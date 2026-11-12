Dyrektor szkoły może ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tzw. dniu dyrektorskim nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć z uczniami czy innych aktywności edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania. Czy w związku z tym nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia?

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W szkołach mogą być ustalane dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych (tzw. dni dyrektorskie). Może je ustalić dyrektor szkoły lub placówki po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada nie została powołana - rady pedagogicznej, a w przypadku szkół również rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły lub placówki. W danym roku szkolnym można ustalić dni dyrektorskie w wymiarze zależnym od typu szkoły:

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do 8 dni dla szkół podstawowych;

dla szkół podstawowych; do 10 dni dla liceów ogólnokształcących;

dla liceów ogólnokształcących; do 10 dni dla techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego;

dla techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i centrów kształcenia zawodowego; do 4 dni dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

W dni dyrektorskie szkoła ma obowiązek zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.

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Czy dzień wolny od zajęć jest dniem wolnym od pracy nauczyciela

W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel nie prowadzi lekcji. Ustalenie dni dyrektorskich nie oznacza jednak, że nauczyciel nie pozostaje w pracy albo że traci prawo do wynagrodzenia.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W dniu wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel nie prowadzi lekcji, zajęć z uczniami czy innych aktywności edukacyjnych przewidzianych w planie nauczania. Może jednak prowadzić:

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inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów);

i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły (w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów); zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Dyrektor może w takim dniu zobowiązać nauczyciela do wykonywania innych obowiązków mieszczących się w czasie pracy nauczyciela, np. udziału w radzie pedagogicznej, szkoleniu, pracach organizacyjnych, czynnościach opiekuńczych albo innych zadaniach statutowych szkoły.

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Wynagrodzenie nauczyciela za dzień dyrektorski

Zasady wynagradzania nauczycieli określa ustawa – Karta Nauczyciela. Co do zasady wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

wynagrodzenia zasadniczego;

dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Za dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel zachowuje pełne prawo do wynagrodzenia zasadniczego oraz stałych dodatków, ponieważ jest to dzień wolny od zajęć dla uczniów, ale nie jest to dzień wolny od pracy dla nauczyciela.

Podstawa prawna