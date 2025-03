ZNP: Duże pieniądze za 2022 r., 2023 r. i 2024 r. Nauczyciele przygotowali wzór wniosku. Przedawnienie dla nadgodzin to trzy lata

Egzamin maturalny nie dla każdego jest bezpłatny. Niektórzy absolwenci – aby móc przystąpić do matury – w terminie od 1 stycznia do 7 marca roku, w którym zamierzają zdawać egzamin – muszą wnieść do okręgowej komisji egzaminacyjnej ściśle określoną opłatę. Jej niewniesienie w ww. terminie – skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do egzaminu maturalnego w danym roku szkolnym. Tylko osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej – mogą ubiegać się o zwolnienie z ww. opłaty przez dyrektora OKE, ale na to – w tym roku – termin już upłynął.