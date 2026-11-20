Organ prowadzący ma istotny wpływ na ostateczną wysokość wynagrodzenia przysługującego nauczycielom zatrudnionym w placówkach samorządowych. Przejawia się on m.in. we wpływie na wysokość przysługujących im dodatków do wynagrodzenia. Jest jednak problem z tym związany.

Składniki wynagrodzenia nauczyciela są określone w Karcie Nauczyciela

Wynagrodzenie nauczycieli zatrudnionych na podstawie przepisów ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela składa się z szeregu składników. Należą do nich:

1) wynagrodzenia zasadniczego;

2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;

3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia na start i dodatku wiejskiego.

Nie wszystkie z nich mają charakter roszczeniowy, co oznacza, że nie każdy nauczyciel je otrzyma i aby mogło do tego dojść, konieczne jest spełnienie wymaganych warunków oraz podjęcie odpowiedniej decyzji przez dyrektora szkoła.

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Dodatki dla nauczycieli silnie wiążą się z regulaminem wynagradzania

Większość dodatków, o których mowa w przepisach jest silnie powiązana z regulaminem wynagradzania obowiązującym w danej szkole, bo jak postanowił ustawodawca, to organ prowadzący będący jednostką samorządu terytorialnego, uwzględniając przewidywaną strukturę zatrudnienia, określa dla nauczycieli, w drodze regulaminu m.in. wysokość stawek dodatków oraz szczegółowe warunki ich przyznawania w taki sposób, aby średnie wynagrodzenia nauczycieli odpowiadały na obszarze działania danej jednostki samorządu terytorialnego co najmniej średnim wynagrodzeniom nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. Takie rozwiązanie ma ten skutek praktyczny, że wysokość poszczególnych dodatków, które trafiają do nauczycieli świadczących pracę na terenie różnych gmin może być różna.

Samorządy podejmują uchwały i popełniają w nich błędy

Niezmiernie istotnym praktycznym aspektem dotyczącym tej problematyki jest to, że organy prowadzące, choć uchwalają omawiane regulaminy od lat, wciąż popełniają w tym zakresie błędy, które skutkują unieważnianiem podjętych uchwał. To zaś sprawia, że sytuacja nauczycieli nie jest w omawianym zakresie pewna. Dla przykładu, Wojewoda Wielkopolski rozstrzygnięciem nadzorczym z 3 listopada 2026 r. (nr NP-III.4131.1.222.2026.6) orzekł o nieważności uchwały podjętej w omawianym zakresie. Jednym z powodów było niezgodne z prawem uregulowanie problematyki dotyczącej dodatku za pracę w trudnych lub uciążliwych warunkach. Jak wynika z obowiązujących przepisów, nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Warunki uznawane za trudne i uciążliwe zostały określone w rozporządzeniu płacowym. Wysokość i zasady przyznawania tych dodatków należy określić w regulaminach wynagradzania. Nauczyciel może otrzymywać dwa dodatki jednocześnie, jeśli pracuje w warunkach trudnych i uciążliwych jednocześnie.

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Upoważnienia ustawowego nie można przekraczać

We wskazanej uchwale rada powiatu postanowiła, że: Za pracę w warunkach uciążliwych rozumie się prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jak wskazał organ nadzorczy, z zapisu tego wynika, że rada jednakowo rozumie trudne i uciążliwe warunki pracy, co jest sprzeczne § 9 wskazanego rozporządzenia. Przepis ten stanowi jasno jakie warunki pracy zdaniem ustawodawcy są uznawane za uciążliwe, a jednocześnie w § 8 rozporządzenia wskazano, jakie warunki są trudnymi warunkami. Jasno więc widać, że uciążliwe warunki pracy nie są tymi samymi warunkami pracy co warunki trudne i są to odrębne kategorie. Dodatkowo w omawianej uchwale rada uregulowała zasady obliczania dodatku za trudne i uciążliwe warunki pracy. Tymczasem na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela była uprawniona jedynie do określenia wysokości ich stawek. Określając w jakiej części przysługują oraz w jakiej wysokości będą wypłacane dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy rada wykroczyła więc poza upoważnienie ustawowe, które nie przewiduje, że może ona uregulować zasady obliczania tych dodatków.

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