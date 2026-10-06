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Wyższe pensum dla nauczycieli to najnowszy pomysł na bezkosztowe podwyżki w oświacie

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06 października 2026, 13:27
[Data aktualizacji 06 października 2026, 13:27]
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Wyższe pensum dla nauczycieli to najnowszy pomysł na bezkosztowe podwyżki w oświacie
Wyższe pensum dla nauczycieli to najnowszy pomysł na bezkosztowe podwyżki w oświacie
Shutterstock

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Dobrowolne podniesienie pensum z 18 do 22 godzin tygodniowo w zamian za wyższe podstawowe wynagrodzenie to najnowszy pomysł na bezkosztowe podwyżki dla nauczycieli. Jak miałoby to działać w praktyce i czy faktycznie poprawiłoby sytuację pedagogów?

Co z podwyżkami wynagrodzeń nauczycieli?

O konieczności dogłębnego zreformowania systemu oświaty mówi się od lat, jednak słowa nie przekładają się w tym zakresie na czyny. Choć drobne zmiany są wprowadzane, to wobec skali problemów, z którymi zmaga się polska edukacja, bywają one oceniane jako mało istotne. Oczywiście jednym z najistotniejszych elementów całej „oświatowej układanki” są warunki i organizacja pracy nauczycieli. Środowisko od lat sygnalizuje problemy, z którymi zmagają się w swojej codziennej pracy nauczyciele, a ich skala jest naprawdę ogromna. I choć w codziennej dyskusji publicznej o oświacie mówi się bardzo dużo, to jednak trudno usłyszeć w tym konkretne i możliwe do przeprowadzenia propozycje zmian.

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Wyższe (dobrowolne) pensum jako bezkosztowa podwyżka

Warto w tym zakresie zwrócić jednak uwagę na pomysł, który został przedstawiony na Kongresie PiS „Gospodarka - nasz plan na uzdrowienie sytuacji w finansach publicznych”. Wzięli w nim udział czołowi politycy tej partii, a rozmawiano m.in. o polityce energetycznej, zmianach podatkowych, zmianie zasad naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców, zmianach w PFRON, gospodarce komunalnej czy zmianach w kontraktacji dla rolników. I choć jak zwykle w tego rodzaju sytuacjach najwięcej uwagi poświęcono aspektom podatkowym, to jednak odrębny punkt wystąpienia dotyczył właśnie nauczycieli. Wypowiedział się na ten temat prof. Mariusz Andrzejewski, wiceminister finansów w latach 2005-2006. Jaką propozycję zmian przedstawił? Zaproponował dobrowolne podniesienie pensum z 18 do 22 godzin tygodniowo w zamian za wyższe podstawowe wynagrodzenie. Oznaczałoby to, że pensja nauczyciela początkującego wzrosłaby do około 6,1 tys. zł brutto, mianowanego do około 6,7 tys. zł, a dyplomowanego do około 8 tys. zł. Rozwiązanie to zostało określone jako bezkosztowe dla budżetu państwa. Dlaczego? Bo wielu nauczycieli już obecnie pracuje dłużej przy tablicy w ramach godzin ponadwymiarowych, ale problemem jest nierównomierny podział tych godzin, który przyczynia się do powstawania istotnych różnic w wysokości wynagrodzenia wpływającego na konta poszczególnych pedagogów. Tego rodzaju zmiana nie tylko byłaby więc bezkosztową podwyżką, ale też rozwiązałaby istniejące od lat w praktyce problemy związane z przydziałem godzin ponadwymiarowych.

Czym są godziny ponadwymiarowe i kto może na nich zarobić?

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach tego czasu oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w określonym wymiarze;
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.
Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć ustalono w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. W szczególnych przypadkach wynikających z potrzeb szkoły nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Czym jest godzina ponadwymiarowa? To przydzielona nauczycielowi godzina zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru tych godzin.

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Podstawa prawna

art. 42 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 515)

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Źródło: INFOR
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