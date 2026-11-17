Od kogo otrzyma informację PIT-11 nauczyciel zatrudniony w placówce, która wraz z zakończeniem roku szkolnego 2025/2026 została przekształcona? Koniec roku to czas, w którym podatnicy myślą już o rocznym rozliczeniu podatkowym.

Przekształcenia placówek oświatowych mają konsekwencje kadrowo-podatkowe

Sytuacja demograficzna sprawia, że przekształcanie i likwidacja placówek oświatowych to zagadnienia, które istotnie wpływają na sytuację kadrową pracowników szkół i przedszkoli. Przekształcanie placówek najczęściej wiąże się z ustaniem bytu prawnego pracodawcy, który pełnił wobec pracowników funkcję płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. I choć ze względu na specyfikę działalności placówek oświatowych zmiany te są zazwyczaj przeprowadzane po zakończeniu roku szkolnego, to ich konsekwencje natury kadrowo-płacowej są niekiedy odczuwalne znacznie dłużej. Jednym z pytań, które rodzi się w takich sytuacjach jest to, kto i kiedy powinien przekazać zatrudnionym w przekształcanych placówkach pracownikom, w tym nauczycielom, informacje PIT-11?

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Zasady przekształcania samorządowych placówek oświatowych są jasno uregulowane

Należy pamiętać o tym, że szkoły będące samorządowymi jednostkami budżetowymi są tworzone, łączone i likwidowane przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego – gminne, powiatowe lub wojewódzkie jednostki budżetowe (art. 12 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Likwidując jednostkę budżetową organ określa przeznaczenie mienia znajdującego się w jej zarządzie, z zastrzeżeniem, że może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej. Może on również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki przez jednostkę nowo utworzoną. Należności i zobowiązania likwidowanej gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Zasady te stosuje się odpowiednio do łączenia jednostek budżetowych.

Stosunki pracy trwają, a PIT-11 wystawi nowy pracodawca

W praktyce oznacza to, że gdy dochodzi do przekształcenia placówek, w wyniku którego zostają one np. połączone czy podzielone i dochodzi do przejęcia pracowników w trybie art. 231 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, to co do zasady nie dochodzi do rozwiązania stosunków pracy. Trwają one, a pracodawca przejmujący z mocy prawa staje się ich stroną. W konsekwencji przejęcia, do którego dochodzi w ramach takiego przekształcenia pracownicy, w tym m.in. nauczyciele, otrzymają informacje PIT-11 na ogólnych zasadach, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Przygotuje je pracodawca przejmujący, a zawarte w nich dane będą obejmowały swoim zakresem cały rok podatkowy, a więc również miesiące przed dokonaniem przekształcenia i przejęciem pracowników.

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