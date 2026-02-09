REKLAMA

Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 40 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy

Od 1 stycznia 2026 r. 4 pensje za 40 lat pracy. Nauczyciele z nową nagrodą, ale nie wszyscy

09 lutego 2026, 10:17
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej?
Kto ma prawo do nagrody jubileuszowej?
Na początku tego roku weszły w życie korzystne dla nauczycieli zasady przyznawania nagród jubileuszowych. Nie objęły one jednak wszystkich nauczycieli, ponieważ prawo nie zadziałało wstecz. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje kolejne zmiany?

Nagroda jubileuszowa nauczyciela. Od 1 stycznia 2026 r. obowiązują nowe przepisy

Na początku nowego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące nagród jubileuszowych. Wcześniej nauczyciel miał prawo do takiej nagrody w wysokości:

• 75 % wynagrodzenia miesięcznego - za 20 lat pracy;

• 100 % wynagrodzenia miesięcznego - za 25 lat pracy;

• 150 % wynagrodzenia miesięcznego - za 30 lat pracy;

• 200 % wynagrodzenia miesięcznego - za 35 lat pracy.

Ważne

Po ostatniej nowelizacji Karty Nauczyciela, która weszła w życie 1 stycznia 2026 r, wysokość nagrody za 35 lat pracy wzrosła do 300 % wynagrodzenia miesięcznego. Ponadto pobawiła się nowa nagroda w wysokości 400 % wynagrodzenia miesięcznego za 45 lat pracy.

Nowe nagrody jubileuszowe. Przepisy nie działają wstecz

Problem w tym, że nowe przepisy mają zastosowanie do nauczycieli, których okres 40 albo 45 lat pracy upłynie po dniu 31 grudnia 2025 r.

„Nauczyciele, którzy wymagany staż pracy (40 lub 45 lat) osiągnęli choćby jeden dzień przed wejściem w życie ustawy – np. 31 grudnia 2025 roku – zostali pozbawieni prawa do nowych, wyższych gratyfikacji. W efekcie mamy do czynienia z sytuacją głębokiej niesprawiedliwości społecznej. Nauczyciel, który przepracował 45 lat i nabył prawo do nagrody w grudniu 2025 roku, nie otrzymał z tego tytułu żadnego świadczenia (gdyż poprzednie przepisy go nie przewidywały). Natomiast jego współpracownik, osiągający ten sam staż w styczniu 2026 roku, otrzymuje nagrodę w wysokości 400% wynagrodzenia. Różnica kilku dni w kalendarzu decyduje o pozbawieniu wieloletnich, zasłużonych pedagogów znaczących środków finansowych, co jest odbierane jako lekceważenie ich dorobku zawodowego” – napisała posłanka Joanna Frydrych w swojej interpelacji. I zapytała o to czy w związku z napływającymi sygnałami o nierównym traktowaniu, ministerstwo planuje pilną nowelizację ustaw.

„Przepis prawa przyznający pracownikom nowe uprawnienie nie działa wstecz, chyba że ustawodawca w przepisie przejściowym wyraźnie przyzna takie prawo z mocą wsteczną. Oznacza to, że nowe świadczenie przysługuje wyłącznie w odniesieniu do zdarzeń przyszłych, a nie do sytuacji, które wystąpiły przed wejściem w życie ustawy. W przeciwnym razie doszłoby do naruszenia zasady pewności i stabilności prawa. Dlatego wprowadzanie nowych uprawnień z mocą wsteczną nie jest częstą praktyką” – odpowiedział wiceminister edukacji Henryk Kiepura.

MEN podkreśla, iż „zastosowane kryterium daty granicznej ma charakter obiektywny, jasny i jednolity dla wszystkich adresatów normy. Tego rodzaju rozwiązanie jest typowe dla legislacji w zakresie świadczeń pracowniczych i emerytalnych, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości prawa oraz zapewnia stabilność finansów publicznych”.

Nowe nagrody jubileuszowe. MEN nie planuje zmian

Z odpowiedzi na interpelację wynika, iż Ministerstwo Edukacji Narodowej analizowało skutki finansowe ewentualnego przyznania prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy wstecz nauczycielom, którym 45 lat pracy upłynęło przed dniem wejścia w życie tego przepisu. „Ze względu na uwarunkowania budżetowe nie było jednak możliwe zagwarantowanie jednostkom samorządu terytorialnego od dnia 1 stycznia 2026 r. środków niezbędnych do sfinansowania takiej zmiany” – czytamy w piśmie z 3 lutego 2026 r.

Kiepura nadmienia, iż przyznanie prawa do nagrody za 45 lat pracy wstecz mogłoby spotkać się też z zarzutem nierównego traktowania w stosunku do nauczycieli, którzy otrzymali do dnia 31 grudnia 2025 r. nagrodę jubileuszową za 40 lat pracy w wysokości 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Co ważne, MEN nie planuje nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela, która przyznałaby nauczycielom prawo do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy wstecz.

Ministerstwo przypomniało też o innej ważnej zmianie, wprowadzonej nowelizacją Karty Nauczyciela. Chodzi o podwyżkę odpraw emerytalnych. Zgodnie ze zmienionym art. 87 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela, w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

  • po 10 latach pracy – dwumiesięcznego wynagrodzenia;
  • po 15 latach pracy – trzymiesięcznego wynagrodzenia;
  • po 20 latach pracy – sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Wcześniej nauczycielowi - bez względu na staż pracy - przysługiwała odprawa w związku z przejściem na emeryturę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia, a nauczycielowi, który przepracował w szkole co najmniej 20 lat - trzymiesięcznego wynagrodzenia

Źródło: Interpelacja nr 14552 w sprawie skutków wejścia w życie nowelizacji Karty Nauczyciela w zakresie nagród jubileuszowych oraz wykluczenia nauczycieli z najdłuższym stażem pracy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 25 lipca 2025 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r., poz. 1160)

Polecamy: INFORLEX Oświata

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przytoczonej treści:

