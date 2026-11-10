Wynagrodzenie nauczyciela początkującego – opublikowano zmiany dotyczące wyliczania średniego wynagrodzenia za 2026 r.

Trwa porządkowanie sytuacji nauczycieli po tym, jak w 2024 r. podwyżka dla nauczycieli początkujących wyniosła 33 proc., a dla reszty nauczycieli 30 proc. Rządzący co rok korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli.

Zmiany w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Choć zmiany dotyczące nauczycieli najczęściej wchodzą w życie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, to jednak nie zawsze tak jest i oczywiście w dużej mierze jest to uzależnione od tego, jakie konsekwencje mają one za sobą pociągnąć. W Dzienniku Ustaw z 5 listopada 2026 r. pod pozycją 1463 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji z 29 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, które wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Co się zmieni?

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Porządkowanie sytuacji nauczycieli początkujących

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli po § 7b dodano § 7c dotyczący wyliczania średniego wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2026 r. W załączniku określono też nowy wzór sprawozdania. Te zmiany mają związek z uporządkowaniem sytuacji nauczycieli po tym, jak w 2024 r. podwyżka dla nauczycieli początkujących wyniosła 33 proc., a dla reszty nauczycieli 30 proc. Rządzący co rok korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli. Co dokładnie przewiduje nowy przepis?

1) po § 7b dodaje się § 7c w brzmieniu: „§ 7c. 1. Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2026 r. wylicza się jako iloczyn kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 62) i wskaźnika, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwiększony o 2,308 % zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2026 r. poz. 1349). 2. Kwotę różnicy za 2026 r. dla nauczycieli początkujących ustala się jako różnicę między wydatkami poniesionymi w 2026 r. na wynagrodzenia tych nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli początkujących i średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy, wyliczonego w 2026 r. w sposób określony w ust. 1. 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2026 r. sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio."

To nie są realne pieniądze trafiające na konto

Należy pamiętać, że średnie wynagrodzenie określone w przepisach ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela to pewna konstrukcja teoretyczna, a nie rzeczywiste pieniądze trafiające na konta nauczycieli. Stanowi ono jednak punkt odniesienia przy kształtowaniu wysokości płac nauczycieli, w tym także wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przekłada się na wzrost wynagrodzeń zasadniczych.

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