piątek 13.? Czy może być więcej niż 3 piątki 13-ego w roku?
Rok z językiem – start do klasy dwujęzycznej. Co to jest klasa wstępna?
13 mar 2026

Klasy wstępne są tworzone dla uczniów, którzy chcą przez rok intensywnie uczyć się języka obcego - klasa zerowa - aby później zdobywać wiedzę częściowo w tym języku. Nauka trwa pięć lat. Po roku klasa wstępna staje się dwujęzyczną.
