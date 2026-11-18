Nowelizacja przepisów dot. mobbingu

Zainteresowanie praktycznymi konsekwencjami zmian, które zostały wprowadzone w przepisach dotyczących dyskryminacja i mobbingu nie słabnie. Co dokładnie się zmieniło? Od 5 listopada m.in. obowiązuje nowa definicja mobbingu. Została ona uproszczona, a mobbing oznacza obecnie zachowanie polegające na uporczywym nękaniu pracownika.

Uporczywość, o której mowa w przepisie polega na tym, że nękanie ma być powtarzalne, nawracające lub stałe. Na czym może ono dokładnie polegać? Ustawodawca wskazał, że przejawami mobbingu są – występujące samodzielnie lub łącznie – w szczególności: upokarzanie, uwłaczanie, zastraszanie, zaniżanie oceny przydatności zawodowej pracownika, nieuzasadniona krytyka, poniżanie lub ośmieszanie pracownika, utrudnianie funkcjonowania w środowisku pracy w zakresie możliwości osiągania efektów pracy, wykonywania zadań służbowych, wykorzystania posiadanych kompetencji, komunikacji ze współpracownikami lub dostępu do koniecznych informacji, izolowanie pracownika lub eliminowanie go z zespołu – gdy przyjmują postać uporczywego nękania. Ten katalog jest oczywiście katalogiem otwartym, o czym świadczy zwrot „w szczególności”, a przejawem mobbingu może być również szereg innych niepożądanych zachowań osadzonych w określonych realiach.

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Nowe regulacje a specyfika pracy nauczycieli

Obecnie jest już jasne również to, że z mobbingiem możemy mieć do czynienia nie tylko w pionowej relacji przełożonego z pracownikiem. Kwestia ta pod rządami przepisów w poprzednio obowiązującym brzmieniu budziła wątpliwości i była rozpatrywana przez sądy. Z art. 943 § 8 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy wprost wynika, że za mobbing uważa się zachowania, które pochodzą w szczególności od pracodawcy, przełożonego, osoby zajmującej równorzędne stanowisko, podwładnego, innego pracownika oraz osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – zarówno od pojedynczej osoby, jak i grupy osób. I znów – zwrot „w szczególności” wskazuje, że nie mamy do czynienia z katalogiem zamkniętym. Czy regulacja ta może mieć istotne praktyczne znaczenie dla nauczycieli? Nie jest tajemnicą to, że relacje i atmosfera pracy w placówkach oświatowych bywają trudne. W przestrzeni publicznej coraz głośniej wybrzmiewa to, że obok problemów związanych z niedofinansowaniem systemu oświaty, rozliczaniem czasu pracy nauczycieli czy awansem zawodowym, równie istotne są problemy wynikające z obciążeń psychicznych, u podstaw których leżą nie tylko relacje między dyrektorami a nauczycielami, ale również te pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów. Wielu nauczycieli mówi wprost o tym, że muszą zmagać się z roszczeniowością i agresją ze strony niektórych rodziców, że są obrażani, poniżani czy ośmieszani, a system nie zapewnia im żadnych skutecznych narzędzi, które pozwalałaby im w tego rodzaju sytuacjach szybko i skutecznie bronić swoich praw i dóbr osobistych. Często też mają poczucie, że nie mogą w tym zakresie liczyć ani na wsparcie dyrektorów, ani kuratorium.

Zachęcanie do niedozwolonych zachowań

Czy zmiany, które zaszły w ostatnim czasie w zakresie dyskryminacji i mobbingu mogą coś w tym zakresie zmienić? Przepisy, o których mowa skupiają się na relacjach i niepożądanych zachowaniach w środowisku pracy. I choć katalog sprawców mobbingu, który został w nich zawarty jest szeroki i otwarty, to jednak skupia się na osobach powiązanych ze środowiskiem pracy. To oznacza, że przepisy te nie mają zastosowania do relacji zachodzących pomiędzy nauczycielami a rodzicami uczniów, którzy z tym środowiskiem pracy nie są co do zasady związani. Warto jednak zauważyć, że w tym zakresie możemy mieć do czynienia z istotnym wyjątkiem. Chodzi o sytuacje, w których działania rodziców są w jakimś stopniu powiązane z aktywnością przełożonego czy współpracowników nauczyciela. Należy pamiętać, że jak wynika z art. 943 § 6 Kodeksu pracy, za mobbing uważa się także nakazanie podejmowania wobec pracownika zachowań będących przejawami mobbingu lub zachęcanie do nich. Oznacza to, że w sytuacji, w której pracownik szkoły namawia czy zachęca rodziców do nękania nauczyciela, np. poprzez składania serii bezpodstawnych skarg, ośmieszanie go, dyskredytowanie czy poddawanie bezpodstawnej krytyce, to takie zachowanie może stanowić mobbing. Jego sprawcą będzie jednak w takiej sytuacji osoba ze środowiska pracy nauczyciela (przełożony, współpracownik), a nie rodzice uczniów.

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