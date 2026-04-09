Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?
Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?
- Ile może zarobić egzaminator
- Załącznik nr 1Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
- Załącznik nr 2Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych
- Załącznik nr 3Warunki wyangradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Ile może zarobić egzaminator
Zbliża się termin egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych. I choć najczęściej mówi się o nich w kontekście obowiązujących w tym zakresie zasad formalnych i stresu, jaki przeżywają przygotowujący się do nich uczniowie, to warto zwrócić uwagę również na inny aspekt – wynagrodzenia przysługującego egzaminatorom.
Szukając odpowiedzi na pytanie, ile można zarobić na sprawdzaniu prac egzaminacyjnych należy zajrzeć do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji z 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów. Z jego § 2 wynika, że podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora, nauczyciela akademickiego, asystenta technicznego i operatora pracowni informatycznej jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Stawka ta jest określona w przepisach wykonawczych do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i w marcu 2026 r. uległa zmianie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. Od tego dnia wynosi 6397 zł brutto (przed zmianą było to 6211 zł). Biorąc ją za punkt wyjścia można obliczyć kwot wynagrodzenia za jednego zdającego.
Załącznik nr 1
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego
Lp.
Egzamin
Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego
1
2
3
1
egzamin ósmoklasisty z:
a) języka polskiego
0,559% stawki
b) matematyki
0,354% stawki
c) języka obcego nowożytnego
0,354% stawki
2
egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:
a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy
0,627% stawki
b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy
0,386% stawki
c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:
- część testowa
- wypracowanie
0,270% stawki
0,653% stawki
d) część pisemna egzaminu maturalnego z:
- języka polskiego - poziom rozszerzony
- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony - języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony
- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny
0,923% stawki
e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych
0,790% stawki
3
egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:
a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy
0,627% stawki
b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy
0,500% stawki
c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy:
- część testowa
- wypracowanie
0,470% stawki
0,680% stawki
d) część pisemna egzaminu maturalnego z:
- języka polskiego - poziom rozszerzony
- języka mniejszości narodowej - poziom rozszerzony
- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony
- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny
0,923% stawki
e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych
0,790% stawki
Załącznik nr 2
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych
Lp.
Egzamin
Grupa zadań
Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zadań w danej grupie zadań
1
2
3
4
1
egzamin ósmoklasisty z:
a) matematyki
grupa zadań nr 1
0,118% stawki
grupa zadań nr 2
0,118% stawki
grupa zadań nr 3
0,118% stawki
b) języka obcego nowożytnego
grupa zadań nr 1
0,142% stawki
grupa zadań nr 2
0,212% stawki
2
egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:
a) matematyka - poziom podstawowy
grupa zadań nr 1
0,313% stawki
grupa zadań nr 2
0,314% stawki
b) język obcy nowożytny - poziom podstawowy
grupa zadań nr 1
0,200% stawki
grupa zadań nr 2
0,300% stawki
Załącznik nr 3
Warunki wyangradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
Lp.
Przedmiot/poziom egzaminu
Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego
1
2
3
1
język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny
0,657% stawki
2
język obcy nowożytny - bez określenia poziomu egzaminu
0,267% stawki
3
język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny
0,400% stawki
rozporządzenie Ministra Edukacji z 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 82)
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 755)
