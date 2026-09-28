REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Wynagrodzenie nauczycieli za wycieczki szkolne. ZNP przygotowało plan wsparcia

Wynagrodzenie nauczycieli za wycieczki szkolne. ZNP przygotowało plan wsparcia

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 września 2026, 16:10
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
wycieczka szkolna karta nauczyciela godziny nadliczbowe wynagrodzenie
Wynagrodzenie nauczycieli za wycieczki szkolne. ZNP przygotowało plan wsparcia
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy – orzekł Sąd Najwyższy w lutym 2025 r. MEN zapowiedziało wówczas, że zdecyduje o ewentualnych zmianach przepisów ustawowych. Mimo tej deklaracji status wycieczek szkolnych nie został uregulowany.

Czas pracy nauczycieli

Karta Nauczyciela określa, że czas pracy nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo w przypadku nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze. Do czasu pracy wliczają się: realizacja zajęć bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, inne zajęcia jak np. opiekuńcze i wychowawcze, a także związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

REKLAMA

REKLAMA

Nauczyciele podnosili problem w kontekście tego, że wypracowują godziny nadliczbowe wykraczające poza normę 40 godzin na tydzień m.in. przy realizacji projektów edukacyjnych i organizacji, a później wyjazdów na szkolne wycieczki czy na tzw. zielone szkoły.

Sąd Najwyższy: Praca ponad normę to godziny nadliczbowe

W uchwale z 26 lutego 2025 roku Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. W uzasadnieniu uchwały SN podkreślił, że "płacenie za przekroczenie norm czasu pracy, czyli za nadgodziny, jest zasadą w polskim systemie prawnym - jak ktoś pracuje dłużej, to polskie prawo pracy mówi mu o tym, że ma prawo do dodatkowej zapłaty lub rozliczenia tych przekroczeń czasem wolnym". Sąd zaznaczył, że w przypadku nauczycieli ustawodawca przewidział tylko jedną normę – 40 godzin na tydzień – bez żadnego „przeciętnie”, bez normy dobowej, bez okresów rozliczeniowych.

To rzuciło nowe światło na kwestię rozliczania czasu pracy nauczycieli i ich wynagradzania. Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) zapowiedziało wówczas, że po analizie uchwały i uzasadnienia „zdecyduje o ewentualnych zmianach przepisów ustawowych". Kwestia wycieczek szkolnych była jednym z tematów omawianych podczas prac zespołu ds. pragmatyki zawodowej. Jednak MEN do pory nie uregulowało kwestii statusu wycieczek szkolnych.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe podczas wycieczek szkolnych

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) wesprze nauczycieli w procesie dochodzenia zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych. Prezes ZNP Sławomir Broniarz oraz wiceprezes Urszula Woźniak przedstawili plan wsparcia nauczycieli w dochodzeniu zapłaty za godziny nadliczbowe wypracowane podczas wycieczek szkolnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Woźniak podkreśliła, że dodatkową motywacją ZNP do podjęcia działań było uchwalenie przez Sejm ustawy o wychowaniu patriotycznym, nakładającym na szkoły obowiązek organizowania wycieczek m.in. do miejsc historycznych.

Działania planowane przez ZNP

ZNP planuje skierować do swoich struktur w całym kraju pisma do dyrektorów szkół, które będą zawierały informacje o tym, jak należy zgodnie z prawem organizować wycieczki. W pismach znajdzie się też informacja, że nauczycielom należy się za pracę nadwymiarową wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

Z kolei nauczycielom zrzeszonym w ZNP dostarczona zostanie anonimowa ankieta, która pomoże im dowiedzieć się, czy mogą wystąpić z roszczeniem. Takie roszczenie ma obejmować trzy lata wstecz.

Następnym krokiem ma być tydzień konsultacyjny, podczas którego członkowie związku będą mogli przeanalizować sytuację pod kątem prawnym. Jak wyjaśniła Woźniak, będzie to robił prawnik bądź osoba przeszkolona w tym zakresie.

W kolejnym etapie nauczyciele przy wsparciu ZNP mają kierować wezwania do zapłaty. Wzory takich wezwań też, jak powiedziała Wożniak, są już przygotowane. ZNP ma również monitorować ewentualne działania odwetowe wobec nauczycieli. Jeżeli wezwania nie okażą się skuteczne, ZNP ma również przygotowane wzory pozwów w tej sprawie.

Powiązane
Sztuczna inteligencja pomaga uczniom w nauce? Niepokojące informacje o wpływie AI na wyniki egzaminów
Sztuczna inteligencja pomaga uczniom w nauce? Niepokojące informacje o wpływie AI na wyniki egzaminów
Plecak ewakuacyjny dla każdego. Niezbędnik na sytuację kryzysową - co należy spakować?
Plecak ewakuacyjny dla każdego. Niezbędnik na sytuację kryzysową - co należy spakować?
Czy uczniowie od 2027 będą mogli zdawać egzaminy online? MEN zajęło stanowisko
Czy uczniowie od 2027 będą mogli zdawać egzaminy online? MEN zajęło stanowisko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Wynagrodzenie nauczycieli za wycieczki szkolne. ZNP przygotowało plan wsparcia
28 wrz 2026

Praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy – orzekł Sąd Najwyższy w lutym 2025 r. MEN zapowiedziało wówczas, że zdecyduje o ewentualnych zmianach przepisów ustawowych. Mimo tej deklaracji status wycieczek szkolnych nie został uregulowany.
Potrzeby edukacyjne uczniów nigdy nie będą takie same. Minimalnego standardu ochrony nie będzie [odpowiedź MEN na petycję]
28 wrz 2026

Czy polska szkoła potrzebuje ustanowienia minimalnego standardu ochrony, poniżej którego nie można byłoby zejść niezależnie od tego, czy uczeń realizuje obowiązek szkolny w szkole publicznej, czy w szkole niepublicznej? O to zapytał autor petycji skierowanej do MEN. Resort nie miał wątpliwości – zmian nie będzie.
Czy szkoła jest przyjazna dla neuroróżnorodności?
28 wrz 2026

Zakończyła się kampania społeczna pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich „Szkoła przyjazna dla neuroróżnorodności. Szkoła przyjazna dla każdego człowieka”. Jakie hasło przyświecało akcji w tym roku?
Tysiące studentów, za mało łóżek. Akademiki w Szczecinie nie wyrabiają
28 wrz 2026

Szczecińskie uczelnie przygotowały ok. 5,2 tys. miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2026/2027. O zakwaterowanie jest trudniej niż w ubiegłym roku, chętni wpisywani są na tzw. listy rezerwowe. Miesięczne opłaty za akademik wynoszą od 600 zł do 1100 zł.

REKLAMA

Bezpłatna pomoc edukacyjna dla uczniów klas 7 i 8 przebywających w domach dziecka
27 wrz 2026

Jak można pomóc dzieciom z pieczy zastępczej nadrobić zaległości szkolne i przygotować do egzaminów? Mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy edukacyjnej dla uczniów klas 7 i 8 przebywających w domach dziecka.
Studia powoli stają się luksusem. Portfel studenta przekroczył 4 tys. zł miesięcznie [Gość INFOR.PL]
25 wrz 2026

Koszt utrzymania studenta po raz pierwszy przekroczył 4 tys. zł miesięcznie. Jeszcze w roku akademickim 2021/2022 było to nieco ponad 2,8 tys. zł. Najszybciej rosną wydatki na zakwaterowanie, żywność i transport, a część młodych ludzi z powodów finansowych rezygnuje z nauki. – Studia stają się trochę powoli luksusem – mówi dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.
Nauczyciel może zabrać uczniowi telefon? Przepisy nie są tak oczywiste, jak sądzą rodzice
24 wrz 2026

Od 1 września 2026 r. w szkołach podstawowych obowiązują nowe przepisy dotyczące telefonów komórkowych. Ustawowy zakaz ich używania nie oznacza jednak, że nauczyciel może po prostu odebrać smartfon uczniowi, który sięgnie po urządzenie podczas lekcji lub przerwy. Prawo przewiduje inne rozwiązania, a wiele zależy również od zasad przyjętych przez konkretną szkołę.
Te miasta najlepszymi miastami na prawach powiatu pod względem edukacji
24 wrz 2026

Odbyła się piąta edycja Indeksu Zdrowych Miast, programu mającego na celu porównanie jakie warunki tworzy dla mieszkańców w Polsce 66 miast na prawach powiatu. Jedną z kategorii była edukacja. Które miasta zauważono?

REKLAMA

Dwie przerwy świąteczne w szkole w grudniu 2026 r. i w marcu 2027 r. [Terminy]
23 wrz 2026

Dwie przerwy świąteczne w szkole w roku szkolnym 2026/2027 dają łącznie 18 dni wolnych (z weekendami i świętami). Grudniowa przerwa łączy się z Bożym Narodzeniem i Sylwestrem, a marcowa z Wielkanocą.
Szkoły gotowe na alarm z powietrza? Związki apelują o szkolenia
23 wrz 2026

Związki zawodowe wskazują na potrzebę opracowania jasnych procedur na wypadek ataku z powietrza oraz przeszkolenia nauczycieli, którzy mieliby przeprowadzać próbne alarmy. MEN zapewnia natomiast, że kuratorzy oświaty w województwach lubelskim i podkarpackim pozostają w stałym kontakcie ze szkołami i sprawdzą, jak placówki zareagowały na ostatni alarm RCB.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA