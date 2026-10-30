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Ile w 2027 roku zarobi profesor publicznej uczelni? Jest projekt rozporządzenia

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30 października 2026, 10:01
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Ile w 2027 roku zarobi profesor publicznej uczelni? Jest projekt rozporządzenia
Shutterstock

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Od 1 stycznia 2027 r. wzrośnie minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze profesora w uczelni publicznej. Wzrosną także wynagrodzenia i świadczenia przysługujące innym osobom w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia zasadniczego profesora

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej.

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Zmiana wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia profesora jest konieczna, ponieważ rząd zwiększył wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2027 r. W związku z tym uznano za zasadne podwyższenie wysokości wynagrodzenia profesora.

Wzrost wynagrodzenia profesora powiązany z minimalnym wynagrodzeniem za pracę

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1407 z późn. zm.) obecnie wynagrodzenie profesora wynosi 9650 zł.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od dnia 1 stycznia 2027 r. wyniesie 4950 zł, co stanowi wzrost o 3 proc. w stosunku do 2026 r. Dlatego wysokość wynagrodzenia profesora w przyszłym roku wzrośnie z 9650 zł do 9940 zł, co stanowi wzrost o 290 zł, tj. o 3 proc. w stosunku do obecnie obowiązującej wysokości tego wynagrodzenia.

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Projektowane rozporządzenie określa wyłącznie minimalną miesięczną wysokość wynagrodzenia zasadniczego profesora. Faktyczną wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz innych składników wynagrodzenia uczelnie publiczne kształtują indywidualnie w odniesieniu do każdego pracownika, z uwzględnieniem posiadanych zasobów finansowych.

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Wzrosną też wynagrodzenia innych osób w szkolnictwie wyższym

Skutkiem wzrostu w 2027 r. minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora będzie wzrost innych wynagrodzeń i świadczeń w systemie szkolnictwa wyższego i nauki. Ich wysokość jest określana w stosunku do wysokości wynagrodzenia profesora.

W przyszłym roku wzrośnie w szczególności wysokość:

  • minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych na stanowiskach innych niż profesor,
  • minimalnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników naukowych zatrudnionych w instytutach naukowych PAN,
  • łącznej miesięcznej kwoty stypendium socjalnego i stypendium rektora, jaką może otrzymać student,
  • miesięcznego wynagrodzenia członków rady uczelni,
  • dodatku funkcyjnego pracownika uczelni publicznej (w tym rektora),
  • wynagrodzenia wypłacanego promotorom, recenzentom oraz członkom komisji habilitacyjnych w postępowaniach w zakresie awansu naukowego,
  • miesięcznego stypendium doktoranckiego.
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Wejście w życie rozporządzenia

Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej zakłada, że nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 r.

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Źródło: INFOR
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