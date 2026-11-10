REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Nauczyciele » Wynagrodzenie nauczyciela początkującego – opublikowano zmiany dotyczące wyliczania średniego wynagrodzenia za 2026 r.

Wynagrodzenie nauczyciela początkującego – opublikowano zmiany dotyczące wyliczania średniego wynagrodzenia za 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dodaj w GOOGLE
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 listopada 2026, 08:49
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Zmiany w wyliczaniu średniego wynagrodzenia za 2026 r.
Wynagrodzenie nauczyciela początkującego – opublikowano zmiany dotyczące wyliczania średniego wynagrodzenia za 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Trwa porządkowanie sytuacji nauczycieli po tym, jak w 2024 r. podwyżka dla nauczycieli początkujących wyniosła 33 proc., a dla reszty nauczycieli 30 proc. Rządzący co rok korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli.

Zmiany w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli

Choć zmiany dotyczące nauczycieli najczęściej wchodzą w życie przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, to jednak nie zawsze tak jest i oczywiście w dużej mierze jest to uzależnione od tego, jakie konsekwencje mają one za sobą pociągnąć. W Dzienniku Ustaw z 5 listopada 2026 r. pod pozycją 1463 opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji z 29 października 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli, które wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Co się zmieni?

REKLAMA

REKLAMA

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Porządkowanie sytuacji nauczycieli początkujących

W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli po § 7b dodano § 7c dotyczący wyliczania średniego wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2026 r. W załączniku określono też nowy wzór sprawozdania. Te zmiany mają związek z uporządkowaniem sytuacji nauczycieli po tym, jak w 2024 r. podwyżka dla nauczycieli początkujących wyniosła 33 proc., a dla reszty nauczycieli 30 proc. Rządzący co rok korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli. Co dokładnie przewiduje nowy przepis?

1) po § 7b dodaje się § 7c w brzmieniu:

„§ 7c. 1. Średnie wynagrodzenie nauczyciela początkującego w 2026 r. wylicza się jako iloczyn kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie budżetowej na rok 2026 z dnia 9 stycznia 2026 r. (Dz. U. poz. 62) i wskaźnika, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy, zwiększony o 2,308 % zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 2025 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2026 (Dz. U. poz. 1840 oraz z 2026 r. poz. 1349).

2. Kwotę różnicy za 2026 r. dla nauczycieli początkujących ustala się jako różnicę między wydatkami poniesionymi w 2026 r. na wynagrodzenia tych nauczycieli w składnikach, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy, a iloczynem średniej liczby etatów nauczycieli początkujących i średniego wynagrodzenia nauczyciela początkującego, o którym mowa w art. 30 ust. 3 pkt 1 ustawy, wyliczonego w 2026 r. w sposób określony w ust. 1.

3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2026 r. sporządza się na formularzu sprawozdania, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia. Przepis § 6 ust. 2 stosuje się odpowiednio."

To nie są realne pieniądze trafiające na konto

Należy pamiętać, że średnie wynagrodzenie określone w przepisach ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela to pewna konstrukcja teoretyczna, a nie rzeczywiste pieniądze trafiające na konta nauczycieli. Stanowi ono jednak punkt odniesienia przy kształtowaniu wysokości płac nauczycieli, w tym także wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz przekłada się na wzrost wynagrodzeń zasadniczych.

REKLAMA

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka Zakres podstawowy
Autopromocja

Arkusze maturalne Matura 2025 Matematyka
Zakres podstawowy

Sprawdź

Podstawa prawna

rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 15 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu opracowywania sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli (Dz.U. z 2022 r. poz. 2767)

Zobacz również:
Powiązane
Wynagrodzenie za projekty unijne, a odprawa emerytalna nauczycieli. RIO w Kielcach konsekwentnie nie zgadza się z MEN
Wynagrodzenie za projekty unijne, a odprawa emerytalna nauczycieli. RIO w Kielcach konsekwentnie nie zgadza się z MEN
Karta Nauczyciela bez zmian. Takie zasady wynagradzania nauczycieli byłyby za drogie
Karta Nauczyciela bez zmian. Takie zasady wynagradzania nauczycieli byłyby za drogie
Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt
Początkujący nauczyciele bliżej wyższych wynagrodzeń. Rząd przyjął projekt
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Wynagrodzenie nauczyciela początkującego – opublikowano zmiany dotyczące wyliczania średniego wynagrodzenia za 2026 r.
10 lis 2026

Trwa porządkowanie sytuacji nauczycieli po tym, jak w 2024 r. podwyżka dla nauczycieli początkujących wyniosła 33 proc., a dla reszty nauczycieli 30 proc. Rządzący co rok korygują w tzw. ustawie okołobudżetowej wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak waloryzacja dla pozostałych nauczycieli.
E-rewolucja współczesnej edukacji. Uczniowie chętnie korzystają z AI – kiedy jest to szczególnie ryzykowne? [Wywiad]
09 lis 2026

Trwa e-rewolucja edukacji. Uczniowie bardzo chętnie korzystają z AI, ale nie można ich z tym zostawiać samych. Kiedy jest to szczególnie ryzykowne? Nauczycielka tłumaczy jak korzystać ze sztucznej inteligencji jako wsparcia w nauce. Jak może wyglądać nauka za 5-10 lat?
Telefon zabrać czy rozmawiać? Ekspert o błędach rodziców w świecie internetu
06 lis 2026

Rodzice ograniczają kontrolę nad aktywnością dzieci w internecie, gdy te wchodzą w wiek nastoletni, a właśnie wtedy rosną zagrożenia – powiedział PAP prof. Jacek Pyżalski z UAM w Poznaniu. Jego zdaniem rodzice powinni zastępować kontrolę rozmową i zainteresowaniem cyfrowym życiem dzieci.
Karta Nauczyciela bez zmian. Takie zasady wynagradzania nauczycieli byłyby za drogie
09 lis 2026

Rządzący nie powiążą wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Jest więc już jasne, że tak rozumianych podwyżek nie będzie. A co dalej z pensjami pedagogów? Resort edukacji zapewnia, że trwają prace koncepcyjne.

REKLAMA

Będą kolejne zmiany w szkołach? Uwaga znów skupia się na talerzach uczniów, a celem jest wsparcie lokalnych producentów
04 lis 2026

Czy na talerzach uczniów znów zajdą zmiany? Trwają analizy dotyczące możliwości wprowadzenia na skalę ogólnopolską działań, które zostały przetestowane w ramach lokalnego pilotażu. Chodzi nie tylko o budowanie świadomości uczniów, ale też o wsparcie lokalnych producentów.
Indywidualny tok lub program nauki będzie można zastosować od pierwszych dni w szkole
04 lis 2026

Uczniowie wykazujący ponadprzeciętne zdolności już od pierwszych dni w szkole będą mogli być objęci indywidualnym tokiem lub programem nauki. MEN szykuje nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki.
Młodzieżowe Słowo Roku 2026: głosowanie do końca listopada [Lista]
04 lis 2026

Głosowanie na Młodzieżowe Słowo Roku 2026 trwa do końca listopada. Na liście 12 finałowych słów młodzieży znalazły się m.in.: aura, Kukiriniarz, płakał, brokuł i larpować. Co oznaczają? W 2025 roku wygrało słowo szponcić.
Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Tyle można dziś otrzymać
04 lis 2026

Z danych ZUS wynika, że we wrześniu 2026 r. z nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych korzystało 8,1 tys. osób. Średnia wysokość wypłacanego świadczenia sięgnęła 4789,06 zł.

REKLAMA

Cyfryzacja uczelni to nie tylko zamiana papieru na PDF. Jak technologia może naprawdę uprościć akademicką codzienność?
03 lis 2026

Elektroniczne formularze, cyfrowe dokumenty i systemy informatyczne stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania uczelni. Jednak samo zastąpienie papierowej dokumentacji plikami PDF nie oznacza jeszcze rzeczywistej transformacji cyfrowej. Jeśli procedury pozostają równie czasochłonne, a dokumenty nadal krążą między kolejnymi osobami, tyle że za pośrednictwem poczty elektronicznej, potencjał nowych technologii nie jest w pełni wykorzystywany. Przyszłość cyfryzacji szkolnictwa wyższego zależy przede wszystkim od umiejętności projektowania procesów, które rzeczywiście ułatwiają pracę administracji akademickiej oraz codzienne funkcjonowanie studentów i wykładowców.
Koniec z fikcyjnym wiekiem na TikToku i Instagramie? Rząd szykuje nowe ograniczenia
03 lis 2026

Rząd chce ograniczyć dzieciom dostęp do platform społecznościowych. Eksperci ostrzegają, że nowe zabezpieczenia mogą nie być skuteczne - czytamy w „Rz”.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA