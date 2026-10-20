Korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia nie pozbawia nauczyciela prawa do trzynastki

Choć korzystanie przez nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w większości przypadków wiąże się z kilkumiesięczną nieobecnością w pracy, to jednak okres ten jest traktowany jako szczególny okres zatrudnienia. Jak wpływa na uprawnienia pracownicze, w tym prawo do trzynastki?

Dodatkowe wynagrodzenie roczne u pracodawców budżetowych

Nauczyciela są jedną z grup zawodowych uprawnionych do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Są też grupą, w której występują specyficzne sytuacje związane z nabyciem prawa do tego świadczenia. Przypomnijmy, że podstawą prawną są w tym przypadku przepisy ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, z których wynika ogólna zasada, zgodnie z którą pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który nie przepracował u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Jak regulacja ta wpływa na uprawnienia nauczycieli, którzy korzystali w roku kalendarzowym z urlopu dla poratowania zdrowia?

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Nauczyciele mają prawo do urlopu dla poratowania zdrowia

Urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 73 ustawy z 16 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela). Udziela go dyrektor:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.

Choć można udzielić go w dowolnym momencie roku, najczęściej nauczyciele korzystają z niego w okresie obejmującym rok szkolny. Oznacza to, że nie świadczą pracy w miesiącach od września do końca grudnia, a następnie od stycznia do końca sierpnia kolejnego roku kalendarzowego. Urlop ten wpływa więc istotnie na wymiar efektywnej pracy świadczonej przez nauczyciela w roku kalendarzowym. Korzystanie z niego nie oznacza jednak automatycznie, że nauczyciel nie będzie miał prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

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Nauczyciel korzystający z urlopu dla poratowania zdrowia nie traci prawa do trzynastki

W przepisach ustawy z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej przewidziano szereg sytuacji związanych ze szczególnymi okolicznościami występującymi w życiu pracownika, które sprawiają, że może on nabyć prawo do trzynastki w proporcjonalnej wysokości, mimo nieprzepracowania wspomnianych wcześniej 6 miesięcy. Chodzi tu o sytuacje takie, jak np. powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowania do odbycia służby zastępczej, rozwiązanie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę, rentę szkoleniową albo rentę z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenie rehabilitacyjne, korzystanie z uprawnień rodzicielskich, a także korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia (art. 2 ust. 3 pkt 6 lit. b ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym). Oznacza to, że w przypadku nauczyciela, który w trakcie roku kalendarzowego korzystał z omawianego uprawnienia pracodawca nie musi weryfikować okresu zatrudnienia pod kątem trwania przez 6 wymaganych miesięcy. Musi to jednak zrobić z myślą o konieczności proporcjonalnego obniżenia przysługującego nauczycielowi dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli tzw. trzynastki.

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