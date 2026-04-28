REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Matura » Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?

Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 kwietnia 2026, 16:47
Emilia Panufnik
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.

rozwiń >

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 r., aby zdać?

Maturzyści pytają, ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę. Zdana matura to wynik minimum 30% punktów. Dotyczy to matury z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka i język obcy. Dla przedmiotu dodatkowego (do wyboru) nie przewiduje się minimalnego progu zaliczeniowego. Jednak wynik ten będzie miał znaczenie przy ubieganiu się o miejsce na wybrane kierunki studiów.

REKLAMA

REKLAMA

Ustawa o systemie oświaty:

Art. 44zzl.[Zdanie egzaminu maturalnego] 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli:

1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania, oraz

2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania

– z zastrzeżeniem ust. 1a.

1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania.

2. (uchylony)

3. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z:

1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, albo

2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej

– nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów.

4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Matura 4 maja 2026 r. - język polski

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00. Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpoczęła się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś nie będzie żadnego egzaminu po południu.

Matura 5 maja 2026 r. - matematyka

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Matura 6 maja 2026 r. - język obcy

6 maja rano przeprowadzone będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; po południu będzie egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14.00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15.35).

REKLAMA

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Biologia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Matura 7 maja 2026 r. - rozszerzony angielski i historia muzyki

Na 7 maja rano zaplanowano egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Matura 8 maja 2026 r. - biologia i filozofia

8 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

Matura 11 maja 2026 r. - rozszerzona matematyka i rozszerzony język rosyjski

11 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 12 maja 2026 r. - WOS i rozszerzony język niemiecki

12 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Arkusze maturalne. Matura 2025 Historia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Matura 13 maja 2026 r. - chemia i historia sztuki

13 maja rano to termin egzaminu z chemii, a po południu - z historii sztuki (poziom rozszerzony).

Matura 14 maja 2026 r. - informatyka i język ukraiński

14 maja rano odbędzie się egzamin z informatyki rozszerzonej, po południu - egzaminy z języka ukraińskiego (jako języka obcego) na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 15 maja 2026 r. - geografia i rozszerzone języki mniejszości narodowych

15 maja rano będzie egzamin z rozszerzonej geografii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 18 maja 2026 r. - historia i rozszerzony język francuski

18 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z rozszerzonej historii, po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Teoria do matury. Matura 2025. Geografia. Vademecum. Zakres rozszerzony
Autopromocja

Teoria do matury. Matura 2025. Geografia
Zakres rozszerzony

Sprawdź

Matura 19 maja 2026 r. - fizyka i rozszerzony hiszpański

19 maja rano odbędzie się egzamin z fizyki rozszerzonej, po południu - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 20 maja 2026 r. - rozszerzony język polski i rozszerzony język włoski

20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 21 maja 2026 r. - egzaminy w językach obcych

21 maja o 9:00 odbędzie się egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz przeprowadzone będą egzaminy rozszerzone w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych (9.00 - egzamin z chemii, 10.35 - egzamin z fizyki, 12.10 - egzamin z biologii, 13.45 - egzamin z historii).

Matura ustna 2026

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa matura i matura poprawkowa 2026

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24 i 25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki matury 2026

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne. Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 11 września.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA