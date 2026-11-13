W Dzienniku Ustaw pod poz. 1483 został opublikowany jednolity tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Jaka jest wysokość wynagrodzenia nauczyciela?

Wynagrodzenie nauczyciela – Karta Nauczyciela

Zasady wynagradzania nauczycieli określa ustawa – Karta Nauczyciela. Co do zasady wynagrodzenie nauczycieli składa się z:

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wynagrodzenia zasadniczego ;

; dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy; wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Wysokość wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela uzależniona jest od stopnia awansu zawodowego, posiadanych kwalifikacji oraz wymiaru zajęć obowiązkowych, a wysokość dodatków odpowiednio od okresu zatrudnienia, jakości świadczonej pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć, powierzonego stanowiska lub sprawowanej funkcji oraz trudnych lub uciążliwych warunków pracy.

Rozporządzenie o wynagrodzeniu nauczycieli – tekst jednolity

Minister Edukacji wydał obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Rozporządzenie określa m. in.:

wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony Karcie Nauczyciela oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego;

dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, określony Karcie Nauczyciela oraz sposób udokumentowania prawa do określonej stawki wynagrodzenia zasadniczego; sposób obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową i minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin.

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Minimalne stawki wynagrodzenia nauczycieli

W rozporządzeniu określone zostały minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli obowiązujące od 1 stycznia 2026 r. Ich wysokość podano w poniższej tabeli.

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Minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli w 2026 roku

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Obliczanie stawki wynagrodzenia zasadniczego

Wysokość stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową oblicza się, dzieląc odpowiednią minimalną stawkę wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikającą z tabeli przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez współczynnik 4,16. Wynik zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Wysokość minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego oblicza się, mnożąc stawkę wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową przez miesięczną liczbę godzin będącą wynikiem pomnożenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin przez współczynnik 4,16. I w tym przypadku wynik zaokrągla się do pełnych godzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

Podstawa prawna