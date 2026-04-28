Ile trzeba mieć procent na maturze w 2026 r., aby zdać?

Na ile procent trzeba napisać maturę w 2026 roku, aby ją zdać? Minimalny próg dotyczy tylko matury z przedmiotów obowiązkowych. Co istotne, nie ma wymaganego minimum przy przedmiotach dodatkowych, które są do wyboru.

Maturzyści pytają, ile trzeba mieć procent, żeby zdać maturę. Zdana matura to wynik minimum 30% punktów. Dotyczy to matury z przedmiotów obowiązkowych: język polski, matematyka i język obcy. Dla przedmiotu dodatkowego (do wyboru) nie przewiduje się minimalnego progu zaliczeniowego. Jednak wynik ten będzie miał znaczenie przy ubieganiu się o miejsce na wybrane kierunki studiów.

Ustawa o systemie oświaty: Art. 44zzl.[Zdanie egzaminu maturalnego] 1. Absolwent zdał egzamin maturalny, jeżeli: 1) z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania, oraz 2) z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania – z zastrzeżeniem ust. 1a. 1a. Absolwent, o którym mowa w art. 44zzd ust. 4b, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej i w części pisemnej otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania. 2. (uchylony) 3. Niezdanie lub nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z: 1) przedmiotu lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej lub w części pisemnej, albo 2) przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej lub części pisemnej – nie stanowi przeszkody w przystępowaniu do egzaminu maturalnego z pozostałych przedmiotów. 4. Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną. 5. Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego, otrzymuje informację o wynikach tego egzaminu opracowaną przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Matura 4 maja 2026 r. - język polski

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 21 maja. Ich terminy z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Sesja egzaminów ustnych potrwa do 7 do 30 maja. Ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie. Egzaminy pisemne będą rozpoczynać się o godzinie 9.00 i 14.00. Majowa, główna sesja egzaminów maturalnych, rozpoczęła się w poniedziałek 4 maja rano egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym. Dziś nie będzie żadnego egzaminu po południu.

Matura 5 maja 2026 r. - matematyka

5 maja rano będzie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbędą się egzaminy z języka kaszubskiego, z języka łemkowskiego oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej.

Matura 6 maja 2026 r. - język obcy

6 maja rano przeprowadzone będą egzaminy z języków obcych na poziomie podstawowym: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego; po południu będzie egzamin z matematyki w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 14.00) oraz egzamin z geografii w języku obcym zdawany przez absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych (rozpocznie się o 15.35).

Matura 7 maja 2026 r. - rozszerzony angielski i historia muzyki

Na 7 maja rano zaplanowano egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, po południu - egzamin z historii muzyki.

Matura 8 maja 2026 r. - biologia i filozofia

8 maja rano będzie egzamin z biologii, a po południu z filozofii.

Matura 11 maja 2026 r. - rozszerzona matematyka i rozszerzony język rosyjski

11 maja rano odbędzie się egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 12 maja 2026 r. - WOS i rozszerzony język niemiecki

12 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu - egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 13 maja 2026 r. - chemia i historia sztuki

13 maja rano to termin egzaminu z chemii, a po południu - z historii sztuki (poziom rozszerzony).

Matura 14 maja 2026 r. - informatyka i język ukraiński

14 maja rano odbędzie się egzamin z informatyki rozszerzonej, po południu - egzaminy z języka ukraińskiego (jako języka obcego) na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 15 maja 2026 r. - geografia i rozszerzone języki mniejszości narodowych

15 maja rano będzie egzamin z rozszerzonej geografii, po południu - egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym.

Matura 18 maja 2026 r. - historia i rozszerzony język francuski

18 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z rozszerzonej historii, po południu - egzaminy z języka francuskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 19 maja 2026 r. - fizyka i rozszerzony hiszpański

19 maja rano odbędzie się egzamin z fizyki rozszerzonej, po południu - egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 20 maja 2026 r. - rozszerzony język polski i rozszerzony język włoski

20 maja rano będzie egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, po południu będą egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Matura 21 maja 2026 r. - egzaminy w językach obcych

21 maja o 9:00 odbędzie się egzamin z języków mniejszości narodowych na poziomie podstawowym oraz przeprowadzone będą egzaminy rozszerzone w językach obcych przez absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych (9.00 - egzamin z chemii, 10.35 - egzamin z fizyki, 12.10 - egzamin z biologii, 13.45 - egzamin z historii).

Matura ustna 2026

Egzaminy ustne przeprowadzane będą według harmonogramów ustalanych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w szkołach.

Dodatkowa matura i matura poprawkowa 2026

Dodatkowa sesja maturalna dla maturzystów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpią do egzaminów w terminie głównym, zaplanowana została w dniach 1-16 czerwca: sesja egzaminów pisemnych – 1-16 czerwca, sesja egzaminów ustnych – 8-10 czerwca. Sesja egzaminów poprawkowych odbędzie się 24 i 25 sierpnia: 24 sierpnia będą poprawkowe egzaminy pisemne, a 25 sierpnia poprawkowe egzaminy ustne.

Wyniki matury 2026

Wyniki matur Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosi 8 lipca. Tego samego dnia rano swoje indywidualne wyniki poznają też maturzyści i otrzymają świadectwa maturalne. Pełne wyniki matur, uwzględniające wyniki z sesji majowej, sesji czerwcowej i poprawkowej - sierpniowej, CKE opublikuje 11 września.