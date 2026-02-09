To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium. Nauczyciele nie dostaną pieniędzy, których od kilku tygodni się domagają

Nagrody jubileuszowe dla nauczycieli po zmianach

Temat nagród jubileuszowych przyćmiewa w pierwszych miesiącach 2026 roku inne tematy z zakresu prawa praca. Choć od 1 stycznia 2026 r. weszło w życie co najmniej kilka zmian istotnych dla pracowników, to jednak o nagrodach jubileuszowych, które nie są przecież świadczeniem powszechnym, mówi się najwięcej. Jest tak po pierwsze dlatego, że w związku ze zmianami w zakresie pracowniczego stażu pracy pojawiła się konieczność wypłaty tych nagród wielu pracownikom jednocześnie, a brzmienie przepisów przejściowych stało się w tym zakresie źródłem licznych wątpliwości, a po drugie dlatego, że zaszły zmiany w zakresie uprawnień nauczycieli do nagrody jubileuszowej.

Zgodnie ze zgłaszanymi postulatami od 1 stycznia 2026 r., art. 47 ustawy z 26 stycznia 1983 r. – Karta Nauczyciela przewiduje, że za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

za 20 lat pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 25 lat pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 30 lat pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 35 lat pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 40 lat pracy - 300 % wynagrodzenia miesięcznego;

za 45 lat pracy - 400 % wynagrodzenia miesięcznego.

Nowa nagroda i nowa stawka, ale nie dla wszystkich

Oznacza to, że stawka nagrody za 40 lat pracy uległa zmianie, a dodatkowo pracownikom przyznano nagrodę za 45 lat pracy. Jednak w przepisach przejściowych wprowadzających te zmiany wskazano, że regulacje w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2026 r. należy stosować do nauczycieli, którym okres odpowiednio 40 i 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r. To oczywiście stało się źródłem wielu negatywnych emocji i sprzeciwu pracowników, którzy osiągnęli 45-letni staż przed tym dniem. W tej sprawie interpelację poselską złożyła Joanna Frydrych, która w słowach skierowanych do resortu edukacji wskazała, że wprowadzona nowelizacja jest źródłem głębokiej niesprawiedliwości, a nawet dyskryminacji pracowników. Posłanka wskazała, że nauczyciel, który przepracował 45 lat i nabył prawo do nagrody w grudniu 2025 roku, nie otrzymał z tego tytułu żadnego świadczenia. Warto zwrócić uwagę również na to, że nie otrzymał jej także nauczyciel, który osiągnął omawiany staż pracy w listopadzie czy styczniu 2025 r. I choć bez wątpienia, im bliżej granicznej daty, tym bardziej jest to zapewne odczuwalne dla pracowników, to jednak warto zwrócić uwagę na to, że kierując się taką argumentacją, gdyby w ramach regulacji przejściowych zostało wprowadzone uprawnienie do nagrody również dla nauczycieli, którzy osiągnęli wymagany staż pracy w grudniu 2025 r., to zasadne stałoby się pytanie o prawa tych, którzy osiągnęli go w listopadzie.

Polecamy: Karta Nauczyciela. Komentarz

To nie dyskryminacja, a jasne i obiektywne kryterium

Odpowiedzi na interpelację posłanki udzielił wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Wskazał on, że Przepis prawa przyznający pracownikom nowe uprawnienie nie działa wstecz, chyba że ustawodawca w przepisie przejściowym wyraźnie przyzna takie prawo z mocą wsteczną. Oznacza to, że nowe świadczenie przysługuje wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń przyszłych, a nie do sytuacji, które wystąpiły przed wejściem w życie ustawy. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia zasady pewności i stabilności prawa. Nie mamy więc w tym przypadku do czynienia z naruszeniem zasady równości wobec prawa czy dyskryminacją, a jedynie z sytuacją, w której osoby, które osiągnęły wymagany staż przed dniem wejścia w życie nowelizacji, nie zostały objęte nowym uprawnieniem, którego w systemie prawnym wcześniej nie było. Wiceminister dodał, że zastosowane kryterium daty granicznej ma charakter obiektywny, jasny i jednolity dla wszystkich adresatów.

REKLAMA