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Dzień Nauczyciela 2026 - czy 14 października to dzień wolny od szkoły?

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05 października 2026, 10:04
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
dzień nauczyciela 2026
dzień nauczyciela 2026 - czy to dzień wolny?
Shutterstock

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Dzień Nauczyciela w 2026 r. wypada w środę. Czy Dzień Edukacji Narodowej jest dniem wolnym od szkoły - uczniowie mają wolne o nauki, a nauczyciele dzień wolny od pracy?

Dzień Nauczyciela 2026

Dzień Nauczyciela w Polsce obchodzimy zawsze 14 października. W tym roku jest to środa. To rocznica utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w naszym kraju. Natomiast Światowy Dzień Nauczyciela wypada 5 października - w tym roku w poniedziałek.

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Nauczyciel to zawód szczególnie wartościowy i potrzebny społecznie. Kształtuje przyszłe pokolenia, które będą budowały Polskę. Ważne, aby tworzyć silną, wykształconą kadrę polskich nauczycieli. Tymczasem dziś szkoły borykają się z brakiem rąk do pracy oraz zbyt niskim wynagrodzeniem. Państwo musi odbudować prestiż zawodu, by coraz więcej młodych, zdolnych, zdeterminowanych ludzi wybierało tę ścieżkę kariery. W tym celu trzeba tworzyć atrakcyjne warunki pracy. Jak wskazuje UNESCO to problem ogólnoświatowy - globalnie potrzebujemy 69 milionów więcej nauczycieli do 2030 roku, aby powszechna edukacja podstawowa została zapewniona. Niestety obecnie wielu nauczycieli odchodzi z zawodu, a trend ten nie ulega zmianie.

Czy Dzień Nauczyciela jest wolny?

Dzień 14 października każdego roku jako Dzień Edukacji Narodowej ustanawia ustawodawca w art. 74 Karty Nauczyciela: W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. W drugim zdaniu określa się go jako dzień wolny od zajęć lekcyjnych: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. W związku z powyższym uczniowie nie mają w tym dniu lekcji i mogą zostać w domach.

Czy Dzień nauczyciela jest dniem wolnym od pracy?

Nie dla wszystkich pracowników oświaty. W komentarzu do art. 74 Karty Nauczyciela czytamy, że Dzień Komisji Edukacji Narodowej nie jest dniem wolnym od pracy. Chodzi o to, że w ten dzień nie prowadzi się zajęć lekcyjnych z uczniami. Oznacza to, że nie jest to dzień wolny od pracy dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach. Wolne tego dnia mają nauczyciele prowadzący lekcje.

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Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dziennik Ustaw z 2026, poz. 515)

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Źródło: INFOR
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