Polskie szkoły mierzą się z coraz poważniejszym problemem kadrowym. Choć w największych miastach liczba nauczycieli rośnie, coraz większą część zatrudnionych stanowią osoby zbliżające się do emerytury lub już posiadające uprawnienia emerytalne. Jednocześnie ubywa młodych osób rozpoczynających pracę w zawodzie. Z analizy Unii Metropolii Polskich wynika, że w 12 największych miastach na jednego nauczyciela przed trzydziestką przypada niemal dwóch mających co najmniej 60 lat.

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Nauczycieli przybywa, ale szkoły mają coraz większy problem

Z najnowszej analizy Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich (UMP) wynika, że wzrost zatrudnienia w oświacie nie oznacza poprawy sytuacji kadrowej. W roku szkolnym 2025/2026 w szkołach 12 największych polskich miast pracowało około 114 tys. nauczycieli, co odpowiadało 107 tys. etatów. To niemal 18 proc. wszystkich nauczycieli zatrudnionych w Polsce.

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W ciągu sześciu lat liczba nauczycieli w metropoliach zwiększyła się o 9 proc. Dla porównania, w całym kraju wzrost wyniósł 5 proc. Dane te mogą sugerować, że duże miasta skuteczniej radzą sobie z zapewnieniem odpowiedniej liczby pracowników oświaty.

Problem polega jednak na strukturze wieku zatrudnionych. W szkołach przybywa przede wszystkim osób starszych, podczas gdy młodsze pokolenie nie wchodzi do zawodu w wystarczającej liczbie, aby zapewnić zastępowalność kadr.

W szkołach coraz więcej nauczycieli po sześćdziesiątce

Jednym z najbardziej niepokojących wniosków płynących z raportu jest szybkie starzenie się kadry pedagogicznej.

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W analizowanych miastach liczba nauczycieli mających ponad 60 lat zwiększyła się w ciągu sześciu lat aż o 69 proc. Wcześniej było ich 9,4 tys., obecnie jest już 15,9 tys.

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W tym samym okresie liczba nauczycieli, którzy nie ukończyli 30. roku życia, zmniejszyła się o 11 proc., do 8,5 tys. Spadek odnotowano również w grupie wiekowej 30–39 lat. Liczba zatrudnionych w tym wieku zmniejszyła się z 26 tys. do 23 tys.

Oznacza to, że w największych polskich miastach na jednego nauczyciela poniżej trzydziestki przypada obecnie niemal dwóch nauczycieli mających co najmniej 60 lat.

Dodatkowo w szkołach objętych analizą pracuje 14,3 tys. nauczycieli w wieku emerytalnym. Ich dalsza aktywność zawodowa pozwala ograniczać bieżące braki kadrowe, jednak nie rozwiązuje problemu w dłuższej perspektywie.

Warszawa traci młodych nauczycieli. W innych miastach sytuacja wygląda inaczej

Sytuacja kadrowa różni się w zależności od miasta. Z raportu UMP wynika, że tylko w części metropolii udało się zwiększyć liczbę najmłodszych nauczycieli.

Pozytywne zmiany odnotowano w Krakowie i Rzeszowie, gdzie liczba nauczycieli przed trzydziestką wzrosła o 34 proc.

Znacznie gorzej sytuacja wygląda w Warszawie. W stolicy liczba najmłodszych nauczycieli spadła aż o 37 proc. – z 3,5 tys. do 2,2 tys.

Spadki wystąpiły także w Szczecinie, gdzie wyniosły 27 proc., oraz w Łodzi, w której liczba młodych nauczycieli zmniejszyła się o 22 proc.

Dane wskazują, że nawet największe ośrodki miejskie mają trudności z przyciąganiem nowych pracowników do szkół. W kolejnych latach może to utrudnić zastępowanie nauczycieli kończących aktywność zawodową.

Ile zarabiają nauczyciele w największych miastach? Średnia niższa niż w kraju

Jednym z istotnych elementów analizy UMP są również wynagrodzenia.

W roku szkolnym 2025/2026 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na etat nauczycielski w 12 metropoliach wyniosło 8615 zł. Było tym samym o około 220 zł niższe od średniej krajowej, która wyniosła 8838 zł.

Autorzy opracowania wskazują, że różnica wynika przede wszystkim ze struktury awansu zawodowego oraz braku dodatku wiejskiego.

W największych miastach nauczyciele dyplomowani odpowiadają za 52 proc. etatów, podczas gdy w skali całego kraju ich udział wynosi 59 proc.

Z raportu wynika również, że w latach 2019–2026 wynagrodzenia nauczycieli wzrosły nominalnie o 86 proc. Wzrost ten był jednak przede wszystkim rezultatem podwyżek wprowadzanych na poziomie centralnym.

Jednocześnie zmniejszyło się znaczenie samorządowych dodatków motywacyjnych. Ich udział w wynagrodzeniach spadł z 7 do 4 proc.

W Warszawie kwota takich dodatków zmniejszyła się nominalnie o 9 proc., w Łodzi o 21 proc., a we Wrocławiu o 13 proc.

Zmalała również przewaga wynagrodzeń początkujących nauczycieli w stolicy nad średnią krajową. W 2019 roku wynosiła ona 25 proc., natomiast w roku szkolnym 2025/2026 już tylko 6 proc.

Nauczyciele odchodzą z pracy. Coraz więcej osób pracuje w kilku szkołach

Problemem dla samorządów pozostaje także rotacja pracowników.

Z danych UMP wynika, że w poprzednim roku szkolnym w największych miastach rozwiązano umowy odpowiadające 5,9 tys. etatów nauczycielskich. Stanowiło to 6 proc. wszystkich etatów, podczas gdy średnia krajowa wyniosła 4 proc.

Wypowiedzenia stanowiły 22 proc. rozwiązanych umów.

Szkoły próbują radzić sobie z trudnościami kadrowymi między innymi poprzez zatrudnianie nauczycieli w więcej niż jednej placówce.

Taką pracę wykonuje już 20 proc. nauczycieli w metropoliach, czyli 23,2 tys. osób. Ich liczba zwiększyła się o 31 proc.

Jednocześnie o 120 proc. wzrosła liczba osób zatrudnianych na podstawie art. 15 Prawa oświatowego, osiągając poziom 1,1 tys.

W polskich szkołach przybywa nauczycieli z zagranicy

Raport pokazuje również zmiany w strukturze zatrudnienia związane z rosnącą liczbą nauczycieli pochodzących z innych państw.

W szkołach 12 największych miast pracuje obecnie 1141 nauczycieli będących cudzoziemcami. Oznacza to wzrost o 222 proc. w analizowanym okresie.

Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Jest ich 784, co odpowiada 69 proc. wszystkich nauczycieli cudzoziemców zatrudnionych w metropoliach.

Wyraźnie zwiększyło się również zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się wsparciem uczniów ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Liczba etatów związanych z pomocą rewalidacyjną i specjalną wzrosła o 94 proc., osiągając 17 tys.

Kto będzie uczył w polskich szkołach za kilka lat?

Wnioski z raportu Unii Metropolii Polskich wskazują, że jednym z największych wyzwań dla oświaty będzie zapewnienie wymiany pokoleniowej.

Obecnie szkoły mogą ograniczać niedobory kadrowe dzięki nauczycielom, którzy mimo osiągnięcia wieku emerytalnego pozostają aktywni zawodowo. Takie rozwiązanie nie zapewni jednak stabilności zatrudnienia w kolejnych latach.

Jeżeli liczba młodych osób rozpoczynających pracę w szkołach nadal będzie spadać, samorządy mogą mieć coraz większe trudności z obsadzaniem stanowisk nauczycielskich.

Dane pokazują, że problem dotyczy nie tylko mniejszych miejscowości, ale również największych polskich miast, które dysponują rozbudowaną siecią placówek oświatowych.

Źródło: Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich, analiza sytuacji kadrowej i wynagrodzeń nauczycieli w 12 miastach w latach szkolnych 2019/2020–2025/2026