REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?

Matura 2026: Sprawdzanie egzaminów. Ile zarobią nauczyciele?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
09 kwietnia 2026, 16:06
Małgorzata Masłowska
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Egzamin ósmoklasisty i matura to nie tylko kluczowe momenty w procesie edukacji uczniów, ale również wyzwanie organizacyjne dla placówek oświatowych i dodatkowa praca dla osób pełniących rolę egzaminatorów. Ile można zarobić sprawdzając prace?

Ile może zarobić egzaminator

Zbliża się termin egzaminu ósmoklasisty i egzaminów maturalnych. I choć najczęściej mówi się o nich w kontekście obowiązujących w tym zakresie zasad formalnych i stresu, jaki przeżywają przygotowujący się do nich uczniowie, to warto zwrócić uwagę również na inny aspekt – wynagrodzenia przysługującego egzaminatorom.

Szukając odpowiedzi na pytanie, ile można zarobić na sprawdzaniu prac egzaminacyjnych należy zajrzeć do przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji z 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów. Z jego § 2 wynika, że podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora, nauczyciela akademickiego, asystenta technicznego i operatora pracowni informatycznej jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne. Stawka ta jest określona w przepisach wykonawczych do ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela i w marcu 2026 r. uległa zmianie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 r. Od tego dnia wynosi 6397 zł brutto (przed zmianą było to 6211 zł). Biorąc ją za punkt wyjścia można obliczyć kwot wynagrodzenia za jednego zdającego.

REKLAMA

REKLAMA

Załącznik nr 1
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego

Lp.

Egzamin

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

egzamin ósmoklasisty z:

a) języka polskiego

0,559% stawki

b) matematyki

0,354% stawki

c) języka obcego nowożytnego

0,354% stawki

2

egzamin maturalny, o którym mowa w art. 297 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,386% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,270% stawki

0,653% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony - języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

3

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:

a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy

0,627% stawki

b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy

0,500% stawki

c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego i języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy:

- część testowa

- wypracowanie

0,470% stawki

0,680% stawki

d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom rozszerzony

- języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki

e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,790% stawki

Załącznik nr  2
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki i języka obcego nowożytnego oraz egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, sprawdzających prace egzaminacyjne z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych

Lp.

Egzamin

Grupa zadań

Kwota wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zadań w danej grupie zadań

1

2

3

4

1

egzamin ósmoklasisty z:

a) matematyki

grupa zadań nr 1

0,118% stawki

grupa zadań nr 2

0,118% stawki

grupa zadań nr 3

0,118% stawki

b) języka obcego nowożytnego

grupa zadań nr 1

0,142% stawki

grupa zadań nr 2

0,212% stawki

2

egzamin maturalny, o którym mowa w rozdziale 3b ustawy:

a) matematyka - poziom podstawowy

grupa zadań nr 1

0,313% stawki

grupa zadań nr 2

0,314% stawki

b) język obcy nowożytny - poziom podstawowy

grupa zadań nr 1

0,200% stawki

grupa zadań nr 2

0,300% stawki

Załącznik nr 3
Warunki wyangradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Lp.

Przedmiot/poziom egzaminu

Kwota wynagrodzenia za jednego zdającego

1

2

3

1

język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny

0,657% stawki

2

język obcy nowożytny - bez określenia poziomu egzaminu

0,267% stawki

3

język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny

0,400% stawki

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji z 16 stycznia 2025 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów oraz innych osób biorących udział w przeprowadzaniu egzaminów (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 82)

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 755)

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
09 kwi 2026

Nadgodziny nauczycieli rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Uchwała SN z 26 lutego 2025 r. kontra propozycja MEN
09 kwi 2026

Nauczyciele wciąż toczą bój o pracę w godzinach nadliczbowych. Zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 2025 r. (sygn. akt III PZP 3/24) nadgodziny nauczycieli powinny być rozliczane na podstawie Kodeksu pracy. Za przekroczenie normy czasu pracy w miesiącu należy się dodatkowe wynagrodzenie. Tymczasem propozycja MEN to nowa regulacja w Karcie Nauczyciela. Nie zgadza się na to ZNP.
Matura 2026 – harmonogram i czas trwania egzaminów. Kiedy wyniki?
09 kwi 2026

Harmonogram egzaminu maturalnego jest ustalany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku matura zacznie się wcześniej niż w roku ubiegłym. Kiedy odbędą się egzaminy i jak długo potrwają?
Edukacja zdrowotna w szkołach będzie obowiązkowa już od przyszłego roku szkolnego
09 kwi 2026

Od roku szkolnego 2026/2027 edukacja zdrowotna będzie przedmiotem obowiązkowym. Nie dotyczy to komponentu dotyczącego wiedzy seksualnej, na który będzie można się zapisać. O tym, czy dziecko będzie uczestniczyło w tej części, zdecydują rodzice.

REKLAMA

13 kwietnia - Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Sympozjum „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”
08 kwi 2026

13 kwietnia to Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Tego dnia w Instytucie Pileckiego odbędzie się sympozjum naukowe „Dezinformacja w historii – historia dezinformacji. Wokół kłamstwa katyńskiego”.
W nowym roku szkolnym zostanie wprowadzona ocena funkcjonalna. Co będzie oceniane?
08 kwi 2026

1 września 2026 r. w szkołach pojawi się ocena funkcjonalna. W odróżnieniu od ocen szkolnych koncentrujących się na wynikach edukacyjnych ucznia, ocena funkcjonalna skupi się na funkcjonowaniu dziecka w środowisku szkolnym i obejmie sfery poznawcze, emocjonalne, społeczne i motoryczne.
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Wkrótce egzamin ósmoklasisty. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać ze sobą?
07 kwi 2026

W roku szkolnym 2025/2026 egzamin ósmoklasisty odbędzie się w dniach 11 – 13 maja. Co każdy zdający uczeń powinien zabrać na egzamin? Sprawdzamy!

REKLAMA

Pierwszy telefon. Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu i wyznaczyć granice? [WYWIAD]
07 kwi 2026

Kiedy jest czas na pierwszy telefon komórkowy dla dziecka? Jak ekrany wpływają na zachowanie? Jak mądrze przygotować dziecko do korzystania z Internetu, a następnie wyznaczyć granice? Na pytania odpowiada Radosław Maćkiewicz, Dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki.
Uczeń w spektrum autyzmu w szkole średniej
04 kwi 2026

2 kwietnia był obchodzony Dzień Świadomości Autyzmu. Wiele osób miało na sobie niebieskie akcenty, zostały również w tym kolorze podświetlone budynki. Kwiecień jest Światowym Miesiącem Autyzmu. Symbolem autyzmu oraz innych neuroróżnorodności jest tęczowy znak nieskończoności.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA