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Budowanie relacji w przedszkolach – inicjatywa MEN

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30 września 2026, 08:17
Urszula Wilk-Winter
Edukacja w zakresie wrażliwości na drugiego człowieka w przedszkolach
Edukacja w zakresie wrażliwości na drugiego człowieka w przedszkolach
Shutterstock

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Między 28 września a 2 października 2026 roku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w został zorganizowany Tydzień o Budowaniu Relacji w Przedszkolach. Równolegle w szkołach odbywa się Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej.

Materiały do kontynuowanej inicjatywy zostały przygotowane w porozumieniu z Instytutem Badań Edukacyjnych – Państwowym Instytutem Badawczym, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym oraz organizacjami pozarządowymi.

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Założenia Tygodnia o budowaniu Relacji w Przedszkolach

W przedszkolach dzieci dowiedzą się czym są i jak można rozpoznawać emocje, jak nawiązywać kontakty z szacunkiem, zaufaniem i empatią dla drugiego człowieka jak również jak nie dopuszczać do zachowań przemocowych, wykluczenia lub dyskryminacji. Edukacja w tym zakresie od najmłodszych lat jest sposobem na ochronę przedszkolaków przed zagrożeniami współczesnego świata – czasem niewidocznych czy niezrozumiałych dla dorosłych.

Materiały dla dzieci

Przygotowane dokumenty i aktywności są dostosowane wiekowo dla przedszkolaków. Zajęcia mają za zadanie rozwój podstawowych kompetencji społecznych - wrażliwości na zachowania innych, zdolności różnicowania postępowania jako przyjaznego i nieprzyjaznego, umiejętności reakcji adekwatnych do sytuacji niezależnie od rodzaju zdarzenia, wzajemnego wsparcia w ramach grupy. Dzieciom w oparciu o opowiadanie którego bohaterem są zwierzęta przedstawione są słowa i zachowania, które mogą być przykre dla innych. Poza tekstem najmłodsi pracują z tablicą emocji oraz wykonują prace plastyczną.

Zobacz również:

Program GADKI

Do dzieci w wieku przedszkolnym skierowane są również zajęcia edukacyjnej GADKI – program wzmacniający bezpieczeństwo. Celem jest wspieranie najmłodszych w trudnych sytuacjach życia codziennego, praktyczne ćwiczenie sposobu reagowania na nieprzewidziane zdarzenia, możliwość zdefiniowania własnych emocji, znalezienie w otoczeniu osoby którą mogą obdarzyć zaufaniem.

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Oferta dla rodziców

Broszury i informacje zostały sporządzone również pod kątem wsparcia rodziców. Spotkania edukacyjne mogą dotyczyć stawiania dzieciom granic, budowania poczucia własnej wartości najmłodszych, zrozumienia ich zachowań, a także wymagań społecznych wobec roli rodziców. Przygotowany został również przewodnik dla dorosłych do programu GADKI.

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Źródło: INFOR
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Edukacja
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