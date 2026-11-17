Choć każdy pracownik może w trakcie roku podatkowego wpływać na swoją sytuację podatkową, to w przypadku nauczycieli bywa to szczególnie trudne. Jest tak, bo przedstawiciele tej grupy zawodowej znacznie częściej niż inne osoby świadczą pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy.

Koniec roku sprzyja przekraczaniu progu podatkowego przez nauczycieli

Koniec roku kalendarzowego to czas, w którym wielu nauczycieli jest zmuszonych zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy według wyższej stawki, bo przekraczają granicę pierwszego progu podatkowego. To często sprawia, że uważniej przyglądają się swojej sytuacji podatkowej i szukają rozwiązań, które pozwolą im korzystniej kształtować ją w trakcie roku i wpływać na wysokość zaliczek odprowadzanych przez płatnika do urzędu skarbowego. Warto pamiętać, że sytuacja nauczycieli jest w tym zakresie szczególna, bo są oni najczęściej pracownikami, którzy świadczą pracę na rzecz więcej niż jednego pracodawcy.

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Z preferencji podatkowych może korzystać również w trakcie roku

Choć podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych korzystają z przysługujących im preferencji podatkowych najczęściej dopiero na etapie składania rozliczenia rocznego, to jednak jeśli chcą, mogą mieć wpływ na swoją sytuację już na etapie comiesięcznego obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek. Każdy podatnik może bowiem złożyć płatnikowi formularz PIT-2 zawierający wnioski i oświadczenia podatkowe. Zawiera on 23 pozycje podzielone na części od A do K, wśród których znajdują się cztery oświadczenia i trzy wnioski. Z punktu widzenia pracownika świadczącego pracę na rzecz kilku podmiotów najistotniejsze znaczenie ma możliwość złożenia oświadczenia zawartego w części C formularza i wniosku z części H. Dotyczą one bowiem kwoty zmniejszającej podatek i stosowania pracowniczych kosztów uzyskania przychodów.

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Kwotą zmniejszającą PIT można i warto zarządzać

W zakresie kwoty zmniejszającej zasadą jest, że zakład pracy będący płatnikiem pomniejsza zaliczki o kwotę stanowiącą nie więcej niż 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, jeżeli podatnik złoży temu płatnikowi oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia. Może złożyć je nie więcej niż trzem płatnikom. Wskazuje w nim, że płatnik jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki o kwotę stanowiącą:

1) 1/12 kwoty zmniejszającej podatek albo

2) 1/24 kwoty zmniejszającej podatek, albo

3) 1/36 kwoty zmniejszającej podatek.

W art. 31b ust. 5 ustawy o PIT ustawodawca zastrzegł, że w przypadku uzyskiwania w danym miesiącu przychodów od więcej niż jednego płatnika, podatnik może złożyć oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia, jeżeli:

1) łączna kwota pomniejszenia stosowana przez wszystkich płatników w tym miesiącu nie przekracza kwoty stanowiącej 1/12 kwoty zmniejszającej podatek oraz

2) w roku podatkowym podatnik za pośrednictwem płatnika nie skorzystał w pełnej wysokości z pomniejszenia kwoty zmniejszającej podatek, w tym również gdy złożył wniosek o niepobieranie zaliczek w danym roku podatkowym, o którym mowa w art. 31c ustawy o PIT.

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Nauczyciel może złożyć PIT-2 u kilku pracodawców

Oznacza to, że nauczyciel zatrudniony w kilku szkołach ma możliwość uniknięcia sytuacji, w której każdy z płatników obliczając zaliczkę na podatek zastosuje kwotę wolną, a w ramach rocznego rozliczenia podatku powstanie kwota do dopłaty. Z drugiej strony, w przypadku zatrudnienia, które nie pozwala na wykorzystanie pełnej kwoty wolnej, podatnik może uniknąć nadpłacania zaliczki na podatek poprzez podzielenie kwoty wolnej pomiędzy płatników. Jednak jak już wskazano, na podstawie art. 31b ust. 2 ustawy o PIT, oświadczenie to można złożyć maksymalnie trzem płatnikom, a więc nauczyciel zatrudniony w dwóch czy trzech placówkach równolegle może złożyć oświadczenie dotyczące kwoty wolnej w każdej z nich. Jeśli jednak lista pracodawców jest dłuższa, to w takiej sytuacji zajdzie konieczność wybrania wśród nich płatników, którzy obliczając wysokość zaliczki będą stosowali kwotę zmniejszającą podatek.

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Można wpłynąć na koszty i preferencyjne opodatkowanie

W pozostałym zakresie ustawodawca nie przewidział ograniczeń dotyczących liczby płatników, którym podatnik może złożyć wnioski i oświadczenia zawarte w formularzu PIT-2, a więc nauczyciel zatrudniony w kilku placówkach może złożyć je w każdej z nich. Dotyczy to w szczególności wniosku zawartego w części H o niestosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów, który również ma istotne znaczenie dla osób uzyskujących dochody u kilku płatników i pozwala uniknąć dopłaty podatku w ramach rozliczenia rocznego. W zależności od potrzeb można również złożyć oświadczenie o zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem/jako sobą samotnie wychowująca dziecko (część E),

Oświadczenie w sprawie zwolnień, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 152–154 ustawy o PIT, czyli ulgi dla: powracających, rodzin 4+, pracujących seniorów (część G), wniosek o niestosowanie ulgi dla młodych (część H) czy wniosek w sprawie niepobierania zaliczek w roku podatkowym (część J).