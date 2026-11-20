Choć nauczyciele mogą korzystać podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, to jednak zakres tej ochrony jest węższy niż w przypadku tych funkcjonariuszy. To ma się zmienić.

Jest projekt ustawy – chodzi m.in. o bezpieczeństwo nauczycieli

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (UD494), nad którym toczą się prace legislacyjne, rozszerzy ochronę, którą są objęci nauczyciele. W jego treści przewidziano szereg rozwiązań związanych z codziennym funkcjonowaniem szkół, które znajdą zastosowanie zarówno do placówek publicznych, jak i niepublicznych, a których wspólnym mianownikiem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników systemu oświaty. Impulsem do stworzenia przewidzianych w nim rozwiązań były wydarzenia mające miejsce w szkołach w październiku 2026 r., w wyniku których doszło do zabójstwa pracownika szkoły.

REKLAMA

REKLAMA

Wzmocniona ochrona z powodu wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska

Jedno z rozwiązań, które przewidziano w projekcie jest nakierowane na zwiększenie ochrony prawnej nauczyciele. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie – Kodeks karny. Nie są jednak objęci szczególnym rozwiązaniem wynikającym z art. 231a ustawy – Kodeks karny, zgodnie z którym z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych funkcjonariusz publiczny korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu lub zajmowanego stanowiska. Celem tej regulacji było przyznanie wzmocnionej ochrony prawnej osobom należącym do kategorii funkcjonariuszy publicznych, tożsamej z ochroną przysługującą im podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, w odniesieniu do bezprawnych zamachów podjętych z powodu wykonywanego przez taką osobę zawodu lub zajmowanego stanowiska.

POLECAMY: Kalendarz książkowy 2027

Zakres ochrony zostanie rozszerzony

Niestety, z uwagi na to, że omawiana regulacja odnosi się wprost do funkcjonariusza publicznego, zaś nauczyciel takim funkcjonariuszem nie jest, a jedynie korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, przewidziane w nim rozwiązania nie znajdują zastosowania do nauczycieli, a zakres ochrony, którą jest objęta ta grupa zawodowa jest węższy od tego, z którego mogą korzystać funkcjonariusze publiczni. To dlatego za uzasadnione uznano wprowadzenie regulacji, z której będzie wynikało wprost, że z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych nauczyciel korzysta również wtedy, jeżeli bezprawny zamach na jego osobę został podjęty z powodu wykonywanego przez niego zawodu.