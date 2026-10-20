REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki

Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2026, 10:40
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia trzynastki
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Choć korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w większości przypadków wiąże się z kilkumiesięczną nieobecnością w pracy, to jednak okres ten jest traktowany jako szczególny okres zatrudnienia. Jak wpływa na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do trzynastki?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne u pracodawców budżetowych

Nauczyciela są jedną z grup zawodowych uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Są też grupą, w której występują specyficzne sytuacje związane z nabyciem prawa do tego świadczenia. Przypomnijmy, że podstawą prawną są w tym przypadku przepisy ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, z których wynika ogólna zasada, zgodnie z którą pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jak regulacja ta wpływa na uprawnienia nauczycieli, którzy korzystali w roku kalendarzowym z urlopu dla poratowania zdrowia?

REKLAMA

REKLAMA

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Nauczyciele mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 73 ustawy z 16 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Udziela go dyrektor:
1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:
a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub
b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub
2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
Choć można udzielić go w dowolnym momencie roku, najczęściej nauczyciele korzystają z niego w okresie obejmującym rok szkolny. Oznacza to, że nie świadczą pracy w miesiącach od września do końca grudnia, a następnie od stycznia do końca sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Urlop ten wpływa więc istotnie na wymiar efektywnej pracy świadczonej przez nauczyciela w roku kalendarzowym. Korzystanie z niego nie oznacza jednak automatycznie, że nauczyciel nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

POLECAMY: Nowa klasyfikacja budżetowa

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie traci prawa do trzynastki

W przepisach ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej przewidziano szereg sytuacji związanych ze szczególnymi okolicznościami występującymi w życiu pracownika, które sprawiają, że może on nabyć prawo do trzynastki w proporcjonalnej wysokości, mimo nieprzepracowania wspomnianych wcześniej 6 miesięcy. Chodzi tu o sytuacje takie, jak np. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej, rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, korzystanie z uprawnień rodzicielskich, a także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia (art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Oznacza to, że w przypadku nauczyciela, który w trakcie roku kalendarzowego korzystał z omawianego uprawnienia pracodawca nie musi weryfikować okresu zatrudnienia pod kątem trwania przez 6 wymaganych miesięcy. Musi to jednak zrobić z myślą o konieczności proporcjonalnego obniżenia przysługującego nauczycielowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Podstawa prawna

ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)

art. 73 ustawy z 16 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 515)

Zobacz również:
Powiązane
Wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie uwzględnia się w podstawie trzynastki [RIO]
Wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie uwzględnia się w podstawie trzynastki [RIO]
Nauczyciele w oczach Polaków. Tylko co trzeci Polak pozytywnie ocenia ich pracę
Nauczyciele w oczach Polaków. Tylko co trzeci Polak pozytywnie ocenia ich pracę
Wyższe pensum dla nauczycieli rozwiąże problem podwyżek dla nauczycieli? Ta bezkosztowa propozycja budzi duże wątpliwości
Wyższe pensum dla nauczycieli rozwiąże problem podwyżek dla nauczycieli? Ta bezkosztowa propozycja budzi duże wątpliwości
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki
20 paź 2026

Choć korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w większości przypadków wiąże się z kilkumiesięczną nieobecnością w pracy, to jednak okres ten jest traktowany jako szczególny okres zatrudnienia. Jak wpływa na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do trzynastki?
Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – raport GUS
19 paź 2026

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący osób prawnie niepełnosprawnych w Polsce na dzień 31 grudnia 2025 roku stanowiących 10,9 % ogółu ludności. W opracowaniu znalazły się też informacje dotyczące dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Nauczyciele w oczach Polaków. Tylko co trzeci Polak pozytywnie ocenia ich pracę
19 paź 2026

Ponad 70 proc Polaków uważa zawód nauczyciela za trudny. Aż 75 proc. ankietowanych osób miało w swoim życiu nauczycieli, którzy wywarli na nich pozytywny wpływ. Centrum Edukacji Obywatelskiej opublikowało raport „Szkoła do życia. O nauczycielach”.
Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Co dziś niszczy autorytet nauczycieli? Wyniki badania
19 paź 2026

Niskie płace oraz presja ze strony systemu i rodziców to główne czynniki niszczące autorytet polskich nauczycieli. Jaka powinna być szkoła przyszłości według Polaków? Oto ciekawe wyniki badania dotyczące m.in. pracy nauczycieli, systemu oceniania, sposobu prowadzenia lekcji i stosunku do AI w szkołach.

REKLAMA

Policja podsumowała działania w szkołach. Są nowe statystyki
19 paź 2026

Sytuacja w szkołach się ustabilizowała, nie zanotowano kolejnych zdarzeń ani nie zatrzymano kolejnych osób – poinformowała w poniedziałek policja. Od początku działań przeprowadzono blisko 238 tys. kontroli placówek i zatrzymano 194 osoby.
Wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe nie uwzględnia się w podstawie trzynastki [RIO]
20 paź 2026

Wynagrodzeniem wypłacone za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe to wynagrodzenie za czas gotowości do pracy. RIO w Krakowie wskazała w udzielonych wyjaśnieniach, jak uwzględniać jest w podstawie trzynastki.
Ośrodek interwencji kryzysowej w każdym powiecie – stanowisko RPO
19 paź 2026

Mając na względzie ostatnie wydarzenia na terenach placówek edukacyjnych Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odnośnie do funkcjonowania ośrodków interwencji kryzysowej. Na co zwrócono uwagę w wystąpieniu?
Dziecko czeka 4 godziny dziennie na szkolny bus. MEN: gmina musi brać pod uwagę potrzeby ucznia. Co mogą zrobić rodzice
17 paź 2026

Ministerstwo Edukacji Narodowej odniosło się do sprawy uczennicy szkoły specjalnej, która z powodu organizacji gminnego transportu spędza nawet około czterech dodatkowych godzin dziennie w świetlicy. Interpelację w tej sprawie złożył poseł Maciej Konieczny. MEN wskazało też, jakie działania mogą podjąć rodzice.

REKLAMA

Większe wynagrodzenia za egzaminy? MEN zapowiada nowelizację prawa
16 paź 2026

Maksymalny limit wydatków na egzaminy w 2026 r. powinien zostać zwiększony, a limity na kolejne lata ponownie przeliczone - wynika z projektu nowelizacji przygotowanego przez MEN. Resort wskazuje, że tegoroczne środki okazały się niewystarczające, m.in. z powodu większej niż prognozowano liczby zdających.
Czy szkoły powinny sprawdzać plecaki uczniów? Jest stanowisko Warszawy
16 paź 2026

Stołeczni radni przyjęli na czwartkowej sesji stanowisko popierające propozycje zmiany przepisów tak, by możliwa była kontrola plecaków i szafek uczniowskich. Stanowisko to pokłosie groźnych ataków, do których doszło w mazowieckich szkołach.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA