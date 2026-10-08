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AI zmienia zasady gry na uczelniach. Resort zostawia decyzję w rękach uczelni

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08 października 2026, 09:47
AI zmienia zasady gry na uczelniach. Resort zostawia decyzję w rękach uczelni
AI zmienia zasady gry na uczelniach. Resort zostawia decyzję w rękach uczelni
Shutterstock

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MNiSW nie przygotowuje jednolitych zasad korzystania z AI na uczelniach. Część z nich wprowadza własne rekomendacje. Weryfikacja samodzielności studentów jest jednak coraz trudniejsza jak podaje „Rz”.

„Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że uczelnie sygnalizują rosnącą skalę wykorzystywania AI przez studentów podczas przygotowywania prac dyplomowych - czytamy w dzienniku.

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Rosnąca skala wykorzystania AI w pracach dyplomowych

Według gazety, Ministerstwo nie prowadzi obecnie prac nad przygotowaniem ogólnopolskich wytycznych lub rekomendacji określających dopuszczalne wykorzystanie narzędzi AI przez studentów i pracowników naukowo- dydaktycznych. Jednak resort przypomina o zapisanej w prawie o szkolnictwie wyższym i nauce autonomii uczelni i podkreśla, że „to właśnie one są odpowiedzialne za weryfikację efektów uczenia się uzyskanych przez studentów i zapewnianie jakości kształcenia”.

Autonomia uczelni w zakresie zasad korzystania z AI

Samo korzystanie ze sztucznej inteligencji nie jest działaniem niewłaściwym. AI może stanowić wartościowe wsparcie w pracy studentów i naukowców, pomagając w redakcji tekstów, analizie danych czy organizacji pracy badawczej” – dodaje ministerstwo. Podkreśla jednak, że kontrowersje budzi przede wszystkim przedstawianie pracy wygenerowanej w całości lub znacznej części jako własnego, samodzielnego opracowania.

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Polska Komisja Akredytacyjna nie przyjęła odrębnych kryteriów dotyczących AI, ale w ramach obecnych ocen sprawdza wiarygodność weryfikacji osiągnięć studentów oraz reakcje uczelni na nowe ryzyka.

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Jednolity System Antyplagiatowy a treści generowane przez AI

Gazeta przypomina, że uczelnie w dalszym ciągu korzystają z Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), czyli narzędzia wspierającego ocenę oryginalności prac. Jednak, według uczelni pytanych przez „Rz” dobrze napisane prace nie wystarczają już do potwierdzenia wiedzy studentów. To egzaminy ustne mają pomóc w sprawdzaniu, jak powstawały, a przede wszystkim, czy ich autorzy je rozumieją i potrafią uzasadnić.

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Źródło: PAP
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