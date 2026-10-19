Ponad 70 proc Polaków uważa zawód nauczyciela za trudny. Aż 75 proc. ankietowanych osób miało w swoim życiu nauczycieli, którzy wywarli na nich pozytywny wpływ. Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało raport „Szkoła do życia. O nauczycielach”.

Nauczyciele w oczach Polaków

Z okazji niedawnego Dnia Nauczyciela opublikowano raport „Szkoła do życia. O nauczycielach”. Raport Centrum Edukacji Obywatelskiej pokazuje, jak Polacy postrzegają nauczycieli.

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Większość badanych postrzega zawód nauczyciela jako trudny. Takiej odpowiedzi udzieliło 72 proc. osób z wykształceniem wyższym i 46 proc. osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Odpowiedzi nieco różniły się ze względu na wiek. W grupie 54-65 lat za bardzo trudny zawód nauczyciela uznaje 70 proc. ankietowanych, natomiast w grupie 26-34 lata to 50 proc.

Aż 63 proc. badanych wskazuje, że jednym z największych wyzwań w tej pracy jest praca z uczniami o zróżnicowanych potrzebach.

Niedoceniany pozytywny wpływ nauczycieli

Raport „Szkoła do życia. O nauczycielach” pokazał też, jak ważne w postrzeganiu nauczycieli w dorosłym życiu są doświadczenia z własnej edukacji. 75 proc. badanych osób miało w swoim życiu nauczycieli, którzy wywarli na nich pozytywny wpływ. Okazuje się, że niestety rzadko o tym mówimy. Tylko 23 proc. Polaków powiedziało kiedyś swojemu nauczycielowi, że był dla nich ważny.

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Nieco ponad jedna trzecia Polaków pozytywnie ocenia pracę nauczycieli w Polsce. Co piąty z nas ocenia ją źle, a największa grupa nie wystawia ani dobrej, ani złej oceny.

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Zdecydowana większość badanych ocenia kontakty nauczycieli z rodzicami negatywnie.

Najlepiej oceniana jest wiedza nauczycieli

W wyobrażeniu rodziców dobry nauczyciel powinien znać swój przedmiot, umieć uczyć i dostrzegać młodego człowieka oraz jego indywidualne potrzeby.

Najwyżej oceniana jest wiedza przedmiotowa – 58 proc. Najniżej, po 40 proc., wypadają dwie cechy: uważność na różne potrzeby uczniów oraz tworzenie w klasie warunków do nauki przez utrzymanie dyscypliny.

Jak wskazują autorzy raportu, najmniejszy dystans między tym, czego oczekujemy, a tym, jak oceniamy nauczycieli, dotyczy najbardziej „tradycyjnej” części ich roli – wiedzy przedmiotowej. Największy pojawia się tam, gdzie rola nauczyciela wykracza poza samą znajomość przedmiotu: w sposobie prowadzenia lekcji i indywidualnego wspierania uczniów i uczennic.