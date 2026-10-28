Wynagrodzenie za projekty unijne, a odprawa emerytalna nauczycieli. RIO w Kielcach konsekwentnie nie zgadza się z MEN

Wynagrodzenie nauczycieli ma złożony charakter

Wynagrodzenie przysługujące nauczycielom ma złożony charakter. Na wysokość przelewu wpływającego co miesiąc na konto pedagogów ma wpływ nie tylko poziom wynagrodzenia zasadniczego, ale też szereg składników dodatkowych, do których nauczyciele mają prawo w określonych okolicznościach. To sprawia, że w praktyce, gdy zachodzi potrzeba obliczenia wysokości świadczeń będących pochodną wysokości wynagrodzenia, pojawiają się wątpliwości. W jednej z takich spraw w dniu 20 października 2026 r. informacji udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach (nr RP.54.51.2026). Wątpliwość przedstawiona przez wnioskodawcę w złożonym wniosku dotyczyła tego, czy do podstawy naliczenia odprawy emerytalnej należy wliczyć wynagrodzenie przysługujące za zajęcia realizowane w ramach tzw. projektu unijnego? Warto zaznaczyć, że kwestia ta budzi wątpliwości już od dłuższego czasu, a pojawiające się w tym zakresie opinie nie są jednolite.

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Za realizację projektów unijnych przysługuje szczególne wynagrodzenie

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 35a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, nauczycielom, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje odpowiednio obliczone wynagrodzenie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Na podstawie art. 87 Karty Nauczyciela w związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

- po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

- po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

- po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.

Wynagrodzenie, o którym mowa w tym przepisie oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. Z kolei do wyliczenia ekwiwalentu mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. Przewiduje ono, że ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczyciela ustala się, stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy nauczyciela

Z przedstawionych regulacji wynika, że w wynagrodzeniu za urlop wypoczynkowy nauczycieli, uwzględnia się wynagrodzenie zasadnicze, dodatki: za wysługę lat, motywacyjny, funkcyjny oraz za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, odrębne wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze wykonywane w dniu wolnym od pracy, wynagrodzenie za pracę w święto, jednorazowy dodatek uzupełniający, o którym mowa w art. 30a ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela; natomiast nie uwzględnia się wynagrodzenia za czas gotowości do pracy oraz za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz wynagrodzenia za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną.

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To nie jest wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe

Jak w tym kontekście należy traktować przedmiotowy dodatek będący przedmiotem zapytania skierowanego do RIO? W odniesieniu do nauczycieli realizujących zajęcia finansowane z programów unijnych przepisy przewidują, że tym, którzy w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej prowadzą zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami tej szkoły albo na ich rzecz, za każdą godzinę prowadzenia tych zajęć przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej w sposób określony, jak dla godzin ponadwymiarowych i godzin doraźnych zastępstw. Z kolei w odniesieniu do nauczyciela zatrudnionego w szkole w celu realizacji przedmiotowych zajęć, który nie realizuje w niej pensum, za każdą godzinę zajęć przysługuje mu wynagrodzenie nie wyższe niż wynagrodzenie za jedną godzinę prowadzenia zajęć ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela, czyli za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć.

Jak z tego wynika, wynagrodzenie za realizację projektu unijnego nie stanowi wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, tylko za zajęcia dodatkowe, a jedynie jego wysokość jest obliczana w odniesieniu do reguł dotyczących wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. Tym samym przysługującego za takie zajęcia wynagrodzenia, niebędącego wynagrodzeniem za godziny ponadwymiarowe, nie wlicza się do tzw. średniej za godziny ponadwymiarowe, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli. W konsekwencji RIO W Kielcach w udzielonej informacji wskazała, że podziela pogląd, zgodnie z którym wynagrodzenie za realizację projektów unijnych nie powinno być wliczane do średniej urlopowej z godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, a zatem nie stanowi podstawy obliczenia wysokości odprawy emerytalnej.

Na zakończenie swojego pisma organ wskazał, że znane jest mu odmienne stanowisko dotyczące tej problematyki wyrażone w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej, zawartej w odpowiedzi na interpelację nr 29175 z dnia 7 lutego 2019 r., jednak nie zgadza się z nim i podtrzymuje opinię, którą wyrażał już we wcześniejszych informacjach.

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