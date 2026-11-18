Wynagrodzenie nauczycieli co do zasady składa się z:|

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.



Jednym z dodatków, o których mowa w art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela jest dodatek za wysługę lat w praktyce nazywany dodatkiem stażowym. Choć od wielu lat obowiązuje on w niezmienionej formie, prawidłowe naliczanie go przysparza trudności w sytuacji, gdy nauczyciel świadczy pracę w więcej niż jednej placówce. Dlaczego?

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Karta Nauczyciela określa wysokość dodatku stażowego

Jak wskazano w art. 33 Karty Nauczyciela, dodatek ten wynosi 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy i jest wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od czwartego roku pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego. Innymi słowy, prawo do pierwszego dodatku powstaje po przepracowaniu 3 lat i wynosi on wówczas 3%. Od 1 stycznia 2005 r. do okresu zatrudnienia uprawniającego do tego dodatku wlicza się wszystkie okresy zatrudnienia, bez względu na wymiar etatu (wcześniej były to okresy zatrudnienia co najmniej w wymiarze ½ etatu). Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakładach pracy oraz inne udowodnione okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (§ 7 rozporządzenia płacowego). Od 1 stycznia 2026 r. należą do nich np. okresy prowadzenia działalności gospodarczej, świadczenia pracy na podstawie umowy zlecenia, czy nawet bycia osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

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Zatrudnienie w dwóch szkołach czasami oznacza prawo do dodatku w każdej

Na czym polega trudność związana z naliczaniem omawianego dodatku w przypadku zatrudnienia w więcej niż jednej szkole? W takich sytuacjach należy odróżnić dwa przypadki:

1) gdy pracując w kilku placówkach nauczyciel nie przekracza pełnego wymiaru zajęć,

2) gdy pracując w kilku placówkach nauczyciel przekracza pełny wymiar zajęć.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w pierwszym każda szkoła wypłaca dodatek na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia, natomiast w drugim nauczyciel wybiera podstawowe miejsce pracy i to w nim jest wypłacany dodatek w pełnej wysokości, a w dodatkowym miejscu pracy trzeba wypracować staż „od nowa”. Te same okresy zatrudnienia nie podlegają w takim przypadku podwójnemu zaliczeniu w obu szkołach.

Jakie są praktyczne konsekwencje takiego brzmienia przepisów? Jeśli nauczyciel pracuje od 10 lat w szkole X w wymiarze ½ etatu i podejmie dodatkowe zatrudnienie w wymiarze ¼ etatu w szkole Y. W szkole X nauczyciel otrzymuje dodatek stażowy w wysokości 10%, jednak w szkole Y nie będzie miał prawa do dodatku, bo nie posiada zakończonego, udokumentowanego okresu zatrudnienia.

Jeśli jednak nauczyciel ma udokumentowany świadectwami pracy okres zatrudnienia w wymiarze 5 lat i podejmuje zatrudnienie w szkole X w wymiarze ½ etatu i w szkole Y również w wymiarze ½ etatu, to przepracowane wcześniej 5 lat jako zakończony okres zatrudnienia będzie uwzględnione do wyliczenia dodatku stażowego w obu placówkach (nauczyciel nie przekracza pełnego wymiaru zajęć).

Gdyby jednak nauczyciel pracował w szkole X w pełnym wymiarze i podjął dodatkowe zatrudnienie w niepełnym wymiarze w szkole Y, to staż pracy uwzględniony w szkole X na podstawie zakończonych okresów zatrudnienia nie zostanie wzięty pod uwagę przy wyliczaniu prawa do dodatku stażowego w szkole Y, bo pełny wymiar zajęć został przekroczony. Z perspektywy prawa do dodatku stażowego ścieżka zawodowa nauczyciela rozdziela się w takiej sytuacji na 2 części, a w tej „dodatkowej” staż trzeba wypracować od nowa.

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