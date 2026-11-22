Zwolnienie na dziecko przysługuje pracownikom od lat

Listopad i grudzień to okres, w którym pracownikom częściej niż w pozostałych miesiącach roku zdarza się potrzeba skorzystania z krótkiego zwolnienia od pracy. Jest tak, bo to w tym okresie częściej zdarzają się niedyspozycje zdrowotne pracowników i ich dzieci, które niekoniecznie wymagają skorzystania z tzw. L4, a także dlatego, że okres przedświąteczny to szczególny czas, w którym obok codziennych, typowych aktywności pojawia się również szereg innych związanych z przygotowaniami do świąt. To dlatego w tym okresie pracownicy wychowujący dzieci chętnie wykorzystują przysługujące im zwolnienie na opiekę nad dzieckiem. Od 2016 roku jest to szczególnie korzystne rozwiązanie, bo jak wynika z art. 188 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Choć to uprawnienie istniało na gruncie prawa pracy również wcześniej, to przepisy w poprzednio obowiązującym brzmieniu określały jego wymiar na 2 dni i nie dawały możliwości korzystania z niego godzinowo. Tymczasem to rozwiązanie ma istotne praktyczne znaczenie, a pracownicy chętnie korzystają z niego, gdy chcą wziąć udział np. w szkolnych zebraniach czy uroczystościach. O tym, czy wykorzystają przysługujące im zwolnienie w wymiarze dziennym, czy godzinowym decydują w pierwszym wniosku o jego udzielenie składanym w danym roku kalendarzowym.

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Nie każdy pracownik korzysta z uprawnień wynikających z Kodeksu pracy

Należy pamiętać o tym, że choć co do zasady wskazane rozwiązania stosuje się do ogółu pracowników, to jednak w praktyce nie każda grupa zawodowa skorzysta z nich na takich samych zasadach. Na gruncie prawa pracy obowiązuje bowiem szereg regulacji szczególnych dotyczących sytuacji określonych grup pracowników, które na podstawie art. 5 Kodeksu pracy znajdują zastosowanie przed przepisami Kodeksu pracy. Nie zawsze oznacza to, że te szczególne rozwiązania są bardziej korzystne dla osób, których dotyczą. Bywa i tak, że pracownicy postrzegają je jako mniej korzystne, a czasami wręcz krzywdzące.

Jedną z grup zawodowych objętych tego rodzaju szczególnymi przepisami są nauczyciele. Choć są oni pracownikami, to przepisy Kodeksu pracy znajdują do nich zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim dana kwestia nie została uregulowana w ustawie z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. I choć również ta ustawa przewiduje, że nauczycielowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy, to jednak jednocześnie jasno wskazuje, że jego wymiar to 2 dni. W przepisie tym nie ma mowy o możliwości wykorzystania zwolnienia w wymiarze godzinowym.

Nauczyciel nie wyjdzie z pracy godzinę wcześniej

Nauczyciele często błędnie zakładają, że w takim przypadku można na ogólnych zasadach uzupełniająco zastosować przepisy Kodeksu pracy, a tym samym, że również oni mają możliwość wykorzystania omawianego zwolnienia w trybie godzinowym. Tak jednak nie jest. Omawiane uprawnienie zostało uregulowane w Karcie Nauczyciela, co oznacza, że przepisy Kodeksu pracy nie znajdują w tym zakresie zastosowania, a w konsekwencji nauczyciele mogą korzystać z niego jedynie w dniach. Taki pogląd potwierdziła Państwowa Inspekcja Pracy, która w wyjaśnieniach zamieszczonych na swojej stronie internetowej wskazała, że Nauczyciele zatrudnieni w oparciu o Kartę Nauczyciela, nie mogą korzystać z opieki nad dzieckiem w wymiarze godzinowym. Art. 67e Karty Nauczyciela wprost stanowi, że takie zwolnienie od pracy przysługuje w wymiarze 2 dni.

Warto wskazać, że zgodnie z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela, w sprawach wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, które nie są uregulowane przepisami tej ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Oznacza to, że jedynie w zakresie nieobjętym regulacjami Karty Nauczyciela, prawa i obowiązki nauczycieli określane są na podstawie przepisów ogólnych Kodeksu pracy. (wyjaśnienia PIP w sprawie wykorzystania przez nauczyciela opieki na dziecko godzinowo, https://www.pip.gov.pl/dla-pracodawcow/pytania-i-odpowiedzi/).

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