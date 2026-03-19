REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Wynagrodzenia nauczycieli 2026 r. Tabela. Podwyżki i rekompensata za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych

Wynagrodzenia nauczycieli 2026 r. Tabela. Podwyżki i rekompensata za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
19 marca 2026, 21:57
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
wynagrodzenia nauczycieli wynagrodzenie nauczyciela 2026 podwyżka
Wynagrodzenia nauczycieli 2026 r. Tabela. Podwyżki i rekompensata za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych
REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w wynagrodzeniach nauczycieli w 2026 roku - podwyżki i propozycja MEN rekompensaty za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych. Ile zarabia nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany zgodnie z nowym rozporządzeniem? ZNP domaga się 15% podwyżek od września 2026 r. Oto tabela.

rozwiń >

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli w 2026 r.

Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy przewiduje podwyżkę wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli o 3%. To, zdaniem Prezydium ZNP, stanowczo za mało. Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP zaznacza, że oferta 3% waloryzacji jest wręcz upokarzająca. Już w 2024 r. nauczyciele musieli zadowolić się niską, wyrównawczą podwyżką wynagrodzeń. W 2025 r. sytuacja była podobna, ponieważ płace wzrosły jedynie o 5%. Jednym z argumentów na wyższą podwyżkę jest stosunek wynagrodzeń nauczycieli do minimalnego wynagrodzenia za pracę i przeciętnego wynagrodzenia na poziomie niższym niż nawet w 2012 r. Jeśli rok do roku wynagrodzenia w gospodarce krajowej rosną o 8%, proponowana 3%-podwyżka to zdecydowanie za mało. Szczególnie teraz, kiedy tyle mówi się o kryzysie w edukacji i potrzebie odbudowy renomy zawodu nauczyciela, płaca na zadowalającym poziomie powinna stanowić filar zachęcający do wykonywania tej profesji.

REKLAMA

REKLAMA

3% wzrostu wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2026 r. to jedynie waloryzacja, a nie podwyżka płac. Wynagrodzenia nauczycieli wciąż pozostaną blisko minimalnej płacy.

Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym po 3% waloryzacji w 2026 r. wyniesie odpowiednio:

  • nauczyciel początkujący – 5308 zł brutto,
  • nauczyciel mianowany — 5469 zł brutto,
  • nauczyciel dyplomowany — 6397 zł brutto.
Ile zarabia nauczyciel 2026 - tabela

WYSOKOŚĆ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO (KWOTY W ZŁOTYCH)[1]), [2])

Lp.

Poziom wykształcenia

Nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego (nauczyciel początkujący)

Nauczyciel

mianowany

Nauczyciel

dyplomowany

1

Tytuł zawodowy magistra

z przygotowaniem pedagogicznym

5308

5469

6397

2

Tytuł zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytuł zawodowy licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych, pozostałe wykształcenie

5178

5311

5567

[1])       Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od dnia 1 stycznia 2026 r.

[2])     Podstawę do ustalenia minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stanowi najwyższy posiadany przez nauczyciela poziom wykształcenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wynagrodzenia nauczycieli w 2026 r. - żądania nauczycieli

W kwestii wynagrodzeń, ZNP żąda wyższej podwyżki wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli w 2026 r. Po raz kolejny domaga się likwidacji spłaszczenia wynagrodzeń zasadniczych między nauczycielami bez stopnia awansu zawodowego a nauczycielami mianowanymi. Pomiędzy nimi jest tylko 161 zł brutto różnicy, co nie wpływa zachęcająco na podjęcie decyzji o wykonywaniu tego zawodu. Awans daje nieznacznie korzyści finansowe. W trzecim punkcie ZNP wymaga niezwłocznego procedowania obywatelskiej inicjatywy „Godne płace i wysoki prestiż nauczycieli” w Sejmie. Potrzebne są bowiem systemowe i długofalowe rozwiązania.

15% podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli w 2026 r.?

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego podwyżka wynagrodzeń powinna wynosić 15%. Dopiero płace na takim poziomie odzwierciedlałyby realny wzrost kosztów życia, a także inflacji odczuwanej w gospodarstwach domowych. Wpłynąłby pozytywnie na zapewnienie konkurencyjności zawodu nauczyciela wobec innych grup zawodowych o podobnych kwalifikacjach. Co więcej, realizowałby oczekiwania środowiska nauczycielskiego dotyczących realnej poprawy sytuacji finansowej.

Podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od września 2026 r.

Nauczyciele nie zostawiają sprawy podwyżek. Urszula Woźniak podkreśla: Apelujemy do ministra finansów o podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli od września.

Projekt reformy wynagrodzeń nauczycieli przygotowany przez ZNP zapewnia powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń (także stawek wynagrodzenia zasadniczego) z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Dzięki temu pensje nauczycieli będą automatycznie rosły wraz ze wzrostem średniego wynagrodzenia w kraju. Od posiedzenia sejmowej podkomisji nadzwyczajnej dotyczącego rozpatrzenia projektu ustawy, które miało miejsce 6 marca 2025 r., nic się w tej sprawie nie wydarzyło. Tym samym rząd w dalszym ciągu lekceważy postulaty rzeszy obywateli polskich.

Rekompensata za nadgodziny podczas wycieczek szkolnych - propozycja

Dnia 9 marca 2026 r. MEN podało propozycję wprowadzenia rekompensaty dla nauczycieli za dodatkowe godziny wypracowane przez nauczycieli podczas wycieczek szkolnych. Jak tłumaczy wiceprezes ZG ZNP Urszula Woźniak - Nauczyciel otrzymywałby pewną rekompensatę, czy ryczałt, jak to nazwano – w innej wysokości jeśli wycieczka byłaby jednodniowa, a w innej jeśli trwałaby dwa, czy trzy dni. Niestety nie dowiedzieliśmy się w jakiej wysokości byłaby ta rekompensata. Miałby to być jakiś procent od wynagrodzenia, ale MEN nie przedstawiło żadnej wysokości ponieważ, jak usłyszeliśmy, trwają rozmowy z ministrem finansów. Arkadiusz Boroń, prezes ZNP Okręg Małopolski dodał - To, co dziś usłyszeliśmy, to były bardzo wstępne propozycje i mieliśmy do tych propozycji dużo uwag.

Jak czytamy na stronie internetowej Związku Nauczycielstwa Polskiego "W lutym 2025 roku Sąd Najwyższy orzekł, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. Od tego czasu Ministerstwo Edukacji Narodowej nie wdrożyło w życie orzeczenia SN ani nie przedstawiło konkretnych propozycji jak to zrobić."

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

3 proc. podwyżki dla nauczycieli? ZNP mówi stanowcze "nie", walczy o więcej
Wynagrodzenia nauczycieli. Nowacka: MEN prowadzi zaawansowane rozmowy z resortem finansów
MEN proponuje kolejną podwyżkę dla nauczycieli. Wzrosną nie tylko pensje zasadnicze
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Rząd podnosi pensje nauczycieli. ZNP: to jedynie waloryzacja wynagrodzeń
19 mar 2026

Podwyżki dla nauczycieli stały się faktem – choć trudno mówić o przełomie. Minimalne wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie od 151 do 186 zł brutto, co dla wielu pedagogów oznacza raczej symboliczny gest niż realną poprawę sytuacji finansowej. Rozporządzenie w tej sprawie podpisały szefowe resortów edukacji i pracy, zamykając kolejny etap dyskusji o płacach w oświacie, która – jak pokazuje praktyka – wciąż daleka jest od finału.
Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Czy to dziś konieczność?
19 mar 2026

Rodzice nie mają czasu dla dzieci. Dziś co 3. uczeń korzysta z korepetycji. Jeszcze 10 lat temu na korepetycje chodził tylko co 7. uczeń. Czy są one realnie potrzebne? Dlaczego tak się dzieje i czy dodatkowe lekcje z korepetytorem to dziś konieczność?
Szkoły średnie zawodowe – co warto wiedzieć?
19 mar 2026

Mimo, że większość ósmoklasistów chce się dalej kształcić w szkołach średnich ogólnokształcących istnieją inne możliwości dalszej edukacji, która jest obowiązkowa do 18 roku życia. Kształcenie zawodowe odbywa się w trzyletnich szkołach branżowych I stopnia i pięcioletnich technikach.
Zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach. Minister Nowacka podała termin
18 mar 2026

Szefowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Barbara Nowacka poinformowała, że resort kończy prace nad przepisami wprowadzającymi zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r. Dodała, że decyzja została przyspieszona po rozmowie z premierem Donaldem Tuskiem.

REKLAMA

Matura 2026. Nieobecność na egzaminie - to mówią przepisy
18 mar 2026

Maturalny maraton 2026 rozpocznie się już 4 maja 2026 r. Czasu na naukę coraz mniej, choć nadal można bardzo dużo zrobić i nadrobić. Co się jednak wydarzy, gdy maturzysta nie będzie mógł stawić się na egzaminie maturalnym w zaplanowanym terminie? Wyjaśniamy.
Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych, 30 proc. w kompletnym bezruchu. Alarmujące dane
17 mar 2026

Ponad 90 proc. dzieci nie ma podstawowych umiejętności ruchowych – przekazał we wtorek wiceszef MSiT Piotr Borys. Umiejętności te pozwalają np. bezpiecznie zeskoczyć ze schodów. Według autorów raportu po 5. edycji projektu „WF z AWF”, w klasach I-III zajęcia ruchowe powinni prowadzić nauczyciele WF.
Netykieta: jak uczyć dziecko kultury w Internecie? Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka? [WYWIAD]
17 mar 2026

Czym jest netykieta? Jak rodzice i nauczyciele mogą uczyć kultury w Internecie? Właściwe zachowanie w sieci wymaga od dziecka zapamiętania 4 głównych zasad. Jak reagować na hejt od strony ofiary i świadka?
Matura 2026: Kiedy szkoła nie dopuszcza do matury 2026? Warunki, deklaracja i przepisy
17 mar 2026

Matura 2026 zbliża się wielkimi krokami, ale nie każdy uczeń klasy maturalnej do niej przystąpi. Jeden ważny termin już minął. Niedopuszczenie do egzaminu dojrzałości może wynikać nie tylko z oceny niedostatecznej na koniec roku, ale też z niezłożenia deklaracji maturalnej w terminie. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić, by w maju 2026 r. usiąść nad maturalnym arkuszem egzaminacyjnym.

REKLAMA

Matura 2026: terminy egzaminów i poprawek [Harmonogram CKE]
16 mar 2026

Zakończenie roku szkolnego dla maturzystów już 24 kwietnia 2026 r. Kiedy w 2026 r. jest matura? Pierwsze egzaminy maturalne zaczynają się po majówce. Harmonogram matur ustnych, pisemnych w podstawowym terminie, dodatkowym i poprawkowym w tabeli podaje CKE.
Eksperci o finansowaniu oświaty: bez ogólnokrajowych standardów spór między rządem a samorządami nie zniknie
16 mar 2026

Finansowanie oświaty w Polsce wymaga głębokiej przebudowy – uważają eksperci i samorządowcy. Podczas debaty na Krajowym Kongresie Forum Skarbników wskazywano, że obecny system nie odpowiada na zmiany demograficzne, a brak jasnych standardów powoduje spory między państwem a samorządami.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA