Nie będzie zmian w Karcie Nauczyciela dotyczących wynagradzania nauczycieli. To byłoby za drogie

Rządzący nie powiążą wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Jest więc już jasne, że tak rozumianych podwyżek nie będzie. A co dalej z pensjami pedagogów? Resort edukacji zapewnia, że trwają prace koncepcyjne.

Propozycja powiązanie nauczycielskich wynagrodzeń ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce już od kilku miesięcy przewija się w dyskusji publicznej. Choć od początku podejście do tego pomysłu było co najmniej sceptyczne, rządzący nie mówili zdecydowanego „nie”. To jednak się zmieniło. Jak ocenił resort finansów, taka zmiana kosztowałaby ok. 40 mld zł już w 2026 roku, a z czasem ta kwota by rosła. To byłoby zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa.

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Taka zmiana to za duże obciążenie dla budżetu

Pierwsza odpowiedź wprost, której udzielono w tej sprawie dotyczyła obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela. Choć odpowiedzi na zawierającą go interpelację udzielił MEN, opierała się ona na wyliczeniach resortu finansów. Jak wynika z odpowiedzi, skutki finansowe oszacowano dla 5 wariantów różnych możliwości osiągnięcia wskaźników udziału wynagrodzenia średniego w przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej. Pierwszy z nich zakładał wdrożenie proponowanych rozwiązań w 2026 r., natomiast kolejne warianty zakładały docelowe ich wdrożenie w późniejszych latach, poprzedzone stopniowym zwiększaniem średniego wynagrodzenia nauczycieli. Skutek finansowy wdrożenia takiego rozwiązania w 2026 r. wynosiłby ok. 40 mld zł. W kolejnych latach systematycznie by wzrastał.

Będą podwyżki, ale na innych zasadach

Czy to zamyka nauczycielom drogę do podwyżek w najbliższym czasie? Resort edukacji poinformował, że trwają prace koncepcyjne i analityczne dotyczące zmian w zakresie systemu wynagradzania nauczycieli, w tym wprowadzenia mechanizmu corocznego podwyższania wynagrodzeń, a ministerstwo co do zasady popiera stanowisko środowiska nauczycielskiego o potrzebie wprowadzenia ustawowych gwarancji poziomu płac tej grupy zawodowej. Wypracowanie odpowiednich mechanizmów wymaga jednak czasu i przeprowadzenia dogłębnych analiz uwzględniających długofalowe skutki wdrażanych rozwiązań dla budżetu państwa w określonych uwarunkowaniach.

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Co składa się na wynagrodzenie nauczyciela?

Przypomnijmy, że wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela co do zasady składa się z:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

Nie da się ukryć, że pensje pedagogów to temat, który nieustająco jest przedmiotem debaty publicznej. Najczęściej w kontekście jego wysokości, ale też w zakresie wynagradzania za udział w wycieczkach szkolnych, czy też pracę w godzinach nadliczbowych. W ostatnim czasie dużo mówi się o nim również w kontekście podatkowym – pod koniec roku podatkowego często okazuje się bowiem, że wielu nauczycieli przekroczyło pierwszy próg podatkowy i muszą zapłacić wyższy podatek.

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