REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Matura » Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Posłowie zadają ważne pytania

Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Posłowie zadają ważne pytania

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 grudnia 2025, 13:08
[Data aktualizacji 09 grudnia 2025, 14:05]
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Czy matematyka powinna być nieobowiązkowa?
Czy matematyka powinna być nieobowiązkowa?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.

Petycja: system maturalny do zmiany

Postulat zniesienia obowiązkowej matury z matematyki został zawarty w jednej z petycji, która wpłynęła do Sejmu. Jej autorka wskazywała m.in. na obciążenie psychiczne dla uczniów, niemających predyspozycji do nauki matematyki.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Arkusze maturalne. Matura 2025 Matematyka. Zakres podstawowy
Arkusze maturalne. Matura 2025 Język angielski. Zakres podstawowy
Konteksty Matura 2025 Język polski

„Dziś matura z matematyki to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans. Rozwój ma wiele twarzy. Są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych. Są także uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak: Fas, dyskalkulia, zakłócenia orientacji w schemacie relacji przestrzennych, zakłócenia w wyobraźni przestrzennej, trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli, problemy z kopiowaniem liczb i obliczeń, problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych, sztywność myślenia – niemożność wybrania właściwej strategii na inną, abstrakcyjność myślenia czy spektrum autyzmu” – czytamy w petycji.

RPD dostrzega problemy uczniów w dyskalkulią

Zdaniem petytorki, system maturalny powinien zostać zmieniony. Zgadza się z tym Biuro Rzecznika Praw Dziecka, które zwraca uwagę na problem obowiązkowej matury z matematyki w przypadku dzieci z dyskalkulią. „Proszę państwa, mówimy o prawach człowieka. Oczywiście prawa dziecka stanowią wyodrębnioną kategorię praw i dlatego inaczej się nazywają, ale to cały czas są podstawowe prawa człowieka, a więc prawo do równego traktowania i prawo do zdrowia psychicznego w tym przypadku” – podkreślała podczas czerwcowego posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, Anna Kryniecka-Piotrak, główny specjalista w zespole BRPD.

MEN: Są specjalne kryteria oceniania uczniów z dyskalkulią

Urszula Witkowska, naczelnik wydziału w departamencie MEN poinformowała, iż w ministerstwie nie toczą się aktualnie prace nad zmianami dotyczącymi egzaminów maturalnych. „Na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej osoby, które mają zdiagnozowaną dyskalkulię, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych w tym wypadku do ich specyficznych trudności” – mówiła Witkowska. I dodała, iż ustalane są specjalne kryteria oceniania prac właśnie dla osób z dyskalkulią. Kryteria te uwzględniają specyficzne trudności, jakie występują w uczeniu się, czyli typowe błędy, jakie są popełniane przez osoby z tą dysfunkcją np. mylenie bądź też gubienie liter, cyfr, chaotyczne zapisy operacji matematycznych czy błędy w zapisie działań pisemnych i rachunkowych.

REKLAMA

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

3 ważne pytania o maturę z matematyki

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji postanowiła uchwalić w tej sprawie dezyderat. O zajęcie stanowiska poprosiła nie tylko Ministra Edukacji, ale również Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Posłowie chcą uzyskać informacje na temat wskazanych w petycji problemów odczuwanych przez niektórych uczniów. Chodzi m.in. o znaczną skalę korepetycji i problemy psychiczne uczniów. W dezyderacie, uchwalonym 20 listopada 2025 r. zapytano o to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Czy były badania dotyczące społecznych skutków oraz wpływu na proces kształcenia obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym wprowadzonej w 2010 roku?
  • Jak wygląda obecnie proces przystępowania uczniów ze stwierdzoną dyskalkulią do egzaminu maturalnego z matematyki?
  • Czy rozważany był postulat rezygnacji z obowiązkowej matury z matematyki w odniesieniu do osób ze stwierdzoną dyskalkulią?

Komisja wniosła też o udzielenie informacji na temat jakości kształcenia matematycznego oraz wyników prowadzonych w tym zakresie badań.

Źródło: Dezyderat w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki (dotyczy petycji nr BKSP-155-X-445/25)

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Powiązane
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”? Sprawa trafiła do Sejmu
Koniec obowiązkowej matury z matematyki, która jest „narzędziem segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans” i „nie odpowiada różnorodnym potrzebom, talentom, możliwościom intelektualnym młodych ludzi w Polsce”? Sprawa trafiła do Sejmu
Czy uczeń ma prawo do odwołania od wyniku matury? Procedura krok po kroku
Czy uczeń ma prawo do odwołania od wyniku matury? Procedura krok po kroku
Co po maturze 2025? A może lepsza jest edukacja, która nie kończy się egzaminem?
Co po maturze 2025? A może lepsza jest edukacja, która nie kończy się egzaminem?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Ruszyły zapisy na bezpłatne szkolenia „Lekcja:AI”. Nauczyciele z całej Polski uczą się, jak bezpiecznie i efektywnie korzystać ze sztucznej inteligencji
09 gru 2025

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na edukację, a nauczyciele stają przed nowymi wyzwaniami i obowiązkami. Fundacja Orange wraz z partnerami uruchomiła kolejną turę bezpłatnych szkoleń „Lekcja:AI”, dzięki którym kadra pedagogiczna ma zyskać praktyczną wiedzę z zakresu AI, bezpieczeństwa cyfrowego i etyki technologicznej. Do 2027 roku przeszkolonych ma zostać aż 11 tysięcy osób.
Co dalej z obowiązkową maturą z matematyki? Posłowie zadają ważne pytania
09 gru 2025

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.
„Edukacja z wojskiem” w krakowskich szkołach. MEN i MON szkolą już setki tysięcy uczniów
09 gru 2025

Program „Edukacja z wojskiem” dociera do coraz większej liczby szkół w Polsce. Do tej pory żołnierze przeprowadzili zajęcia w blisko 7 tys. placówek i przeszkolili ponad 200 tys. uczniów. W Krakowie inicjatywę obserwował sekretarz stanu w MEN Henryk Kiepura, który wziął udział także w Okrągłym Stole Uczniowskim dotyczącym bezpieczeństwa i rozwoju szkolnictwa.
Nowy kierunek studiów: Ochrona ludności i obrona cywilna. Trzy uczelnie łączą siły, by kształcić ekspertów od bezpieczeństwa
09 gru 2025

Już wkrótce ruszy nowy kierunek studiów licencjackich – ochrona ludności i obrona cywilna – tworzony wspólnie przez Akademię Sztuki Wojennej, Akademię Pożarniczą oraz Akademię Policji w Szczytnie. To pierwsza w Polsce tak szeroka międzyuczelniana inicjatywa, której celem jest przygotowanie profesjonalnych kadr do zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa publicznego.

REKLAMA

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego na lata 2025-2035
09 gru 2025

Strategia Rozwoju Szkolnictwa Wyższego 2025-2035 jest szansą na to, aby polskie uczelnie odzyskały lub wzmocniły prestiż na arenie międzynarodowej i stały się miejscem, w którym młodzi ludzie mogą zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do rozwoju własnej kariery oraz polskiej gospodarki. Konsultacje, które rozpoczęły się na Śląsku, to tylko początek drogi – teraz wiele zależy od środowiska akademickiego, które może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu dokumentu i podzielić się swoim pomysłem na przyszłość szkolnictwa wyższego w Polsce.
Nowa podstawa programowa religii w szkołach. Lekcje mają być otwarte także dla osób spoza Kościoła katolickiego
09 gru 2025

Konferencja Episkopatu Polski przedstawiła nową podstawę programową nauczania religii. Dokument ma stać się wzorcowym narzędziem dla szkół i jednocześnie odpowiedzieć na potrzeby współczesnych uczniów. W centrum znalazł się uczeń oraz praktyczne zastosowanie wiedzy religijnej, a lekcje mają być otwarte także dla osób spoza Kościoła katolickiego.
Młodzieżowe Słowo Roku 2026: szponcić i szpont. Co to znaczy? [Lista]
08 gru 2025

Plebiscyt na Młodzieżowe słowo roku 2025 wybrały właściwie dwa słowa: szponcić i szpont. Co to właściwie oznacza? Jaka była lista słów branych pod uwagę w konkursie? O komunikacji wśród młodzieży opowiada Prof. Anna Wileczek.
Uczeń w internacie a deklaracja śmieciowa. Wyjaśnienia RIO
08 gru 2025

Jeśli dziecko-uczeń szkoły ponadpodstawowej, mieszka wciągu roku szkolnego w internacie czy bursie, to wytwarza odpady w miejscu faktycznego przebywania. Powinien być zatem odpisany z deklaracji do momentu powrotu do domu. Tak wynika z odpowiedzi Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

REKLAMA

Fundusz Pomocy 2025: Jak samorządy rozliczają środki na uczniów z Ukrainy
08 gru 2025

Jednostki samorządu terytorialnego mogą już rozliczać środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy. Zgodnie z nowelizacją ustawy o wsparciu obywateli Ukrainy, niewykorzystane środki muszą zostać zwrócone do 30 marca 2026 roku, a odsetki trafiają na wydzielony rachunek w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Reforma edukacji: związki zawodowe alarmują przed chaosem w polskich szkołach
08 gru 2025

Wolny Związek Zawodowy „Forum-Oświata” wraz z NSZZ „Solidarność” wzywa prezydenta Karola Nawrockiego do zawetowania ustawy reformującej polskie prawo oświatowe. Związki zawodowe ostrzegają, że reforma edukacji „Kompas Jutra” może doprowadzić do destabilizacji systemu szkolnictwa i przeciążenia nauczycieli.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA