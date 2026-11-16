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Trzynastka dla nauczyciela w roku nawiązania stosunku pracy. W tym zakresie obowiązują szczególne zasady

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16 listopada 2026, 15:14
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Trzynastka dla nauczyciela w roku podjęcia pracy
Trzynastka dla nauczyciela w roku nawiązania stosunku pracy. W tym zakresie obowiązują szczególne zasady
Shutterstock

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Istnieją przypadki, w których nauczyciel może nabyć prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego nazywanego potocznie trzynastką, na szczególnych zasadach. Jednak aby mogły znaleźć zastosowanie, konieczne jest spełnienie określonych przez ustawodawcę warunków.

Prawo do trzynastki a wymóg przepracowania 6 miesięcy

Nauczyciele są grupą zawodową, której prawa i obowiązki z zakresu prawa pracy zostały określone w sposób szczególny w stosunku do praw i obowiązków ogółu pracowników. Dotyczy to również tak szczególnej sfery jak prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, czyli trzynastki.
Zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pracownik, który go nie przepracował, nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy. Co istotne, nie chodzi tu tylko o okres zatrudnienia, ale o efektywne wykonywanie pracy. Ustalając czas efektywnej pracy danego pracownika na potrzeby trzynastki należy kierować się sposobem obliczania terminów wynikającym z art. 114 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym, jeżeli termin jest oznaczony w miesiącach lub latach, a ciągłość terminu nie jest wymagana, miesiąc liczy się za trzydzieści dni (regulacja ta znajduje zastosowanie na podstawie art. 300 Kodeksu pracy. Oznacza to, że aby warunek przepracowania 6 miesięcy został spełniony, pracownik musi efektywnie przepracować w trakcie roku co najmniej 180 dni.

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Szczególne rozwiązania dotyczące nauczycieli

Od zasady wymogu przepracowania 6 miesięcy w roku kalendarzowym istnieje szereg wyjątków. Mają one zazwyczaj związek okresami nieobecności w pracy z powodów, które uznaje się za „bardziej usprawiedliwione”. Chodzi tu na przykład o przypadki korzystania przez pracowników z uprawnień rodzicielskich czy powołania pracownika do czynnej służby wojskowej albo skierowanie do odbycia służby zastępczej. Jednak w katalogu wyjątków znalazły się również przypadki dedykowane nauczycielom. To korzystanie z urlopu dla poratowania zdrowia, a także nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły. Co istotne, przypadek nawiązania stosunku pracy w trakcie roku kalendarzowego z nauczycielem zgodnie z organizacją pracy szkoły dotyczy tylko zatrudnienia od 1 września danego roku szkolnego – tak wynika z opinii MEN z 4 grudnia 2009 r. (nr DS-WPZN-AB-401-02/09). Równie istotnym zastrzeżeniem jest w tej sytuacji również to, że wskazana preferencja dotyczy tylko roku zatrudnienia i nie znajduje już zastosowania w roku zakończenia stosunku pracy.
Warto pamiętać, że ustawodawca przewidział również przypadki, w których pracownik nie nabywa prawa do wynagrodzenia, mimo przepracowania wymaganego okresu. Jest tak w razie:
1. nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż dwa dni;
2. stawienia się do pracy lub przebywania w pracy w stanie nietrzeźwości;
3. wymierzenia pracownikowi kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy lub ze służby;
4. rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

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Źródło: INFOR
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