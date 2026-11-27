Dnia 26 listopada 2026 r. Senat przyjął bez poprawek nowelizację Karty Nauczyciela, która podnosi wskaźnik do obliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących. 120% kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej zostanie zastąpione przez wskaźnik 122,7696%. Dzięki temu średnia płaca nauczyciela początkującego będzie rosła w tym samym tempie procentowym jak pozostałych nauczycieli.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących będzie wyższe

Dzięki nowelizacji średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących ma rosnąć w takim samym tempie procentowym jak nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Za przyjęciem nowelizacji bez poprawek głosowało w czwartek 63 senatorów, 28 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Obecnie średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi:

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dla nauczyciela początkującego – 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej,

– 120 proc. kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, dla nauczyciela mianowanego – 144 proc. kwoty bazowej,

– 144 proc. kwoty bazowej, a dla nauczyciela dyplomowanego – 184 proc. kwoty bazowej.

Zgodnie z nowelizacją wskaźnik dla nauczycieli początkujących podniesiony zostanie do 122,7696 proc. Ma to zagwarantować nauczycielom początkującym w 2027 r. waloryzację o 3 proc., czyli o taki sam wskaźnik, jak nauczycielom na wyższych stopniach awansu zawodowego.

Tempo wzrostu średniego wynagrodzenia wszystkich nauczycieli będzie równe

W efekcie średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących ma rosnąć w takim samym tempie procentowym, jak średnie wynagrodzenie nauczycieli mianowanych i dyplomowanych. Uzasadniając projekt nowelizacji, resort edukacji wskazał, że w 2024 r. podwyżki dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych wyniosły 30 proc., a dla nauczycieli początkujących 33 proc. W latach następnych rządzący korygowali wskaźnik wzrostu płac dla nauczycieli początkujących w tzw. ustawach okołobudżetowych tak, aby zapewnić im waloryzację na takim samym poziomie, jak pozostałym nauczycielom.

Systemowe rozwiązanie problemu nierównych podwyżek nauczycieli

W ustawie okołobudżetowej na 2027 r. nie zawarto mechanizmu korygującego. Dlatego, jeśli rozwiązanie zawarte w nowelizacji nie zostanie wprowadzone, to średnie wynagrodzenie nauczycieli początkujących wzrośnie w 2027 r. tylko o 0,68 proc. Według MEN podniesienie wskaźnika dla nauczycieli początkujących rozwiązuje problem systemowo.

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Na średnie wynagrodzenie nauczyciela składa się wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Dodatków jest kilkanaście, m.in. za wysługę lat, funkcyjne, motywacyjny, za warunki pracy, nagroda jubileuszowa, nagroda ze specjalnego funduszu nagród, dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka), odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa. Nowelizacja trafi teraz do prezydenta. (PAP)

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