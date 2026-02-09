REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają

To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają

09 lutego 2026, 10:01
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają
To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają
shutterstock

Od stycznia 2026 r. regulacje dotyczące nagród jubileuszowych dla nauczycieli zostały znowelizowane. Przewidziano nową nagrodę za 45 lat pracy i zmieniono stawkę za osiągnięcie stażu 40 lat. Jednak nie każdy pracownik może skorzystać z tego korzystnego rozwiązania.

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli po zmianach

Temat nagród jubileuszowych przyćmiewa w pierwszych miesiącach 2026 roku inne tematy z zakresu prawa praca. Choć od 1 stycznia 2026 r. weszło w życie co najmniej kilka zmian istotnych dla pracowników, to jednak o nagrodach jubileuszowych, które nie są przecież świadczeniem powszechnym, mówi się najwięcej. Jest tak po pierwsze dlatego, że w związku ze zmianami w zakresie pracowniczego stażu pracy pojawiła się konieczność wypłaty tych nagród wielu pracownikom jednocześnie, a brzmienie przepisów przejściowych stało się w tym zakresie źródłem licznych wątpliwości, a po drugie dlatego, że zaszły zmiany w zakresie uprawnień nauczycieli do nagrody jubileuszowej.
Zgodnie ze zgłaszanymi postulatami od 1 stycznia 2026 r., art. 47 ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela przewiduje, że za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

  • za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 40 lat pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 45 lat pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

Nowa nagroda i nowa stawka, ale nie dla wszystkich

Oznacza to, że stawka nagrody za 40 lat pracy uległa zmianie, a dodatkowo pracownikom przyznano nagrodę za 45 lat pracy. Jednak w przepisach przejściowych wprowadzających te zmiany wskazano, że regulacje w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. należy stosować do nauczycieli, którym okres odpowiednio 40 i 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r. To oczywiście stało się źródłem wielu negatywnych emocji i sprzeciwu pracowników, którzy osiągnęli 45-letni staż przed tym dniem. W tej sprawie interpelację poselską złożyła Joanna Frydrych, która w słowach skierowanych do resortu edukacji wskazała, że wprowadzona nowelizacja jest źródłem głębokiej niesprawiedliwości, a nawet dyskryminacji pracowników. Posłanka wskazała, że nauczyciel, który przepracował 45 lat i nabył prawo do nagrody w grudniu 2025 roku, nie otrzymał z tego tytułu żadnego świadczenia. Warto zwrócić uwagę również na to, że nie otrzymał jej także nauczyciel, który osiągnął omawiany staż pracy w listopadzie czy styczniu 2025 r. I choć bez wątpienia, im bliżej granicznej daty, tym bardziej jest to zapewne odczuwalne dla pracowników, to jednak warto zwrócić uwagę na to, że kierując się taką argumentacją, gdyby w ramach regulacji przejściowych zostało wprowadzone uprawnienie do nagrody również dla nauczycieli, którzy osiągnęli wymagany staż pracy w grudniu 2025 r., to zasadne stałoby się pytanie o prawa tych, którzy osiągnęli go w listopadzie.

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz

To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium

Odpowiedzi na interpelację posłanki udzielił wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Wskazał on, że Przepis prawa przyznający pracownikom nowe uprawnienie nie działa wstecz, chyba że ustawodawca w przepisie przejściowym wyraźnie przyzna takie prawo z mocą wsteczną. Oznacza to, że nowe świadczenie przysługuje wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń przyszłych, a nie do sytuacji, które wystąpiły przed wejściem w życie ustawy. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia zasady pewności i stabilności prawa. Nie mamy więc w tym przypadku do czynienia z naruszeniem zasady równości wobec prawa czy dyskryminacją, a jedynie z sytuacją, w której osoby, które osiągnęły wymagany staż przed dniem wejścia w życie nowelizacji, nie zostały objęte nowym uprawnieniem, którego w systemie prawnym wcześniej nie było. Wiceminister dodał, że zastosowane kryterium daty granicznej ma charakter obiektywny, jasny i jednolity dla wszystkich adresatów.

Podstawa prawna

art. 47 ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 986)

Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

