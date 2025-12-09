Co dalej z obowiązkową matematyką na maturze? Posłowie zadają ważne pytania

Obowiązkowa matura z matematyki stanowi trudne wyzwanie dla wielu uczniów. Czy jest szansa na modyfikację aktualnych zasad? Do kilku resortów skierowano w tej sprawie dezyderat.

Petycja: system maturalny do zmiany

Postulat zniesienia obowiązkowej matury z matematyki został zawarty w jednej z petycji, która wpłynęła do Sejmu. Jej autorka wskazywała m.in. na obciążenie psychiczne dla uczniów, niemających predyspozycji do nauki matematyki.

„Dziś matura z matematyki to narzędzie do segregacji i eliminacji, a nie wyrównywania szans. Rozwój ma wiele twarzy. Są wśród uczniów wybitni: humaniści, baletnice, plastycy, przewodnicy turystyczni, hotelarze, uczniowie o zdolnościach lingwistycznych. Są także uczniowie z różnego rodzaju zaburzeniami takimi jak: Fas, dyskalkulia, zakłócenia orientacji w schemacie relacji przestrzennych, zakłócenia w wyobraźni przestrzennej, trudności w rozpoznawaniu i używaniu symboli, problemy z kopiowaniem liczb i obliczeń, problemy z zastosowaniem matematyki w zadaniach praktycznych, sztywność myślenia – niemożność wybrania właściwej strategii na inną, abstrakcyjność myślenia czy spektrum autyzmu” – czytamy w petycji.

RPD dostrzega problemy uczniów w dyskalkulią

Zdaniem petytorki, system maturalny powinien zostać zmieniony. Zgadza się z tym Biuro Rzecznika Praw Dziecka, które zwraca uwagę na problem obowiązkowej matury z matematyki w przypadku dzieci z dyskalkulią. „Proszę państwa, mówimy o prawach człowieka. Oczywiście prawa dziecka stanowią wyodrębnioną kategorię praw i dlatego inaczej się nazywają, ale to cały czas są podstawowe prawa człowieka, a więc prawo do równego traktowania i prawo do zdrowia psychicznego w tym przypadku” – podkreślała podczas czerwcowego posiedzenia Komisji do Spraw Petycji, Anna Kryniecka-Piotrak, główny specjalista w zespole BRPD.

MEN: Są specjalne kryteria oceniania uczniów z dyskalkulią

Urszula Witkowska, naczelnik wydziału w departamencie MEN poinformowała, iż w ministerstwie nie toczą się aktualnie prace nad zmianami dotyczącymi egzaminów maturalnych. „Na podstawie opinii psychologiczno-pedagogicznej osoby, które mają zdiagnozowaną dyskalkulię, mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych w tym wypadku do ich specyficznych trudności” – mówiła Witkowska. I dodała, iż ustalane są specjalne kryteria oceniania prac właśnie dla osób z dyskalkulią. Kryteria te uwzględniają specyficzne trudności, jakie występują w uczeniu się, czyli typowe błędy, jakie są popełniane przez osoby z tą dysfunkcją np. mylenie bądź też gubienie liter, cyfr, chaotyczne zapisy operacji matematycznych czy błędy w zapisie działań pisemnych i rachunkowych.

3 ważne pytania o maturę z matematyki

Sejmowa Komisja do Spraw Petycji postanowiła uchwalić w tej sprawie dezyderat. O zajęcie stanowiska poprosiła nie tylko Ministra Edukacji, ale również Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Posłowie chcą uzyskać informacje na temat wskazanych w petycji problemów odczuwanych przez niektórych uczniów. Chodzi m.in. o znaczną skalę korepetycji i problemy psychiczne uczniów. W dezyderacie, uchwalonym 20 listopada 2025 r. zapytano o to:

Czy były badania dotyczące społecznych skutków oraz wpływu na proces kształcenia obowiązkowej matematyki na egzaminie maturalnym wprowadzonej w 2010 roku?

Jak wygląda obecnie proces przystępowania uczniów ze stwierdzoną dyskalkulią do egzaminu maturalnego z matematyki?

Czy rozważany był postulat rezygnacji z obowiązkowej matury z matematyki w odniesieniu do osób ze stwierdzoną dyskalkulią?

Komisja wniosła też o udzielenie informacji na temat jakości kształcenia matematycznego oraz wyników prowadzonych w tym zakresie badań.

Źródło: Dezyderat w sprawie zniesienia obowiązkowej matury z matematyki (dotyczy petycji nr BKSP-155-X-445/25)

