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Tysiące studentów, za mało łóżek. Akademiki w Szczecinie nie wyrabiają

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28 września 2026, 10:14
oprac. Łucja Orzeł
Tysiące studentów, za mało łóżek. Akademiki w Szczecinie nie wyrabiają
Tysiące studentów, za mało łóżek. Akademiki w Szczecinie nie wyrabiają
Shutterstock

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Szczecińskie uczelnie przygotowały ok. 5,2 tys. miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2026/2027. O zakwaterowanie jest trudniej niż w ubiegłym roku, chętni wpisywani są na tzw. listy rezerwowe. Miesięczne opłaty za akademik wynoszą od 600 zł do 1100 zł.

Przed rozpoczynającym się rokiem akademickim liczba studentów w Szczecinie szacowana jest na 30 tysięcy. Dla przyjezdnych, którzy potrzebują zakwaterowania, największe uczelnie publiczne – Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Morska i Pomorski Uniwersytet Medyczny – przygotowały ok. 5,2 tysięcy miejsc w akademikach.

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Największą bazą noclegową dysponuje ZUT; jest to prawie 3 tys. miejsc w siedmiu domach studenckich.

- Na ten moment wszystkie miejsca są zajęte, powstały listy rezerwowe, na które można się wpisywać w poszczególnych DS. Mniej więcej do połowy października trwa proces kwaterowania. Wtedy będzie wiadomo, czy osoby, które to zadeklarowały, faktycznie zamieszkały w akademiku – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa ZUT Emilia Kujawa.

Ile kosztuje akademik? Ceny sięgają 1100 zł

Przekazała, że ZUT ma 7680 studentów, w tym 2300 pierwszoroczniaków. Kujawa wyjaśniła, że wnioski o zakwaterowanie składane są już podczas akcji „Akademik", organizowanej późną wiosną, a także w procesie rekrutacji. Przekazała, że opłaty za miejsce w DS wynoszą od 600 zł do ok. 1100 zł miesięcznie. – W zależności od tego, czy jest to miejsce w pokoju jedno czy wieloosobowym – zaznaczyła Kujawa.

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Nie każdy pierwszoroczniak może liczyć na akademik

Podkreśliła, że udana tegoroczna rekrutacja spowodowała, iż wniosków o zakwaterowanie w DS było więcej.

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W ubiegłych latach bazę noclegową ZUT udostępniano także żakom z innych uczelni, np. Akademii Sztuki, nieposiadającej własnego kampusu. AS korzystała również z zasobów Uniwersytetu Szczecińskiego, który miał ponad 1400 miejsc w czterech DS. Przed rozpoczęciem roku 2026/2027 oferuje 1090, ponieważ akademik „Belferek" przekazano do remontu.

- Dwa akademiki „Kordecki" i „Portowiec" są wyremontowane i oferują wysoki standard zamieszkania, w pokojach samodzielnych lub w boksach – poinformował PAP koordynator Domów Studenckich US Marek Michalak.

Wyjaśnił, że akademiku przy ul. Kordeckiego są boksy dwupokojowe i jednopokojowe z zapleczem kuchennym i sanitarnym. Odpłatność za miejsce wynosi od 820 do 950 zł, w zależności od standardu. Natomiast „Portowiec" przy ul. Podgórnej to obiekt z pokojami samodzielnymi, z łazienkami.

- Pokój jednoosobowy z łazienką na wyłączność kosztuje 900 zł miesięcznie, miejsce w pokoju dwuosobowym z łazienką - 800 zł. Są też pokoje jednoosobowe ze wspólną łazienką w boksie. Opłata wynosi 850 zł – wyjaśnił Michalak.

Nieco taniej jest w DS „Bakałarz" przy al. Bohaterów Warszawy. Pokój jednoosobowy w boksie z pokojem dwuosobowym z sanitariatami kosztuje 850 zł. Za miejsce w pokoju dwuosobowym płaci się od 680 zł do 720 zł. Natomiast mieszkający w pokojach trzyosobowych, z łazienkami, wnoszą opłatę 650 zł.

US to największa uczelnia w woj. zachodniopomorskim. Kształci ok. 10 tys. osób. Pomorski Uniwersytet Medyczny ma ponad 5 tys. studentów (ok. 500 miejsc w trzech akademikach), natomiast na Politechnice Morskiej studiuje ok. 3,5 tys. osób. W Studenckich Domach Marynarza – SDM „Korab" i SDM „Pasat" przygotowano 673 łóżka.

- Wszystkie zostały przydzielone, w tym 219 miejsc dla studentów pierwszego roku – poinformowała rzeczniczka prasowa PM w Szczecinie Anna Malec. Wyjaśniła, że pierwszoroczniaków jest 1072, czyli co piąty może liczyć na uczelniany kwaterunek.

Malec przekazała, że opłaty za pokój jednoosobowy wynoszą 780 zł lub 875 zł, za pokój dwuosobowy: 660 zł, 750 zł lub 814 zł; za pokój trzyosobowy 600 zł. - Zróżnicowanie stawek wynika ze standardu poszczególnych pokoi – zaznaczyła rzeczniczka.

Wyjaśniła, że w akademikach PS są również boksy dwupokojowe oraz czteropokojowe, ze wspólnym węzłem sanitarnym. - Boksy dwupokojowe zostały wyremontowane, boksy czteropokojowe są przed remontem. Planowana jest modernizacja kolejnych pięter – zapowiedziała Malec.

Przypomniała, że lokatorzy akademików mają do dyspozycji kuchnię (na każdym piętrze), salę TV, salę bilardową, rowerownię i tzw. pokój do cichej nauki.

Wszystkie uczelnie oferują wsparcie studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Studenci mogą dostać dodatkowe 800 zł na zakwaterowanie

- Nasi studenci, którzy otrzymują stypendium socjalne, a mieszkają w akademiku bądź na stancji, mogą złożyć dodatkowy wniosek i - w uzasadnionych przypadkach - otrzymują dodatkowo 800 zł miesięcznie, co praktycznie pokrywa opłatę za pobyt w domu studenckim – podsumowała rzeczniczka prasowa ZUT.

By otrzymać stypendium socjalne na ZUT, próg dochodowy w poprzednim roku akademickim wynosił 1900 zł miesięcznie. W tym roku ma zostać podniesiony do ok. 2100 zł.

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Źródło: PAP
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