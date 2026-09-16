REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Edukacja » Studia » E-dyplom to nie PDF z podpisem. Co uczelnie muszą sprawdzić przed 1 stycznia 2027 roku?

E-dyplom to nie PDF z podpisem. Co uczelnie muszą sprawdzić przed 1 stycznia 2027 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2026, 16:43
Uniwersytet Warszawski
E-dyplom to nie PDF z podpisem. Co uczelnie muszą sprawdzić przed 1 stycznia 2027 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Od 30 czerwca 2026 roku polskie uczelnie mogą wydawać dyplomy elektroniczne. Od 1 stycznia 2027 roku rozwiązanie ma stać się obowiązkowe. Z perspektywy studenta zmiana może wyglądać prosto: papierowy dokument zastąpi cyfrowy odpowiednik dostępny również w aplikacji mObywatel. Po stronie uczelni oznacza jednak przebudowę całego procesu wydawania dyplomów - od jakości danych i podziału uprawnień po podpisy, integrację systemów oraz obsługę błędów. Początek roku akademickiego jest ostatnim bezpiecznym momentem, aby sprawdzić ten proces w praktyce. Uczelnia, która ograniczy przygotowania do uruchomienia modułu albo wygenerowania poprawnie wyglądającego dokumentu, może odkryć problemy dopiero wtedy, gdy do obsługi trafi większa grupa absolwentów. A wtedy błąd w danych lub brak właściwego uprawnienia przestaje być kwestią techniczną. Może opóźnić wydanie dokumentu, zaangażować kilka jednostek organizacyjnych i wymagać ponownego przeprowadzenia części procedury.

Najpierw dane, później dokument

E-dyplom powstaje na podstawie informacji zgromadzonych wcześniej w systemach uczelni. Jeśli dane są niepełne, niespójne albo zapisane w różnych miejscach według odmiennych zasad, cyfryzacja nie naprawi ich automatycznie. Przeniesie problem do dokumentu końcowego.

REKLAMA

REKLAMA

Dlatego przygotowania warto rozpocząć od przeglądu danych potrzebnych do wygenerowania dyplomu, suplementu i odpisów. Trzeba sprawdzić między innymi dane absolwenta, informacje o kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym, wyniku ukończenia studiów, dacie egzaminu dyplomowego, języku dokumentu oraz przebiegu kształcenia ujmowanym w suplemencie. Osobnej weryfikacji wymagają nazwy uczelni i jednostek, ich tłumaczenia oraz godło lub logo używane w dokumentach.

Najważniejsze pytanie brzmi nie tylko: czy te informacje znajdują się w systemie, lecz także: skąd pochodzą, kto odpowiada za ich poprawność i w którym momencie są zatwierdzane. Jeżeli pracownik dziekanatu musi przed wydaniem dyplomu porównywać kilka ekranów, arkusz kalkulacyjny i dokumentację papierową, proces nadal opiera się na ręcznej kontroli. Przy niewielkiej liczbie dokumentów może działać. Przy większej skali szybko staje się źródłem opóźnień i pomyłek.

Uprawnienia muszą odpowiadać rzeczywistej odpowiedzialności

Repozytorium Dyplomów Elektronicznych rozdziela czynności związane z przygotowaniem dokumentu, jego edycją, podpisaniem oraz konfiguracją integracji. Dostęp do poszczególnych operacji zależy od ról nadanych użytkownikom w systemie POL-on. To wymaga od uczelni wcześniejszego ustalenia, kto wykonuje każdą czynność i kto przejmuje zadanie podczas urlopu, choroby lub zmiany kadrowej.

REKLAMA

Samo nadanie dostępu nie wystarczy. Uprawnienia powinny odzwierciedlać regulacje wewnętrzne i rzeczywisty zakres odpowiedzialności pracowników. Trzeba również zweryfikować osoby upoważnione do podpisywania dokumentów, przypisane im rodzaje dokumentów, okres obowiązywania upoważnień oraz certyfikaty podpisu kwalifikowanego. Dostęp do modułu wymaga ponadto uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W praktyce uczelnia powinna przejść cały obieg na przykładzie testowego dokumentu: od pobrania danych, przez kontrolę i akceptację, po podpisanie i przekazanie do repozytorium. Taki test często ujawnia problemy organizacyjne, których nie widać podczas samej konfiguracji - niejasny podział obowiązków, brak zastępstwa albo etap, na którym nikt formalnie nie odpowiada za ostateczną weryfikację danych.

Integracja z RDE wymaga testu całej ścieżki

Uczelnia może pracować bezpośrednio w module Dyplomy elektroniczne lub połączyć swój system dziekanatowy z RDE przez API. W drugim wariancie trzeba skonfigurować między innymi certyfikaty podmiotu i listę adresów IP dopuszczonych do integracji. To jednak dopiero warstwa techniczna. O powodzeniu wdrożenia decyduje poprawny przepływ danych pomiędzy systemami.

Test powinien objąć różne przypadki, a nie wyłącznie najprostszą ścieżkę absolwenta standardowego kierunku. Warto uwzględnić odpisy w językach obcych, studia wspólne, różne wzory dyplomów, korekty danych, ponowne wydanie dokumentu oraz sytuacje, w których część informacji wymaga uzupełnienia. Trzeba też sprawdzić, czy status dokumentu jest prawidłowo widoczny w systemie uczelni i czy pracownik otrzymuje jasną informację, gdy przekazanie danych się nie powiedzie.

Jeżeli integracja działa tylko w jednym kierunku albo nie pokazuje przyczyny odrzucenia dokumentu, obsługa błędu ponownie spada na pracownika. Wtedy automatyzacja skraca część procesu, ale pozostawia najbardziej problematyczne przypadki poza kontrolowanym obiegiem.

Procedura błędu jest częścią wdrożenia

Każdy masowy proces powinien zakładać, że pojawią się wyjątki. W przypadku e-dyplomów potrzebna jest procedura określająca, co zrobić, gdy dane są niezgodne, dokument nie przechodzi walidacji, podpis nie może zostać złożony, integracja przestaje działać albo błąd zostaje zauważony już po wydaniu dokumentu.

Procedura powinna wskazywać osobę odpowiedzialną za rozpoznanie problemu, sposób przekazania sprawy do właściwej jednostki, zasady udokumentowania korekty oraz termin poinformowania absolwenta. Równie ważne są dzienniki zdarzeń i możliwość ustalenia, kto zmienił dane oraz na jakim etapie. Bez tego nawet drobna pomyłka może uruchomić długą wymianę wiadomości między dziekanatem, administratorem systemu i dostawcą oprogramowania.

Dobrą praktyką jest przeprowadzenie próby awaryjnej jeszcze przed obowiązkowym terminem. Uczelnia powinna wiedzieć, jak postąpi w razie czasowej niedostępności jednego z systemów, wygaśnięcia certyfikatu albo nieobecności osoby podpisującej. Celem nie jest wyeliminowanie wszystkich ryzyk, lecz przygotowanie sposobu reagowania, zanim problem dotknie absolwenta.

Styczeń nie powinien być początkiem testów

Pierwsze miesiące dobrowolnego działania systemu dają uczelniom możliwość sprawdzenia procesu na ograniczonej liczbie dokumentów. Warto wykorzystać ten czas na pilotaż obejmujący dziekanat, administratorów systemów, osoby podpisujące dokumenty oraz dostawcę oprogramowania. Dopiero wspólny test pozwala ocenić, czy uczelnia jest gotowa organizacyjnie, a nie jedynie technicznie.

Do 1 stycznia 2027 roku uczelnia powinna mieć uporządkowane źródła danych, zatwierdzone szablony i tłumaczenia, nadane role, zarejestrowane certyfikaty, przetestowaną integrację oraz opisaną obsługę wyjątków. Powinna też przeszkolić pracowników na rzeczywistych scenariuszach, a nie wyłącznie na prezentacji funkcji systemu.

E-dyplom nie jest plikiem PDF, do którego dodano elektroniczny podpis. Jest wynikiem procesu łączącego dane, decyzje, uprawnienia i systemy. Jeśli ten proces zostanie dobrze przygotowany, cyfrowy dokument może rzeczywiście uprościć pracę uczelni i ułatwić absolwentom posługiwanie się dyplomem. Jeżeli przygotowania rozpoczną się od końca, czyli od wyglądu dokumentu, problemy ujawnią się dokładnie tam, gdzie będą najbardziej widoczne - przy jego wydawaniu.

Autor: Adam Przymusiała, Prezes Akademus

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Edukacja
Rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Szukają źródeł dodatkowego dochodu
15 wrz 2026

Spada liczba ofert pracy w edukacji, ale rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Oznacza to, że nauczyciele szukają dodatkowego źródła dochodu. Jakie przedmioty są najbardziej popularne? Jak przyciągnąć uczniów ofertą?
Dieta planetarna w polskich szkołach. Dietetyczka o tym, czego najbardziej obawiają się rodzice
15 wrz 2026

Więcej warzyw, owoców i nasion strączkowych, a mniej mięsa oraz żywności przetworzonej – to nowa rzeczywistość szkolnych stołówek, której boją się niektórzy rodzice dzieci. O wprowadzonej w szkołach od września 2026 r. diecie planetarnej rozmawiamy z Agnieszką Piskałą-Topczewską, dietetyk kliniczną i ekspertką ds. żywienia.
Matura 2026: CKE podała ostateczne wyniki. Tylu absolwentów zdało egzamin dojrzałości
11 wrz 2026

87 proc. tegorocznych absolwentów zdało maturę – podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W zestawieniu uwzględniono wyniki egzaminów z sesji głównej w maju, dodatkowej w czerwcu oraz poprawkowej w sierpniu.
Zatrudnianie emerytowanego nauczyciela także na czas nieokreślony. Co z emeryturą stażową? Umowa o pracę czy mianowanie?
13 wrz 2026

Ze względu na brak kadry szkoły ponownie zatrudniają emerytowanych nauczycieli. Jakie są zasady powrotu do pracy nauczyciela korzystającego z emerytury stażowej? Czy można zatrudnić na czas nieokreślony? Czy dopuszcza się mianowanie?

REKLAMA

Olimpiada ZUS 2026/2027 to dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia i nagrody
10 wrz 2026

Olimpiada ZUS w roku szkolnym 2026/2027 to dodatkowe punkty w rekrutacji, niższe opłaty za studia oraz nagrody. Wcześniej trzeba przejść lekcje z ZUS, które mogą otworzyć drzwi na studia. Do kiedy można zgłaszać uczniów?
Bezpłatny kurs z AI dla nauczycieli zorganizowany przez Centrum Nauki Kopernik. Zapisy tylko do 13 września 2026 r.
10 wrz 2026

Nauczyciele coraz częściej korzystają ze sztucznej inteligencji do pracy. Bezpłatny kurs z AI dla nauczycieli organizuje Centrum Nauki Kopernik. Zapisy trwają tylko do 13 września 2026 r.
Ubezpieczenie NNW dla dzieci - jak zmieniają się potrzeby?
09 wrz 2026

Ubezpieczenie NNW dla dzieci nie powinno być rozumiane jako szkolne. Dzieci znajdują się w różnych środowiskach, uczęszczają na zajęcia dodatkowe - ryzyko urazu występuje wszędzie. Jak zmieniają się potrzeby rodziców i dzieci?
Polscy uczniowie wśród najlepszych krajów europejskich. Są wyniki badania PISA 2025
09 wrz 2026

Polska uzyskała jeden z najlepszych wyników PISA 2025 w Europie. To międzynarodowe badanie mierzy umiejętności piętnastolatków pod względem rozumowania w naukach przyrodniczych, umiejętności matematycznych oraz rozumienia czytanego tekstu.

REKLAMA

Nie wydawaj fortuny na szkolną śniadaniówkę. Dietetyczka zdradza prostą zasadę
09 wrz 2026

Nie trzeba kupować drogich produktów ani spędzać codziennie dużo czasu w kuchni, aby przygotować dziecku zdrowe drugie śniadanie. Dietetyczka Małgorzata Słoma-Krześlak wskazuje, że dobrze skomponowana szkolna śniadaniówka powinna zawierać produkt zbożowy, źródło białka, warzywo lub owoc oraz wodę.
Dzieci oddychają tym każdego dnia. Naukowcy zbadali szkolny kurz
09 wrz 2026

Bakterie obecne w szkolnym kurzu mogą mieć związek z pogorszeniem funkcji płuc u dzieci – wynika z dużego europejskiego badania. Wyniki zaprezentowano podczas kongresu Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) w Barcelonie w Hiszpanii.
Zapisz się na newsletter
Od żłobka do studiów. Egzaminy, testy wiedzy, zmiany programowe i świadczenia pieniężne. Wszystko, co ważne dla nauczycieli, uczniów i rodziców, znajdziesz w naszym newsletterze.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA