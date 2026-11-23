Odprawa emerytalna dla nauczycieli

Nauczyciele jako grupa zawodowa się starzeją. Pisaliśmy o tym, że z najnowszej analizy Centrum Analiz i Badań Unii Metropolii Polskich (UMP) wynika, że wzrost zatrudnienia w oświacie nie oznacza poprawy sytuacji kadrowej. Problem polega na strukturze wieku zatrudnionych. W szkołach przybywa przede wszystkim osób starszych, podczas gdy młodsze pokolenie nie wchodzi do zawodu w wystarczającej liczbie, aby zapewnić zastępowalność kadr.



W związku z przejściem na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne nauczycielowi przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości:

1. po 10 latach pracy - dwumiesięcznego wynagrodzenia;

2. po 15 latach pracy - trzymiesięcznego wynagrodzenia;

3. po 20 latach pracy - sześciomiesięcznego wynagrodzenia.



Co istotne, nauczyciel, który jest zatrudniony w więcej niż jednej szkole – co w tej grupie zawodowej jest częste – otrzymuje odprawę wyłącznie w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia. Do okresów pracy uprawniających do odprawy wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wynagrodzenie, o którym mowa w regulacji dotyczącej odprawy oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

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Szczególne okoliczności dają prawo do szczególnej odprawy

Warto pamiętać, że jeśli do rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem mianowanym dochodzi w szczególnych okolicznościach przewidzianych przez ustawodawcę, przysługuje mu również inny rodzaj odprawy. Chodzi o przypadki, w których do rozwiązania stosunku pracy dochodzi:

1) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy;

2) przekroczenia okresu 2 lat urlopu bezpłatnego przez nauczyciela, który wniósł podanie o przeniesienie do miejscowości będącej miejscem stałego zamieszkania współmałżonka, jeżeli podanie o przeniesienie nie mogło być uwzględnione z powodu niemożności zatrudnienia go w zawodzie nauczycielskim w miejscu stałego zamieszkania współmałżonka;

3) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ważne Ta regulacja dotyczy wyłącznie nauczycieli mianowanych!

Na jakie świadczenie nauczyciel może liczyć w takim przypadku? Odprawa w pierwszej ze wskazanych sytuacji jest równa wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ostatnio pobieranego w czasie trwania stosunku pracy - za każdy pełny rok pracy na stanowisku nauczyciela, w określonych jednostkach organizacyjnych, nieprzekraczającą jednak sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. W drugim jest ustalania na takich samych zasadach, jednak z zastrzeżeniem, że nie może przekraczać:

1) trzymiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej nie przekroczył 10 lat;

2) sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, jeżeli okres pracy nauczycielskiej przekroczył 10 lat.

W trzecim przypadku odprawa przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy na stanowisku nauczyciela religii, nie więcej jednak niż w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Jeżeli indywidualna sytuacja nauczyciela sprawia, że dochodzi do zbiegu prawa do odprawy wskazanej w punkcie 1 i 2, przysługuje jedna odprawa - korzystniejsza.

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Likwidacja szkoły, a pieniądze dla nauczycieli

To jednak nie jest koniec uprawnień nauczycieli związanych z przejściem na emeryturę. Karta Nauczyciela przewiduje bowiem wypłatę nauczycielom mianowanym odprawy jeszcze w jednym szczególnym przypadku – chodzi o sytuacje, w których rozwiązano stosunek pracy w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć.

Wówczas wskazanej grupie przysługuje świadczenie w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Jednak w razie zbiegu z prawem do odprawy przysługującej na podstawie art. 28 Karty Nauczyciela, przysługuje wyłącznie odprawa korzystniejsza. Natomiast w razie zbiegu z prawem do odprawy na podstawie art. 20 ust. 2 Karty Nauczyciela, przysługuje odprawa emerytalna w pełnej wysokości i odprawa związana z likwidacją w połowie jej wysokości.

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