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Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt

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21 października 2026, 08:40
Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt
Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt
Shutterstock

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Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Karcie nauczyciela, który zakłada podniesienie wskaźnika służącego do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących. Dzięki temu ich płace miałyby rosnąć w takim samym tempie jak wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Zmiana ma zapewnić początkującym nauczycielom wzrost średniego wynagrodzenia o 3 proc. w 2027 r.

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Chodzi o projekt nowelizacji ustawy - Karta nauczyciela, który zakłada podwyższenie wskaźnika służącego do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących ze 120 proc. do ok. 122,76 proc. kwoty bazowej. 

Po zmianie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących będzie rosło w takim samym tempie procentowym jak średnie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych.

Jak obecnie wyliczane są średnie wynagrodzenia pedagogów?

Obecnie zgodnie z Kartą nauczyciela średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla nauczyciela początkującego – 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, dla nauczyciela mianowanego – 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

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W uzasadnieniu projektu przygotowanego przez resort edukacji przypomniano, że w 2024 r. podwyżki dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wyniosły 30 proc., a dla nauczycieli początkujących 33 proc. Od tamtego czasu rządzący co roku korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli. Ustawy okołobudżetowe mają charakter epizodyczny i obowiązują tylko przez rok.

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Koniec corocznego korygowania wskaźników w ustawach okołobudżetowych

W związku z tym, jak wyjaśniono w uzasadnieniu, jeśli nie zostanie wprowadzone zaproponowane w projekcie nowelizacji rozwiązanie, ani nie zostanie podniesiony wskaźnik w ustawie okołobudżetowej na 2027 r., to średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie w 2027 r. tylko o 0,68 proc.

Jak podkreśliło MEN, zaproponowane w projekcie podniesienie wskaźnika dla nauczycieli początkujących rozwiązuje problem systemowo.

Zmiana ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

Z jakich elementów składa się wynagrodzenie nauczyciela?

Na średnie wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki.

Dodatków jest kilkanaście, m.in. za wysługę lat, funkcyjne (wynikające z pełnienia funkcji kierowniczej, dla mentora, dla wychowawcy klasy, nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta), motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Wysokość części z nich wzrasta wraz ze wzrostem płacy zasadniczej.

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Źródło: PAP
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Edukacja
Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt
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